Autotest | De Fiat Tipo is een middelgrote auto waarbij het vooral draait om de functionaliteit en de prijs. Maar dat wil niet zeggen dat de Tipo geen leuke auto kan zijn! Dus toen Fiat de Tipo moderniseerde voor modeljaar 2021 werd een bijzondere uitvoering toegevoegd. Voortaan is de Tipo ook verkrijgbaar als avontuurlijke "Cross". Dat geeft dubbel reden om de Fiat Tipo opnieuw te testen...

De Fiat Tipo heeft een bijzondere geschiedenis. Het model was eigenlijk bedoeld voor Oost-Europa en Italië. Maar vanwege de gunstige prijs werd besloten om het model ook naar enkele West-Europese landen te brengen. Sinds de introductie van de Tipo, in 2017, was er uit Oost-Europa al vraag naar een versie met extra bodemvrijheid vanwege de vaak slechte wegen in die regio. Fiat geeft daar nu gehoor aan met een versie die daar een avontuurlijk uiterlijk aan koppelt.

De "Tipo Cross" is alleen beschikbaar als hatchback en is herkenbaar aan stootranden rondom, bodembescherming en een extra stoer front. Mede dankzij de spiegels met zwarte kappen en een sprekende kleur is Fiat wat Autozine betreft geslaagd in de opzet om de Tipo begeerlijker te maken. Iedere vernieuwde Tipo is herkenbaar aan het nieuwe Fiat-logo in de grille. De merknaam wordt voortaan voluit geschreven en is niet meer gevat in een cirkel.

Ruimte en uitrusting

Binnenin schittert de Tipo als vanouds met de ruimte. Niet alleen de voorstoelen zijn groot, maar zelfs het stuurwiel. Hierdoor voelt de auto nog ruimer. De voorstoelen zijn "plat" en erg stevig. Ze zullen daarmee niet iedereen weten te charmeren. De ruimte op de achterbank is voldoende voor volwassenen. De bagageruimte is gemiddeld voor een auto van deze omvang.

Nieuw voor modeljaar 2021 zijn de beeldschermen achter het stuurwiel en op het dashboard. Op het centrale beeldscherm draait versie 5 van Fiat's zogenaamde "UConnect" audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dit functioneert in de praktijk goed, maar niet zo snel en soepel als een smartphone met Apple CarPlay of Android Auto. Daarom is die laatste optie tijdens de testperiode vaker gebruikt dan het UConnect-systeem. Let op dat rondom de weergave van de smartphone nog steeds de (virtuele) knoppen van UConnect worden getoond, waardoor veel kostbare schermruimte verloren gaat. Het geluid van het naamloze en eenvoudige audiosysteem is verrassend goed.

Op een paar punten heeft Fiat bijzondere keuzes gemaakt en/of is duidelijk merkbaar dat is bezuinigd om tot een scherpe prijs te komen. Zo zijn naast het beeldscherm achter het stuurwiel analoge meters te vinden, echter deze gebruiken lampjes in plaats van wijzers om een waarde aan te duiden. Het centrale beeldscherm lijkt groot, maar heeft in feite enorme zwarte randen rondom. De stoelen zijn handmatig verstelbaar, maar de lendensteun is juist elektrisch. De parkeerhulp achter gebruikte een camera. De parkeerhulp voorop geeft alleen een akoestisch signaal.

Motoren

Voor modeljaar 2021 zijn alle motoren, dus ook de diesel, vervangen door een 1.0 liter driecilinder benzinemotor. Deze biedt geen enkele vorm van elektrische assistentie en ook daarin is merkbaar hoe Fiat tot een scherpe prijs is gekomen. Ook is gekozen voor een versnellingsbak met vijf in plaats van zes verzetten om de prijs te drukken.

De "1.0 FireFly" levert 100 pk / 190 Nm en dat is ruim voldoende voor een middenklasser als deze. Echter, dit vermogen is pas vanaf een hoog toerental beschikbaar. Bij lage toeren (stadsverkeer!) ontbreekt daarom de souplesse die de duurdere concurrenten wel bieden. Pas vanaf zo'n 4.000 tpm is de Tipo vlot en levendig. Beneden dat toerental is het vermogen precies voldoende om mee te komen met de verkeersstroom. In alle gevallen is aan het roffelende geluid hoorbaar dat dit een driecilinder is, maar storend is dat niet. Ook het ontbreken van een zesde versnelling werd, ondanks de hoorbare motorgeluiden, niet als een bezwaar ervaren.

Volgens de folder kan de Tipo 1.0 Cross 18 kilometer afleggen op een liter benzine. In de praktijk was dat 16 kilometer op een traject met evenredig veel stadsverkeer en snelwegen.

Weggedrag

Standaard staat de Tipo op een eenvoudig onderstel. Door de bodemvrijheid met 4 cm te vergroten wordt het zwaartepunt verhoogd en dat lijkt een recept voor een twijfelachtig weggedrag. In de praktijk is echter weinig tot niets van het gewijzigde zwaartepunt te merken. De Tipo heeft absoluut geen verfijnd weggedrag, maar oneffenheden worden naar behoren opgevangen waardoor het comfort ruim voldoende is. Wanneer vlotter wordt gestuurd is de Tipo Cross stabiel, baanvast en voorspelbaar.

Conclusie

Is de Fiat Tipo na de facelift voor modeljaar 2021 beter en aantrekkelijker geworden? Ja, zeker! De rijkere uitrusting maakt de Tipo comfortabeler en veiliger. De nieuwe motor zorgt voor een lager verbruik bij prestaties die ongeveer gelijk zijn gebleven. De Cross-versie geeft de Tipo een sterkere persoonlijkheid en is dankzij meer bodemvrijheid daadwerkelijk geschikt voor slechte wegen en zeer licht terrein.

Nog altijd is merkbaar hoe en waar Fiat heeft bezuinigd om de Tipo voordelig aan te kunnen bieden. Dat is echter geen nadeel, maar simpelweg een keuze. Zelfs in de meest luxueuze "Cross"-uitvoering is de Tipo namelijk een stuk voordeliger dan de eenvoudigste uitvoering van middelgrote stationcars van de meeste andere merken.

plus Scherpe prijs

Ruim en functioneel

Onderscheidend dankzij Cross-uitvoering min Harde, platte stoelen

Motor minder verfijnd dan concurrentie

Onderstel minder verfijnd dan concurrentie

Fiat Tipo beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 22.190,- Gebruikt

vanaf € 14.135,- Import

vanaf € 15.654,- Bijtelling

vanaf € 149,- eerste keuze

5 jaar garantie

3 jaar lakgarantie 3 op voorraad

vanaf 2017

vanaf 12.917 km 171 op voorraad

vanaf 2017

vanaf 10 km nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

22% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Ford Focus Wagon

"Keuzestress"

Toyota Corolla Touring Sports

"Op het verlanglijstje?"

Kia Ceed Sportswagon

"Keurig"

Skoda Octavia Combi

"Simpeler en slimmer"