Ford maakt specificaties Focus Active bekend

7 december 2018 | Ford maakt de prijzen en specificaties van de Focus Active bekend. De Ford Focus Active heeft en robuuste styling en is beschikbaar als ruimtelijke vijfdeurs hatchback en als Wagon. De extra bodemvrijheid en het op maat gemaakte chassis beloven de rijdynamiek van de Focus, en daarbij zorgen de speciale rijmodi Slippery en Trail voor vaardigheid buiten de verharde weg. Verder beschikt het model standaard over dakrails voor het vervoeren van fietsen of sportapparatuur.

De aandrijvingsopties bestaan uit Fords 1.0-liter en 1.5-liter EcoBoost-benzinemotoren (tot 150 pk) en Fords 1.5-liter EcoBlue-dieselmotor (120 pk). Dit gecombineerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een automatische transmissie met acht versnellingen.

De voorzieningen voor bestuurdersassistentie, die eerder dit jaar voor het eerst zijn geïntroduceerd in de nieuwe Focus, zijn doorontwikkelde versies van de technologieën Adaptive Cruise Control, Adaptive Front Lighting System en Active Park Assist.

Het chassis van de Focus is standaard uitgerust met de geavanceerde achterophanging Short Long Arm (SLA) van Ford. De auto is voorzien van unieke veren, schokdempers, stabilisatorstangen en uitgebalanceerde wielaandrijving voor en achter. De rijhoogte is in vergelijking tot de standaard-Focus aan de voorkant 30 mm en aan de achterkant 34 mm hoger.

Het SLA-systeem zorgt voor extra comfort en respons. Het is voorzien van een geïsoleerd hulpframe dat zorgt voor een betere balans bij grotere hobbels in de weg, en dus voor soepelere ritten. De lagers hebben verschillende stijfheidseigenschappen. Dat zorgt voor een betere opname van kleine hobbels, geluid en trillingen, en een minder stugge wegligging. De Wagon heeft een unieke SLA-geometrie waarin de schokdempers een andere positie hebben, waardoor de auto zelfs met een volle kofferbak fel en wendbaar blijft. Dit zorgt tevens voor een optimale kofferruimte met een bredere laadvloer.

De auto is voorzien van 17 inch lichtmetalen velgen met 215/55 R17 banden met hoger profiel. Als optie zijn 18 inch velgen met 215/50 R18-banden verkrijgbaar. Deze combinaties zijn duurzaam en zorgen voor betere prestaties op slechte wegen. De Focus Active is naast de rijmodi Normal, Sport en Eco (standaard op alle Focus-modellen), uitgerust met de volgende modi:

Slippery modus: hierin worden de instellingen van de ESC en het tractieregelsysteem aangepast voor meer vertrouwen op ondergronden met minder grip (zoals modder, sneeuw en ijs). De modus zorgt voor minder wielslip rechtdoor (bijvoorbeeld bij het optrekken) en voor een passievere respons van het gaspedaal

Trail modus: deze zorgt ervoor dat de auto blijft rollen op zachte ondergronden zoals zand en past het ABS-remsysteem aan om meer wielslip toe te staan. De modus past het tractieregelsysteem aan voor meer wielspin om zand, sneeuw of modder van de banden te krijgen en zorgt voor een passievere respons van het gaspedaal

De stylingkenmerken geven de Focus Active een robuust karakter, aan zowel de binnen- als buitenkant. De donkere grille met uniek rasterpatroon is voorzien van een donkere omlijsting. Deze stijl komt ook terug in de carrosserie-elementen, die van de voorbumperlip, via de wielbogen en het zijprofiel naar de achterkant lopen. De voor- en achterbumper zijn uniek voor de Focus Active-variant, net als de lichtmetalen velgen en de zilverkleurige afwerking van de beschermingsplaten voor en achter. Klanten kunnen kiezen uit nieuwe kleuren als Metropolis White en Orange Glow. Een contrasterende kleur voor het dak die speciaal is afgestemd op de carrosseriekleur is ook mogelijk.

In het interieur geven het lederen stuur en de met leer beklede pookknop de auto een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. De Active-instaplijsten, de felgekleurde elementen op het dashboard en in de portierpanelen zijn kenmerkend voor de Active. De stoelen zijn afgewerkt met opvallende Active-bekleding met blauw stiksel. Er zijn ook vloermatten met blauw stiksel beschikbaar.

Met de SYNC 3 communicatie- en entertainmenttechnologie van Ford kunnen bestuurders audio-, navigatie- en klimaatfuncties bedienen, en hun aangesloten smartphones gebruiken door middel van spraakopdrachten in spreektaal. Het systeem is voorzien van een 8 inch kleurentouchscreen dat kan worden bediend met knijp- en veegbewegingen. Het is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto, en is beschikbaar in combinatie met een geluidssysteem van B&O.

De nieuwe FordPass Connect-technologie van het ingebouwde modem in de Focus verandert de Active in een mobiele wifi-hotspot, met verbindingsmogelijkheden voor 10 apparaten. Het beschikbare draadloze oplaadpad onder het dashboard geeft inzittenden de mogelijkheid hun compatibele smartphone op te laden en onderweg online te blijven.

Klanten van de Focus Active kunnen kiezen uit verschillende, geavanceerde Ford EcoBoost-benzinemotoren en Ford EcoBlue-dieselmotoren die voor optimale kracht en verfijndheid zorgen. De aandrijving wordt standaard ondersteund door Auto Start-Stop voor lagere exploitatiekosten. De soepele handgeschakelde zesversnellingsbak of de nieuwe automatische transmissie met acht versnellingen biedt onbezorgd rijplezier. Diezelfde automatische transmissie stemt het schakelgedrag af op verschillende rijstijlen.

De Ford Focus is leverbaar als vijfdeurs hatchback of als Wagon. Er is keuze uit verschillende zuinige benzine- en dieselmotoren, in combinatie met handgeschakelde zesbak of de geheel nieuwe achtraps automaat. De nieuwe Focus is leverbaar vanaf € 23.765. De Focus Active is nu te bestellen vanaf € 27.565.