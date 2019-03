Fiat toont Centoventi Concept

5 maart 2019 | Fiat laat op de internationale autosalon van Genève 2019 zijn conceptauto ' Fiat Concept Centoventi' debuteren als visie van het merk op elektrische mobiliteit voor de massa in de nabije toekomst. De Fiat Concept Centoventi is in feite een 'blanco' auto die door de klant telkens opnieuw kan worden ingekleurd en aangekleed al naar gelang zijn voorkeuren en behoeftes van dat moment. Dus niet alleen bij aankoop, maar ook lang daarna. Hij wordt geproduceerd in slechts één kleurstelling, die door klanten kan worden gepersonaliseerd met het '4U'-programma dat een keuze biedt uit 4 daken, 4 bumpers, 4 wielsierdeksels en 4 exterieurwrappings.

Net als veel moderne apparaten biedt de Centoventi een grote vrijheid om hem naar eigen inzicht aan te passen. Dat kan behalve met kleuren, bekledingsstoffen en dakopties, ook door een keuze te maken uit verschillende beschikbare infotainmentsystemen en zelfs het accupakket. Eigenaars kunnen hun auto opfrissen op elk moment dat ze dat willen en hoeven niet langer te wachten op nieuwe speciale edities of facelifts. Om ze daarbij nog meer vrijheid te geven, zal direct vanaf de introductie een aanbod van 120 accessoires beschikbaar zijn waarmee zowel een nieuw businessmodel wordt gecreëerd als de aanzet tot het ontstaan van een Centoventi-community wordt gegeven.

Met zijn personalisatieconcept introduceert de Fiat Centoventi ook een nieuw businessmodel. Op zes accessoires na die alleen bij de dealer kunnen worden gemonteerd (bumpers, polycarbonaatdak, exterieurwrappings, Lingotto-instrumentenpaneel, aanvullende accupakketten en achterklep met digitaal display), kunnen de andere 114 specifiek door partner Mopar ontworpen accessoires ook online worden aangeschaft en door de klant zelf thuis worden geïnstalleerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een hifi-systeem, opbergvakken voor het dashboard en de portierpanelen en speciale stoelzittingen. Sommige eenvoudige accessoires, zoals een bekerhouder en een documenthouder, kunnen zelfs met behulp van een 3D-printer worden geprint, door de klant thuis, bij een dealer of bij een gespecialiseerde printshop.

Modulair, ruim en licht: dat zijn de woorden die het inzittendencompartiment van de Fiat Centoventi-conceptcar het best omschrijven. Het biedt plaats aan maximaal vier personen, met een grote vrijheid om de beschikbare ruimte zelf in te delen. In alles is duidelijk dat bij het ontwerp de mens en de manier waarop die zich verhoudt tot de wereld van vandaag centraal is gesteld.

Geheel in lijn met de filosofie van de auto, zijn verschillende delen van het interieur gecreëerd volgens het 'plug and play'-principe. Het dashboard bevat bijvoorbeeld kleine gaten waarin allerlei extra componenten met verschillende vormen en functies kunnen worden gemonteerd. Dit gepatenteerde universele bevestigingssysteem doet enigszins denken aan de beroemde Lego-blokken.

Een vergelijkbaar modulair concept is gebruikt voor de portierpanelen, die zijn geïnspireerd op het praktische systeem zoals dat sinds jaar en dag aan de binnenzijde van koelkastdeuren wordt toegepast. Hun vlakke, minimalistische ontwerp stelt de gebruiker in staat ze naar behoefte te voorzien van handige accessoires als opbergvakken, flessenhouders of luidsprekers voor het audiosysteem.

Ook de stoelen onderscheiden zich door hun innovatieve ontwerp. Ze hebben een kaal frame gemaakt van duurzame materialen voorzien van kussens en hoofdsteunen die eenvoudig kunnen worden vervangen door exemplaren met een andere kleur of bekledingsstof. De passagiersstoel kan indien nodig in zijn geheel worden vervangen door een opbergbox of kinderzitje, terwijl de wegklapbare zitting en voorover neerklapbare rugleuning van de achterbank het mogelijk maken een uitzonderlijk grote bagageruimte te creëren.

De Fiat Centoventi verkent nieuwe designperspectieven met zijn materialen en maakt daarbij gebruik van innovatieve technologische oplossingen en unieke productieprocessen. Als voorbeeld hebben de ontwerpers zich daarvoor deels laten inspireren door trendy alledaagse voorwerpen, zoals sportschoenen. Deze mode-iconen bij uitstek en zeer hoogwaardige producten stonden model voor de stoelen van de Fiat Centoventi. De frames ervan zijn met de hulp van de industriële topbedrijven vervaardigd van een kunststof op basis van polyolefin-harsen en geproduceerd met behulp van een exclusief, gepatenteerd productieproces. Het eindresultaat is een materiaal dat driemaal lichter is dan andere vormbare kunststoffen, zoals schuimstoffen. Bovendien ziet het er aantrekkelijk uit, voelt het zacht aan en is het door-en-door gekleurd, zodat geen externe coating nodig is. Daarnaast is dit innovatieve materiaal anti-bacteriologisch, uv-bestendig en volledig afwasbaar, om nog maar te zwijgen over het feit dat het in een oneindig aantal tinten kan worden ingekleurd, inclusief metaal- en parelmoerachtige kleuren en heldere of verzadigde nuances.

Minstens even innovatief is de 3D-brei-technologie die is gebruikt voor het maken van de bekledingsstoffen voor de rugleuningen en hoofdsteunen uit 100% gerecyclede garens. Deze materialen zijn behalve voor hoogwaardige sportartikelen zoals sneakers of techno-kleding, ook al met succes toegepast voor het creëren van innovatieve, functionele en soepele meubelstoffen. Een bijkomend voordeel van het bijzondere productieproces is dat de breedte van de stofbanen variabel is, waardoor minder onbruikbaar restmateriaal ontstaat.

Het instrumentenpaneel is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De eerste daarvan, specifiek afgestemd op de millenniumgeneratie, maakt van de smartphone het hart van het systeem. In aanvulling op het hoofddisplay van 10 inch kan de bestuurder zijn eigen smartphone of tablet op het dashboard vastklikken om zonder extra kosten gebruik te maken van de navigatie-, muziek- en berichtenfuncties ervan. Het andere, meer traditionele instrumentarium heeft een eigen tweede display en een totale breedte van 20 inch.

Voor mensen die de voorkeur geven aan een traditionele oplossing, is er het 'Lingotto'-instrumentenpaneel. Dit geavanceerde, volledig digitale paneel van 20-inch is ondergebracht in een gestileerde steun die qua vorm doet denken aan Fiats historische Lingotto-fabriek in Turijn. In deze steun zijn de HMI-rijassistentie- en veiligheidsfuncties geïntegreerd, zoals verklikkers voor de richtingaanwijzers en indicatoren voor de dodehoekbewaking, de remsysteemstatus en de laadtoestand van de accu's. Op de achterzijde van het 'Lingotto'-scherm, dat dus naar de voorruit is gericht, bevindt zich een extra display waarop bijvoorbeeld berichten over autodelen kunnen worden weergegeven.

Om de productie te vereenvoudigen, zal hij slechts leverbaar zijn in een 'blanco'-versie van gecoat plaatstaal. Tegelijkertijd kan zijn kleurstelling echter volledig op individuele wensen worden afgestemd door middel van het nieuwe '4U'-programma. Dit programma biedt klanten de keuze uit vier daken, vier bumpers, vier wielsierdeksels en vier exterieurwrappings om, in combinatie met het uitgebreide accessoire-aanbod, hun Fiat Centoventi volstrekt uniek en exclusief maken. De wrappings hebben een soortgelijk effect als een metallic laklaag, maar zijn anders dan lak eenvoudig te vervangen. Dankzij de typerende rechte en vlakke buitenoppervlakken van de auto kan de klant dit op elk gewenst moment snel, eenvoudig en tegen lage kosten door iedere dealer laten doen.

De Fiat Centoventi wordt standaard geleverd met een open dak. Maar omdat de zon niet altijd schijnt, kan dak natuurlijk gewoon worden gesloten. Net als bij andere details, biedt hij ook hier weer een keuze uit diverse opties: een tweekleurige hardtop van polycarbonaat, een canvas softtop, een hardtop met geïntegreerde dakkoffer en zelfs een dak met een innovatief zonnepaneel. Het elektrisch vermogen van 50 watt dat door dit zonnepaneel kan worden opgewekt, houdt de auto koel wanneer hij geparkeerd staat en voorziet het digitale display in de achterklep van stroom.

De grote achterklep van de Fiat Concept Centoventi bevat een digitaal display dat het concept van connectiviteit in de auto overstijgt door het bieden van socialmediafunctionaliteit, zoals het delen van berichten met de buitenwereld. Terwijl de auto rijdt, toont het display om voor de hand liggende redenen van veiligheid alleen het Fiat-logo. Maar wanneer de auto stilstaat, kan de bestuurder overschakelen naar de 'Messenger'-modus. In die stand kan het display niet alleen worden gebruikt voor het delen van persoonlijke berichten, maar ook als digitaal 'reclamebord', dat kan worden verhuurd aan adverteerders om bijvoorbeeld de parkeerkosten terug te verdienen.

Standaard heeft de auto een accupakket dat goed is voor een rijbereik van 100 km. Wanneer een grotere actieradius nodig is, kunnen tot maximaal drie extra accu's met een extra bereik van 100 km elk worden aangeschaft of gehuurd. Deze extra accu's worden bij een servicewerkplaats onder de vloer van de auto geïnstalleerd. Een speciale rail vergemakkelijkt het plaatsen en aansluiten van de accu's, evenals het loskoppelen en verwijderen ervan. Verder is er nog plaats voor een extra accu onder de stoel . Deze accu kan door de gebruiker zelf worden geplaatst en verwijderd om hem thuis of in de garage op te laden, net als bij een moderne e-bike. Hiermee kan het totale rijbereik worden uitgebreid tot een maximum van 500 kilometer. Doordat de accu's onder massazwaartepunt van de auto zijn geplaatst, blijven de gewichtsverdeling en rijeigenschappen van de auto hetzelfde ongeacht het aantal geïnstalleerd accu's. Het remsysteem is standaard berekend op de aanwezigheid van het maximum aantal accu's.

De oplaadaansluiting bevindt zich aan de onderzijde van de voorruit. Dankzij de centrale positie maakt het niet uit of het oplaadpunt zich links of rechts van de auto bevindt, terwijl de aanwezigheid van een ingebouwde kabelhaspel een speciale opbergplek voor de laadkabel in de kofferbak overbodig maakt. De oplaadaansluiting licht op in het donker en kan worden gebruikt als zaklamp en voorruitontdooier. Het is zelfs mogelijk de auto als oplaadhub te gebruiken voor energiedelen met meerdere auto's.

Onder andere dankzij de modulaire accupakketten is de Centoventi de goedkoopste elektrische auto in het B-segment. Daarnaast is hij bijzonder gemakkelijk schoon te maken en onderscheidt hij zich door lage reparatiekosten bij kleine schades. In combinatie met de lage onderhoudskosten zorgt dat voor bijzonder lage totale autokosten (TCO), wat hem bijzonder aantrekkelijk maakt voor wagenparken van grote bedrijven en organisaties. En als uitblinker in alle aspecten van stedelijke mobiliteit is de Fiat Concept Centoventi ook bij uitstek geschikt als deelauto.