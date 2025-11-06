Fiat 500 nu ook als hybride

Onder de motorkap ligt een mild-hybrid aandrijflijn; de 1,0-liter driecilinder uit de FireFly-motorenfamilie. Gecombineerd met een zesversnellingsbak levert hij 48 kW (65 pk) en voldoet hij aan de Euro 6-emissienorm. De mild-hybridtechnologie combineert de verbrandingsmotor met een elektromotor die wordt gevoed door een extra 12V lithium-ionbatterij. Bijvoorbeeld bij het wegrijden vanuit stilstand en bij het accelereren ondersteunt de elektromotor de benzinemotor. Op deze manier daalt het verbruik tot 5,3 liter per 100 kilometer (WLTP).

Voor de aftrap kiest FIAT voor een gelimiteerde en rijk uitgeruste introductieversie: de Fiat 500 Hybrid Torino. Een uitvoering die naam en stijl leent van de thuisstad van het merk. Later volgen ook andere varianten, waaronder een basisuitvoering die €24.999,- gaat kosten.

De FIAT 500 Hybrid Torino valt op door zijn 16-inch lichtmetalen velgen, full-LED-verlichting, automatische airconditioning, achteruitrijsensoren en het Keyless Go-systeem. Binnenin zijn er verwijzingen naar de Italiaanse oorsprong van de auto, zoals het "Fabbrica Italiana Automobili Torino"-logo in de stoelbekleding. De buitenkleuren met namen als "Sun of Italy" en "Ocean Green" onderstrepen het karakter van deze editie. De FIAT 500 Hybrid Torino is leverbaar vanaf €27.999,-

Standaard tot 8 jaar FIAT Special Warranty

Net als op alle andere in Nederland nieuw verkochte FIAT-personenauto's, geldt ook voor de 500 Hybrid de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de 8 jaar FIAT Special Warranty. Voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële FIAT-netwerk. Bij iedere onderhoudsbeurt wordt de garantie dan automatisch met één jaar verlengd tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De FIAT Special Warranty valt onder het standaardniveau van het garantieprogramma en dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het verhelpen van mechanische en elektrische defecten. Slijtagedelen zoals banden en ruitenwisserbladen zijn uitgesloten van garantie.