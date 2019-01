Fiat

Fiat verlengt garantie tot 5 jaar

25 januari 2019 | Fiat verlengt de garantie tot 5 jaar. Dit geldt voor door een officiƫle Fiat-dealer in Nederland nieuw verkochte Fiat. Bijzonder bij deze garantie is dat er geen beperking geldt voor het aantal gereden kilometers. Mocht er gedurende de 5 jaar toch onverwachts iets onderweg in Europa gebeuren dan ontvangt de Fiat-klant ANWB pechhulp.