Ford maakt prijzen nieuwe Focus bekend

24 april 2018 | Ford heeft begin deze maand de nieuwe Focus geïntroduceerd. In alle opzichten maakt het model een stap voorwaarts. De nieuwe Ford Focus is met ingang van vandaag te bestellen, in juli staat hij bij de Nederlandse dealers. Prijzen beginnen bij 23.765 euro.

Naast een compleet nieuwe design onderscheidt de nieuwe Focus zich nadrukkelijk door technologische innovaties. Met name op het gebied van veiligheids- en bestuurderassistentiesystemen neemt de middenklasser van Ford een vlucht. Voorbeelden van technologisch geavanceerde systemen in de nieuwe Focus zijn:

Adaptive Cruise Control (ACC) nu met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane-Centring voor moeiteloos rijden in langzaam rijdend en stoppend fileverkeer

Adaptive Front Lighting System met nieuwe, camera gestuurde bochtverlichting die de lichtbundels van de koplampen aanstuurt door bochten en verkeersborden te monitoren - uniek in de auto-industrie

Active Park Assist 2 dat nu ook de bediening van de automaat, het gaspedaal en de remmen overneemt voor volledig autonoom parkeren

Ford's eerste Head-up display (HUD) in Europa, waardoor de bestuurder beter de ogen op de weg en het verkeer gericht kan houden

Unieke Evasive Steering Assist die de bestuurder helpt om afremmende of langzamer rijdende voorliggers te ontwijken om een aanrijding te voorkomen

Technologisch geavanceerd zijn tevens de motoren in de nieuwe Focus. Hij wordt leverbaar met een doorontwikkelde versie van Fords 1.0 EcoBoost en een nieuwe 1.5 EcoBoost driecilindermotor. Beide benzinemotoren hebben technologie voor cilinderuitschakeling die voor het eerst wordt toegepast bij driecilinders. Op dieselgebied staan de nieuwe 1.5 en 2.0 EcoBlue-motoren synoniem voor brandstofefficiency. De eveneens nieuwe achttraps automaat stemt het schakelen af op de rijstijl van de bestuurder. De bediening van de automaat gaat met een draaiknop.

Traditiegetrouw is de nieuwe Focus wederom sterk op het gebied van rijdynamiek en comfort. Ingrediënten voor die rol zijn onder andere de instelbare rijmodi, een 20 procent hogere torsiestijfheid en een onafhankelijke achterwielophanging met Continuously Controlled Damping; een primeur voor de Focus.

Twee weken na de onthulling van de nieuwe Ford Focus zijn nu ook de Nederlandse prijzen bekend. Die beginnen bij € 23.765 voor de 5-deurs Ford Focus Trend Edition met de 74 kW/100 pk sterke 1.0 EcoBoost benzinemotor. De meerprijs voor de extra ruime Focus wagon bedraagt € 1.000.

Als extra complete Trend Edition Business is de 5-deurs Focus er vanaf € 24.715. De sportieve Focus ST Line Business staat in de prijslijst vanaf € 27.565. De luxe Focus Titanium Business is er vanaf € 27.115. Automatisch schakelen met de nieuwe achttraps automaat is mogelijk vanaf de Focus ST-Line Business, voor € 31.315. Voor dieselliefhebbers starten de prijzen bij € 26.565 voor de 5-deurs Focus Trend Edition met 1.5 EcoBlue motor. De nieuwe Focus is in ons land inmiddels te bestellen, in juli arriveert het model bij de Nederlandse Ford-dealers.