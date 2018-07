Vijf EuroNCAP sterren voor Ford Focus

18 juli 2018 | Bij de onafhankelijke crashtest van Euro NCAP is de nieuwe Ford Focus met vijf sterren beoordeeld. De Ford Focus is daarmee een van de eerste auto's die de hoogst haalbare score krijgt onder de nieuwe, strengere testprotocollen van Euro NCAP. Euro NCAP heeft hoge scores toegekend aan de Focus voor bescherming van zowel inzittende volwassenen als kinderen. De bescherming bij frontale botsingen is 40 procent verbeterd door de nieuwe C2-bodemplaat van Ford en een carrosseriestructuur die voor 33 procent bestaat uit ultrasterk en gewalst boriumstaal. De Focus heeft ook maximale scores behaald in tests waarin zijdelingse botsingen van auto's worden nagebootst.

De Focus is voorzien van geavanceerde functies die zijn ontworpen om ongelukken te voorkomen of de impact ervan te verminderen, waaronder de door Euro NCAP geprezen technologie Pre-Collision Assist with Pedestrian and Cyclist Detection van Ford. Daarmee kunnen mensen worden gedetecteerd op of bij de voorliggende weg of mensen die in de buurt van de auto willen oversteken. Het systeem dat automatisch de remmen in werking stelt als er een botsing dreigt en de bestuurder niet reageert op waarschuwingen, detecteert nu ook fietsers en werkt in het donker met behulp van de koplampen.

De Ford Focus is voorzien van meer geavanceerde functies voor bestuurdersassistentie dan alle Fords ervoor. Dat wordt mogelijk gemaakt door 3 radars, 2 camera's en 12 ultrasone sensors. Voorbeelden:

De Adaptive Cruise Control is nu verbeterd met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane-Centring, zodat u moeiteloos kunt anticiperen op stoppend en startend verkeer, ondersteund door de door Euro NCAP geprezen technologie├źn Lane Keeping Aid en Intelligent Speed Limiter

Het Adaptive Front Lighting System van Ford past van tevoren koplamppatronen aan voor verbeterd zicht, door te letten op bochten in de weg en op verkeersborden

Evasive Steering Assist maakt gebruik van radars en camera's om langzamere en stilstaande voertuigen op de weg te detecteren en biedt stuurondersteuning om bestuurders langs een voertuig te manoeuvreren om botsingen te voorkomen

Wrong Way Alert (eerst beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) maakt gebruik van een in de voorruit gemonteerde camera en van informatie die afkomstig is uit het navigatiesysteem van de auto om bestuurders hoorbare en visuele waarschuwingen te geven wanneer ze langs twee borden voor 'Geen toegang' rijden op de afrit van een snelweg.

Mocht er een ongeluk gebeuren, dan helpt de nieuwe Post-Collision Braking-technologie de impact van een mogelijke secundaire botsing te verminderen door automatisch de remdruk iets op te voeren na het detecteren van de eerste botsing. Het vertragen van de auto kan het letsel van inzittenden en verdere schade aan de auto verminderen.

Daarnaast zorgt het eerste head-updisplay van Ford voor Europa ervoor dat bestuurders hun aandacht kunnen blijven richten op de weg voor zich, terwijl de camera met breed zicht achter de auto de bestuurder beter zicht (180 graden) biedt bij het achteruit verlaten van een parkeerplaats of oprit.

Het nieuwe Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert van Ford waarschuwt bestuurders bij het achteruitrijden vanaf een parkeerplaats voor naderende auto's die achter de auto langsrijden en kan nu voor het eerst de remmen in werking stellen om botsingen te voorkomen of de impact ervan te beperken als bestuurders niet op waarschuwingen reageren.