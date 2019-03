Fiat viert 120-jarig bestaan in Geneve

27 februari 2019 | Fiat heeft Genève als platform gekozen voor de presentatie van de 500 '120th'-serie. Met deze speciale uitvoeringen die het nieuwste bieden op het gebied van connectiviteit, viert het merk zijn 120-jarig bestaan. Tegelijkertijd zet Fiat een nieuwe stap vooruit op het gebied van connectiviteit, een sociale en technologische dimensie die al in 2018 met de 500 Mirror is verkend.

Veel is veranderd sinds die gedenkwaardige dag, 11 juli 1899, toen de 'Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili - Torino' werd opgericht. Maar Fiats perceptie op de auto, en vooral de manier waarop die wordt ervaren, is door de jaren heen ongewijzigd gebleven en heeft wereldwijd de reputatie van het merk bepaald.

In Genève vindt de wereldpremière plaats van de nieuwe jubileumserie die het publiek in drie verschillende versies kan bewonderen: 500X '120th' met 1.0 Turbo-motor van 120 pk, de 500 '120th' met 0.9 Twin Air-motor van 85 pk en de, vooralsnog niet in Nederland verkrijgbare, 500L '120th' met 1.3 MultiJet-dieselmotor van 95 pk. Alle drie de uitvoeringen onderscheiden zich door hun tweekleurige Tuxedo-exterieur in zwart en wit. Voor de 500X is dit de eerste keer dat hij in een 'bicolore'-uitvoering wordt aangeboden.

De benaming Tuxedo verwijst naar de kleurstelling die is geïnspireerd op de traditionele zwart-witte smoking als galakleding. Dit thema zet zich voort in een exclusieve bijpassende sleutelhouder, diverse koperkleurige details en een elegante interieurbekleding. Ook het speciale Fiat-logo is feestelijk uitgevoerd met de woorden '120th' in combinatie met het bekende connectiviteits- en streamingsymbool. Dit verwijst naar het standaard gemonteerde Uconnect LIVE-infotainmentsysteem met 7-inch HD-touchscreen en Apple CarPlay en Android Auto-smartphone- integratie.

Voor het eerst is Fiats crossover leverbaar met een tweekleurige lak en wel het feestelijke Tuxedo zwart-wit. En net als bij de smoking waarop deze outfit is geïnspireerd, zijn meerdere combinaties mogelijk: behalve in het elegante Tuxedo Perla (parelmoet wit met zwart) is het jubileummodel ook in de chique combinatie Tuxedo Argento (zilvergrijs met zwart) verkrijgbaar. De Tuxedo-outfit omvat ook een set exclusieve zwarte buitenspiegelkappen, in Nero Cinema gelakte zijskirts, verchroomde ruitomlijstingen en 16-inch (of als optie 17-inch) lichtmetalen velgen met donkerglanzende Myron-coating. De veiligheidsverhogende full-led-koplampen hebben een 160% hogere lichtopbrengst dan halogeenlampen en bovendien een 66% lager energieverbruik. De koperkleurige stoelbekleding is afgestemd op andere speciale details, zoals het zwarte dashboardpaneel en de met vinyl beklede armsteunen op de portieren. Passend bij zijn karakter is de 500X '120th' groot in comfort, dankzij een standaarduitrusting met licht- en regensensor, automatisch dimmende koplampen en een inparkeerassistentiesysteem. Het model zal in Nederland leverbaar zijn met twee verschillende motoren: de 1.0 GSE 120 T3-benzinemotor van 120 pk en de 1.0 GSE 150 T4-benzinemotor van 150 pk. Behalve in de tweekleurige Tuxedo Perla- en Tuxedo Argento-versies, beide met een zwart dashboard en zwarte details, is hij ook leverbaar in Bianco Gelato, Bianco Perla, Grigio Argento en Nero Cinema. Bij deze monochroomversies is het dashboardpaneel in de kleur van de carrosserie uitgevoerd.

Ook de 500 is verkrijgbaar in de nieuwe '120th'-versie. Deze combineert zijn tweekleurige zwart-witte Tuxedo-'smoking' met een chromen strip op de motorkap, 16-inch lichtmetalen velgen met koperkleurige coating en een zwart dak. Minstens even elegant is het interieur, dat dankzij het zwarte dashboardpaneel en de exclusieve krijtstreepbekleding (zwart met verticale strepen) van de stoelen een uiterst verzorgde uitstraling heeft. De met vinyl beklede schoudersteunen van de voorstoelen zijn verrijkt met een geborduurd 500-logo. De standaarduitrusting omvat onder meer mistlampen, een in twee gelijke delen neerklapbare achterbank en speciaal uitgevoerde vloermatten. De 500 '120th' is ook als cabrio leverbaar en heeft in dat geval een zwarte softtop. Voor de motoren biedt hij keuze uit een 1.2 benzinemotor van 69 pk en de TwinAir Turbo-motor van 80 pk. De 1.2-krachtbron wordt ook in een LPG-versie aangeboden. Alle varianten hebben een handgeschakelde zesversnellingsbak. Behalve in de exclusieve zwart-witte Tuxedo-combinatie is het nieuwe jubileummodel ook verkrijgbaar in de kleuren Grigio Cortina, Grigio Carrara, Nero Vesuvio en Bianco Gelato.

Alle varianten van de nieuwe 500 '120th'-serie zijn op bestelling leverbaar met Mopar Connect, een systeem van online-diensten dat onder andere de mogelijkheid biedt om via een gekoppelde smartphone rechtstreeks mobiliteitshulp in te roepen of op afstand de onderhoudsstatus van de auto te controleren. Mopar Connect is geïntegreerd met Uconnect LIVE en voegt daar een aantal nieuwe functies aan toe, zoals pechhulpverlening, ongevalassistentie en voertuiglokalisering na diefstal. Het systeem kan ook worden gebruikt om bepaalde functies van de auto op afstand te bedienen, zoals het vergrendelen of ontgrendelen van de portieren. Bij uitlenen van de auto kan de eigenaar een waarschuwingsbericht ontvangen wanneer de auto een ingestelde snelheidslimiet overschrijdt of een vooraf op de kaart begrensde zone verlaat. Ook handig zijn de functies om op een smartphone de locatie van de geparkeerde auto op te zoeken en informatie over de onderhoudstoestand op te vragen.