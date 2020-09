Autotest | De Ford Explorer bestaat al vele jaren. Het model is echter nooit eerder in Europa geleverd, want gezien de uitstoot zou deze grote SUV hier onbetaalbaar zijn. De zesde generatie van de Explorer is echter speciaal aangepast voor een entree in Europa. Toch is hij nog even kolossaal als het Amerikaanse model. Wat is er aangepast? En maakt Fords slagschip nu wel kans in Europa?

De term "slagschip" is niet overdreven. De Explorer is groot. Heel groot! Afgaande op de specificaties is dit één van de allergrootste auto's die er te koop zijn zonder te vervallen in bedrijfswagens of vrachtwagens.

Echter, dankzij welgekozen lijnen lijkt de Explorer minder extreem. De contrasterende lijnen onder de portieren en over de wielkasten verminderen het metalen oppervlak en daardoor lijkt de Explorer iets beschaafder. Tegenover een stoer en zelfverzekerd front staat een weinig inspirerende achterzijde met ronduit triest uitziende achterlichtjes.

Ruimte

De lengte van dik vijf meter wordt gebruikt voor drie zitrijen. De ruimte voorin is riant, waarbij opvalt dat de stoelen minder weelderig zijn dan bij andere auto's in dit segment. Daarom voelt de Explorer minder overdadig. De achterbank staat op rails. In de achterste stand is de beenruimte riant en hebben volwassenen zelfs nog enkele centimeters beenruimte over. Met de achterbank in de achterste stand is de ruimte op de derde zitrij echter minimaal. Om daadwerkelijk alle zeven zitplaatsen te benutten moeten alle stoelen worden versteld om een balans tussen (been)ruimte voor- en achterin te vinden.

Hiermee biedt de Explorer grofweg evenveel binnenruimte als andere zeer grote SUV's. Een belangrijk verschil: de Explorer heeft altijd een flinke bagageruimte over, ook wanneer de derde zitrij in gebruik is. Let op dat er geen plek is om de afdekhoes van de bagageruimte op te bergen. Wie de derde zitrij in gebruik wil nemen, moet deze hoes thuislaten.

Uitrusting

Het sterkste punt van de Ford Explorer is de prijs. Die ligt vele tienduizenden euro's lager dan die van andere zeer grote SUV's. Dit prijsverschil is deels te verklaren door de gebruikte materialen en afwerkingskwaliteit. In tegenstelling tot andere auto's in dit segment is het interieur van de Explorer geen cocon van luxe en overdaad.

In plaats daarvan heeft Ford dezelfde materialen toegepast als in ieder ander model. Datzelfde geldt voor de uitrusting: de Explorer biedt dezelfde luxe en veiligheidsvoorzieningen als een "ordinaire" Ford Focus of Mondeo. Wel valt op dat het B&O audiosysteem vanwege een minder gunstige akoestiek een veel minder fraai geluid heeft dan in de andere modellen van Ford.

Plug-inhybrid

In Amerika wordt de Explorer geleverd met grote, dorstige motoren. Dat maakt de auto kostbaar in aanschaf en gebruik. Daarom is de Europese versie voorzien van plug-inhybride aandrijving. Onder de motorkap zijn een 3.0 liter zescilinder en een elektromotor te vinden.

„In absolute zin is de Explorer niet sneller dan de concurrentie, maar de manier waarop de prestaties worden neergezet verschilt als dag en nacht“

Na het opladen (thuis aan het stopcontact of op straat aan een publiek laadpunt) kan de Explorer volgens een meting volgens de WLTP-norm 40 km geheel elektrisch afleggen. Toch lijkt dat niet de bedoeling te zijn, want wie kiest voor de elektrische modus krijgt continu de tekst "druk op OK om de motor te activeren" in het beeldscherm. Daarmee lijkt het alsof Ford het elektrisch rijden ontmoedigt. Tijdens de testrit kon een kleine 40 km elektrisch worden afgelegd. Als elektrische auto is de Explorer levendig en gretig.

Dat is echter nog niets in vergelijking met de hybride modus! Zelfs wanneer voorzichtig gas wordt gegeven, komt het vermogen iedere keer los met de subtiliteit van een sloophamer. Bij ieder verkeerslicht gaat de Explorer er met groot machtsvertoon grommend en briesend vandoor. De eco-modus tempert dit baldadige karakter iets, maar heel voorzichtig omspringen met het gaspedaal is de beste remedie.

Wanneer wordt gekozen voor de sportstand, doet de Explorer er nog eens een grote schep bovenop! De overmacht gaat dan gepaard met pure agressie en brutaliteit. Het grommen en briesen maakt plaats voor ontzagwekkend gebrul. Bovendien laten de motoren hun kracht nu als een tsunami op de wielen los! Zelfs bij een tussenacceleratie komt de neus van de Explorer omhoog en wie even niet oplet wordt bruut met het hoofd tegen de hoofdsteun gedrukt. In absolute zin is de Explorer niet sneller dan de concurrentie, maar de manier waarop de prestaties worden neergezet verschilt als dag en nacht. Kortom: de Europese Explorer is niets van het Amerikaanse machtsvertoon verloren.

Het verbruik hangt af van de verhouding tussen het gebruik van de benzine- en de elektromotor. Wie iedere 40 km laadt, verbruikt niets. Wie voornamelijk de benzinemotor inzet moet rekenen op een verbruik van 1 op 10.

Weggedrag

Nog een punt waarop de Europese Explorer verschilt van de Amerikaanse: het weggedrag. Dit is nadrukkelijk aangepast aan de Europese smaak, want het zwevende koetswerk en de indirecte besturing van de Amerikanen wordt hier minder gewaardeerd. Let op dat in Nederland alleen de "ST-Line" wordt geleverd, die een nog sportiever karakter heeft dan de standaard Europese Explorer.

De meeste van de extreem grote SUV's worden in Amerika verkocht en daarom is het weggedrag vrijwel altijd aan de Amerikaanse smaak aangepast. De Explorer is één van de weinige auto's in dit segment die is aangepast aan Europa en daarom verschilt het weggedrag sterk van soortgelijke modellen van andere merken. De concurrenten reageren bovendien met een zekere traagheid op commando's van de bestuurder, hetgeen ze een zekere grootsheid geeft. De Explorer reageert juist direct en is ongekend levendig voor een auto van dit formaat.

Naast andere grote SUV's heeft de Europese Explorer welhaast een onbehouwen karakter! In het terrein is het comfort heel behoorlijk en in de bocht is de Explorer stabiel. Echter, op korte oneffenheden is de Explorer even comfortabel als een voordelige middenklasser. De geluidsisolatie is juist van topkwaliteit: ondanks het enorme oppervlak is de Explorer ronduit stil.

Een punt waarop absoluut niet is bezuinigd is de terreinwaardigheid. Alhoewel de in- en uitloophoeken niet de grootste in hun segment zijn, is de aandrijflijn extreem sterk. Kies een van de speciale off-road modi en het enorme vermogen van de beide motoren laat zich optimaal benutten.

Conclusie

Graag hadden we de Ford Explorer helemaal afgebrand. Historisch gezien is dit een overmaats, vervuilend, op-en-top Amerikaans slagschip dat volstrekt overbodig is in Europa. Maar nee! Ford Europa heeft deze extreem grote SUV op exact de juiste punten aangepast waardoor het nu juist een slimme aanvulling is op het bestaande aanbod.

Dankzij plug-inhybride aandrijving is de Explorer (relatief) voordelig in aanschaf en gebruik, terwijl niet is ingeleverd op de prestaties. Door gebruik te maken van dezelfde materialen en uitrusting als de doorsnee modellen van Ford kon de prijs nog verder worden gereduceerd. Daarmee is de Explorer even kostbaar als een grote SUV van andere merken, terwijl deze Ford nog een slag groter is. Dankzij het aangepaste onderstel voelt deze Amerikaan zelfs meer Europees dan concurrerende modellen van Europese merken!

plus Scherpe prijs

Prima weggedrag

Spectaculair snel min Weinig verfijnd

Onhandige locatie laad-aansluiting

Geen plek voor rolhoes bagageruimte

