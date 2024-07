Fiat viert 125-jarig bestaan

Tijdens het 'Smiling to the future'-evenement ter gelegenheid van FIAT's 125e verjaardag in het Lingotto-gebouw - de voormalige FIAT-fabriek in Turijn - waren twee 'speciale gasten' aanwezig. Zo werd daar de Fiat 500e Giorgio Armani voorgesteld, een extra verfijnde, gelimiteerde editie die FIAT wereldwijd aanbiedt. Daarnaast was ook de Fiat Grande Panda aanwezig, de nieuwe 'wereldauto' die als eerste van een nieuwe generatie modellen een nieuw tijdperk voor FIAT inluidt. De festiviteiten in Turijn eindigden met een parade van klassieke en moderne FIAT-modellen over de testbaan op het dak van het Lingotto-gebouw, waarmee het technologische en historische erfgoed van het merk op passende wijze werd gedemonstreerd.

Fiat 500e Giorgio Armani

Ter gelegenheid van zijn 125-jarig jubileum kondigde FIAT een belangrijke samenwerking aan met Giorgio Armani - symbolisch op de verjaardag van de Italiaanse modeontwerper. De exclusieve uitvoering is beschikbaar in twee unieke kleuren: 'dark green micinalised' en 'ceramic greige'. Contrasten en versieringen zijn daarbij tot een minimum gereduceerd voor een puur, minimalistisch effect in lijn met de stijl van Giorgio Armani. Een belangrijk uiterlijk element zijn de wielen met een opvallend GA-logo.

Het interieur weerspiegelt stiksels en driedimensionale patronen in de stoelbekleding die doen denken aan klassieke kleermakerstechnieken. De materialen kunnen worden gecombineerd met accenten zoals lasergesneden hout op het dashboard. Ook kenmerkend zijn de luxe, zachte stoffen met ambachtelijk borduurwerk. De nieuwe Fiat 500e Giorgio Armani draagt het logo van de modeontwerper niet alleen op de wielen, maar ook in de stoelbekleding. Daarnaast prijkt de handtekening van Armani op het dashboard, de portierbekleding en de achterruit.

De standaarduitrusting van de FIAT 500e Giorgio Armani omvat onder meer Full LED Infinity Design-koplampen, een glazen dak, een topklasse JBL-audiosysteem en een infotainmentsysteem met een 10,25-inch touchscreen, navigatie en draadloos CarPlay en Android Auto. De volledig elektrische aandrijving bestaat uit een 87 kW (118 pk) sterke elektromotor en een batterij waarmee een actieradius tot 320 kilometer (WLTP) mogelijk is. FIAT biedt deze limited edition vanaf volgend jaar aan in Europa.

Fiat Grande Panda

Met de nieuwe Fiat Grande Panda keert FIAT terug op de mondiale volumemarkt. De auto is ontwikkeld op basis van drie pijlers: Italiaans design, wereldwijd toepasbaar platform en lokale relevantie. Waarden als duurzaamheid, eenvoud en schoonheid zijn belangrijke ingrediënten. Het ontwerp is geïnspireerd op de Fiat Panda uit de jaren tachtig.

De Grande Panda is ontworpen in het FIAT Centro Stile en gebaseerd op een multi-energieplatform dat geschikt is voor volledig elektrische aandrijving en een verbrandingsmotor. Dit is ook de eerste Panda in het B-segment. Met een lengte van 3,99 meter en een breedte en hoogte van 1,76 en 1,57 meter is de Grande Panda compacter dan gemiddeld in dit segment. Toch biedt hij 361 liter bagageruimte, nog eens 13 liter bergruimte in het dashboard en plaats aan vijf inzittenden.

Zijn Italiaanse karakter komt tot uiting in het design. De carrosserie kenmerkt zich door de combinatie van strakke lijnen en zachte oppervlakken, die de robuuste wielkasten accentueert. Opvallend zijn ook de zilvergrijze skidplates voor en achter, glanzend zwarte raamstijlen, geblindeerde ruiten en het ontwerp van de 17-inch lichtmetalen wielen. De Fiat Grande Panda wordt geleverd met keuze uit zeven carrosseriekleuren: rood, wit, zwart, groen, bruin, blauw en geel. In het interieur brengt FIAT een eerbetoon aan de testbaan op het Lingotto-gebouw. Het dashboard en de polycarbonaat rand van het beeldscherm verwijzen met hun vormen naar de testbaan en creëren een onderscheidende en suggestieve uitstraling.

Het eerste lid van de nieuwe FIAT-familie komt op de markt met volledig elektrische aandrijving en als hybridevariant. De elektrische versie combineert een 83 kW (113 pk) sterke elektromotor met een 44 kWh-batterij waarmee een actieradius van meer dan 320 kilometer (WLTP gecombineerd, onder voorbehoud) mogelijk is. Deze versie biedt tevens een innovatie die het opladen eenvoudiger maakt. Zo is de Fiat Grande Panda de eerste auto met een geïntegreerde, spiraalvormige laadkabel. Die is ondergebracht in een behuizing onder de motorkap, wat extra bagageruimte achterin oplevert en het gebruik gemakkelijk maakt. Deze kabel is eenvoudig te gebruiken en ligt niet op de grond, waardoor die schoon blijft. Na het openen van de behuizing is de kabel direct en eenvoudig aan te sluiten.

Casa FIAT

Het 125-jarig jubileum van FIAT is de perfecte gelegenheid om de nieuwe tentoonstelling Casa FIAT te bezoeken. De expositie is het resultaat van de samenwerking van de Pinacoteca Agnelli en FIAT. De tentoonstelling schetst de geschiedenis van het merk en zijn relatie met het oude fabrieksgebouw in Turijn. Het gebouw staat symbool voor de oorsprong van de industriële productie van FIAT. Het is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontworpen door Giacomo Matté Trucco en gerestaureerd onder leiding van Renzo Piano in de jaren negentig.

Door middel van een interactieve display vertakt de tentoonstelling zich in diverse thema's: Car Design, Architecture, Society en Kids. Bezoekers kunnen zich volledig onderdompelen in het FIAT-universum. Dat draait symbolisch rond de houten master van de carrosserie van de 500. De expositie vertelt het complete verhaal van FIAT, van de oprichting in 1899 tot aan recente ontwikkelingen. De tentoonstelling presenteert per decennium de sleutelmomenten in de geschiedenis van FIAT, zoals de productie van belangrijke auto's als de Nuova 500 uit 1957 en Panda uit 1980, ontworpen door Giorgetto Giugiaro. Met deze tentoonstelling accentueert FIAT zijn geschiedenis, zonder de blik van de toekomst af te wenden.