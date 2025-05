Fiat introduceert TRIS

De naam TRIS is geïnspireerd op het Italiaanse erfgoed van FIAT Professional en verwijst naar het Latijnse woord voor trifecta ('drievoudig') dat symbool staat voor de drie wielen van het voertuig, het modulaire ontwerp en de kenmerkende drievoudige LED-verlichting. De eenvoud van de naam zorgt voor een gemakkelijke uitspraak in meerdere talen, waardoor hij een publiek wereldwijd kan aanspreken. De TRIS wordt geproduceerd in Marokko. Hij wordt in eerste instantie geïntroduceerd in belangrijke markten in Afrika en het Midden-Oosten. Het is nog niet bekend of de Fiat TRIS ook in Nederland op de markt komt.

Concept

De pick-upversie is geschikt voor uiteenlopende lading. De flatbed- en chassis-cabinevarianten vormen een basis voor een opbouw op maat, eventueel in samenwerking met partners van FIAT Professional. De TRIS laat zich eenvoudig besturen dankzij de elektrische aandrijving en is op te laden via de geïntegreerde laadkabel met 220V-stekker.

Het chassis is ontworpen voor intensief gebruik. De buizenconstructie is corrosiebestendig dankzij een zinkcoating. Met een lengte van 3,17 meter en een draaicirkel slechts 3,05 meter manoeuvreert hij gemakkelijk door smalle straten. De laadvloer biedt een oppervlakte van 2,25 vierkante meter en is groot genoeg voor een europallet. Het maximale laadvermogen bedraagt 540 kg.

Een digitaal scherm van 5,7-inch toont rijgegevens zoals actieradius en batterijstatus. Via USB-C en een 12V-aansluiting kunnen apparaten worden opgeladen. De LED-verlichting met een kenmerkende signatuur zorgt voor de zichtbaarheid. De TRIS voldoet aan Europese veiligheidseisen en is voorzien van driepuntsgordels, automatische verlichting en een achteruitrijwaarschuwing.

Batterijtechnologie

De 6,9 kWh lithium-ion batterij biedt een bereik tot 90 kilometer (volgens WMTC). De batterijtechnologie is in grote lijnen hetzelfde als dat van de Fiat Topolino, maar meer afgestemd op professioneel gebruik. Laden van 0 tot 80% duurt circa 3,5 uur. Het volledig opladen van de batterij neemt ongeveer 4 uur en 40 minuten in beslag.

De 48V-elektromotor levert 9 kW piekvermogen en 45 Nm koppel. De topsnelheid bedraagt 45 km/u. Dankzij de brede achteras, relatief lange wielbasis en 12-inch wielen ligt de TRIS volgens Fiat stabiel op de weg. Toekomstige versies worden uitgerust met connectiviteitsdiensten voor wagenparkbeheer en voertuigtracking.

Er is enige opbergruimte, waaronder een dashboardkastje van 3 liter. Ook zijn er optionele bagagenetten en andere accessoires beschikbaar, zoals een beschermmat voor de vloer.