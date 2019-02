Ford introduceert nieuwe Focus ST

18 februari 2019 | Ford presenteert de volledig nieuwe Focus ST. De nieuwe Focus ST bouwt voort op de rijdynamiek van de vierde generatie Focus hatchback en Wagon. De C2-architectuur is verbeterd met unieke onderstelafstemming, remmen en aandrijflijnen voor de meest responsieve en wendbare Focus ST op de weg en op het circuit. Dankzij de nieuwe motoren levert de nieuwe Ford Focus ST tot 12 procent meer vermogen en 17 procent meer koppel dan de vorige generatie. De 280 pk sterke 2.3 EcoBoost benzinemotor levert zijn koppel en vermogen over een breed toerenbereik. Voor het eerst monteert Ford een elektronisch sperdifferentieel (eLSD) in een voorwielaangedreven auto, waardoor het bochtenwerk en de stabiliteit scherper worden.

Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak of een snel schakelende zeventraps automaat. Voor het eerst is de Focus ST leverbaar met selecteerbare Drive Modes, waarmee het gedrag van de auto naar wens kan worden aangepast. CCD-technologie (Continuously Controlled Damping) is standaard op de vijfdeurs EcoBoost-variant en garandeert een verfijnde werking van de onafhankelijke SLA (short long arm) achterwielophanging.

De nieuwe generatie van Fords 2.3-liter EcoBoost benzinemotor is volledig opgetrokken uit aluminium en de krachtigste motor tot nu toe geleverd in een Focus ST. Dankzij geavanceerde turbotechniek levert de motor 280 pk bij 5.500 tpm en een maximumkoppel van 420 Nm tussen 3.000 en 4.000 tpm. Het is tegelijkertijd de meest 'toerengretige' Focus ST-motor, waarmee de Focus ST naar verwachting in minder dan 6,0 seconden van 0 naar 100 km/u kan accelereren.

De motorrespons is verbeterd door het gebruik van een snel reagerende twin-scroll turbo. Deze benut uitlaatgassen effectiever dankzij twee separate kanalen, waardoor onderlinge interventie van de verschillende gaspulsen geminimaliseerd wordt. Een elektronisch aangestuurde wastegate garandeert een betere aansturing van de turbodruk voor optimale motorprestaties. Aanvullend zorgt een uniek uitlaatsysteem voor een lage tegendruk, terwijl een op maat gemaakte luchtinlaat en een geoptimaliseerde intercooler de motor van extra lucht voorzien.

De 'anti-lag' technologie, die ontwikkeld werd voor de Ford GT supercar en de F-150 Raptor pick-up, vindt nu ook zijn weg naar de Focus ST. Deze technologie zorgt voor een snellere vermogensafgifte in de rijmodi Sport en Track. Dit systeem houdt de gasklep open als de bestuurder het gaspedaal loslaat, waardoor de turbo niet wordt afgeremd door een terugkerende luchtstroom. Hierdoor is de turbokracht sneller opnieuw beschikbaar.

De handgeschakelde zesversnellingsbak van de Focus ST maakt snelle gangwisselingen mogelijk en biedt een sportiever gevoel dankzij 7 procent kortere schakelslagen dan bij de reguliere Focus van de nieuwste generatie. De automatische tussengasfunctie (Rev-matching), die debuteerde in de nieuwe Mustang, is leverbaar als onderdeel van het optionele Performance Pack voor de handgeschakelde Focus ST EcoBoost-varianten. Rev-matching zorgt voor soepeler en sneller terugschakelen. Het systeem gebruikt de motorelektronica om het toerental bij terugschakelen gelijk te stellen aan het toerental van de versnelling die ingelegd wordt. Het systeem voorziet tevens in een schakelindicator. De rev-matching technologie stelt minder ervaren bestuurders in staat om zeer soepel terug te schakelen en zo de balans van de auto te behouden. Normaliter zijn deze voordelen voorbehouden aan bestuurders die de zogeheten 'heel-and-toe' rijtechniek beheersen. Geoefende bestuurders die deze techniek willen oefenen of reeds beheersen, kunnen het systeem naar wens uitschakelen.

Een nieuw ontwikkelde zeventraps automaat van Ford is een aanvulling op de 2.3-liter EcoBoost-variant. De versnellingsbakverhoudingen zijn afgestemd op sportief rijden en Adaptive Shift Scheduling, die de ideale schakelmomenten afstemt op het rijgedrag, belooft meer flexibiliteit en 'herkent' of de auto op de weg of het circuit gebruikt wordt. Handmatig schakelen is mogelijk met schakelflippers aan het stuurwiel.

De SLA-vering zorgt voor een gunstige overbrenging van de bestuurdersinput, zonder af te doen aan het comfort. Voor de Focus ST Wagon is deze vering dusdanig geoptimaliseerd dat de auto ook bij volle belading licht en wendbaar aanvoelt. Het lichtvoetige en energieke karakter van de reguliere Focus is behouden dankzij de toepassing van de originele veerkarakteristiek, terwijl de dempers op de vooras tot 20 procent stijver zijn gemaakt en tot 13 procent op de achteras. De rijhoogte is 10 mm verlaagd. Fords CCD-technologie wordt aangeboden als onderdeel van het Performance Pack, dat beschikbaar is voor vijfdeurs EcoBoost-modellen. Dit systeem controleert om de 2 milliseconden het onderstel, de carrosserie, de besturing en de reminput om de demping optimaal af te stemmen op de rijomstandigheden.

De rijbeleving wordt verbeterd door de eLSD-technologie voor de Focus ST 2.3 EcoBoost. Dit systeem is geïntegreerd in de versnellingsbak en gebruikt hydraulisch bediende koppelingen om de aandrijfkrachten naar het wiel met de minste grip te verminderen. Het systeem stuurt tot 100 procent van het beschikbare vermogen naar het wiel met de meeste tractie, waardoor wielspin wordt voorkomen die het uitaccelereren van bochten bemoeilijkt. De door Borg Warner ontwikkelde technologie werkt sneller en preciezer dan een traditioneel, mechanisch sperdifferentieel. Het systeem maakt gebruik van sensoren en is in staat om vroegtijdig in te grijpen om wielspin te voorkomen, in plaats van te reageren als het wiel al spint.

De elektrisch bekrachtigde stuurinrichting (EPAS) reageert 15 procent sneller dan in de reguliere Focus, waardoor slechts twee omwentelingen van het stuurwiel nodig zijn om de voorwielen van volledig links naar volledig rechts te doen draaien. Het rijgevoel met de auto is mede te danken aan de unieke stuurkogelgeometrie. Dankzij de 9 mm verder naar voren en 6,5 mm hoger geplaatste trekstangen ten opzichte van de reguliere Focus reageert de besturing directer. Nieuwe Steering Torque Disturbance Reduction-software voor de EPAS helpt aandrijfreacties in het stuurwiel te verminderen, waardoor de krachten van de Focus ST zich nog preciezer laten sturen. Voor extra controle is de Focus ST standaard voorzien van Michelin Pilot Sport 4S-banden met specifieke Ford-specificaties.

Grotere voor- en achterremmen vormen het fundament van een sportief remsysteem dat meer remkracht biedt en beter bestand is tegen fading. De voorste remmen zijn vergroot tot 330 mm x 27 mm en voorzien van remklauwen met dubbele zuigers. De achterste remschijven meten 302 mm x 11 mm. De remprestaties van de Focus ST ondergingen dezelfde veeleisende tests die ook de Ford GT heeft doorstaan. De tests tonen aan dat de remmen ten opzichte van de vorige generatie Focus ST bijna vier keer beter bestand zijn tegen fading.

De elektronische rembekrachtiger (EBB), onderdeel van de C2-architectuur, bewijst opnieuw zijn voordelen in de Focus ST. De technologie bouwt de remdruk sneller op dan een traditioneel hydraulisch systeem, wat onder uiteenlopende omstandigheden een consistent gevoel van het rempedaal oplevert. Bij de Focus ST speelt dit systeem zowel in op veranderingen in het remgedrag tijdens sportief rijden. Bovendien wordt het remgedrag aangepast op basis van de gekozen rijmodus.

De Focus ST biedt de rijmodi Slippery/Wet, Normal, Sport en, in combinatie met het Performance Pack, Track. Deze hebben niet alleen invloed op de remwerking, maar ook op het eLSD, CCD, EPAS, de gaspedaalrespons, het schakelgedrag van de automatische transmissie, de elektronische geluidsoptimalisatie (ESE) en de klimaatregeling. De Sport-knop op het afgeplatte stuurwiel biedt direct toegang tot de sportmodus, terwijl de overige modi zijn te selecteren met de Mode-knop.

Het traditionele Focus ST-instrumentarium met aanvullende meters is eigentijds uitgevoerd en geïnspireerd op dat van de Ford GT. De turbodruk, oliedruk en olietemperatuur worden nu weergegeven in een speciaal Ford Performance-scherm in het 4,2-inch digitale instrumentarium. Launch Control, een systeem waarmee de beste sprinttijden worden behaald, is aanwezig op de EcoBoost-versies met Performance Pack.

Het interieur van de Focus ST ademt een sportieve sfeer. Behalve het afgeplatte sportstuur zijn ook zwarte Recaro-sportstoelen aanwezig die naar wens zijn bekleed met stof, leder of een combinatie van leder en Miko Dinamica. Een aluminium pookknop met ST-inscriptie, instaplijsten met ST-logo's, aluminium sportpedalen, zeshoekige metallic-elementen, satijnzilveren sierdelen en metaalgrijze stiksels in de stoelen, deurpanelen en aan weerszijden van de middentunnel maken de sportieve ambiance compleet.

De Focus ST bouwt voort op het Focus-silhouet met subtiele, functionele stijlaanpassingen en unieke wieldesigns. De bovenste en onderste grille zijn aangepast voor een betere koeling. Opvallende elementen aan de onderzijde van de voorbumper geleiden lucht naar speciale openingen voor verbeterde aerodynamica. Een grotere, steilere dakspoiler zorgt voor meer neerwaartse druk op hoge snelheden. Dubbele uitlaatpijpen flankeren de achterste diffuser, die zodanig is ontworpen dat de trekhaak gemonteerd kan worden. Bij de vorige generatie Focus ST was dit niet mogelijk vanwege de centraal geplaatste uitlaat. De uitvoering met het Performance Pack is overigens te herkennen aan de rode remklauwen.

Voor de Focus ST zijn twee unieke carrosseriekleuren beschikbaar: Ford Performance Blue en Orange Fury. Ook zijn de kleuren Frozen White, Magnetic Grey, Race Red, Ruby Red en Shadow Black verkrijgbaar. De 18-inch lichtmetalen wielen zijn verkrijgbaar in de kleuren Dark Sparkle en Magnetite. Optionele 19-inch wielen zijn verkrijgbaar in de kleur Magnetite.