Fiat 500 in Mirror-uitvoering

22 december 2017 | Fiat brengt vanaf januari 2018 de 500-Mirror modellen op de markt. De Fiat 500, 500X en 500L Mirror zijn uitgerust met het 7-inch Uconnect infotainmentsysteem dat koppelbaar is met Apple CarPlay en Android Auto teneinde de smartphone in alle veiligheid te 'spiegelen' op het display in de auto. Bovendien is er voordeel te behalen op de Mirror-modellen.

Fiat rust alle 500-Mirror modellen standaard uit met het Uconnect infotainmentsysteem dat is voorzien van een 7-inch touchscreen. Op dit beeldscherm is het mogelijk de omgeving van je smartphone te 'spiegelen', vandaar de aanduiding Mirror, zodat de bestuurder zijn handen veilig aan het stuur kan houden. Verder onderscheiden de Mirror modellen zich door chromen accenten, speciale blauwe exterieurkleuren en een rijkere standaarduitrusting.

De 500-Mirror, met een klantvoordeel van € 1.250, kan worden besteld als hatchback of cabriolet en is voorzien van de 80 pk TwinAir Turbo benzinemotor die gekoppeld kan worden aan een handgeschakelde of automatische transmissie. Speciaal voor de 500 Mirror is ook de exterieurkleur 'Blu Italia' leverbaar. Het interieur is altijd met zwarte sportstoelen uitgevoerd. De standaarduitrusting omvat verder onder meer 16-inch lichtmetalen velgen, climate control, 7-inch infodisplay, parkeersensoren achter, elektrisch verwarmbare en verstelbare spiegels en regen-/lichtsensor. De 500 Mirror staat in januari bij de dealer vanaf € 20.395.

Fiat biedt zijn SUV, de 500X, als Mirror aan met de 1.6 (110 pk) en 1.4 (140 pk) benzinemotoren aan. De 1.4 Turbo MultiAir is bovendien te koppelen aan de automatische DCT-transmissie. Uiterlijk onderscheidt de Fiat 500X Mirror zich door speciale 17-inch lichtmetalen velgen, satijnchromen accenten, buitenspiegels in carrosseriekleur en mistlampen vóór. Climate control, automatisch dimmende binnenspiegel, 'Easy Entry&Go' zijn onder andere standaard. Het klantvoordeel bedraagt € 1.695.

Binnenin is het dashboard altijd in de kleur 'Blu Jeans' uitgevoerd. Als exterieurkleur is 'Blu Jeans Matt' verkrijgbaar, een matte variant van het reeds leverbare 'Blu Jeans'. De 500X-Mirror staat in januari bij de dealer vanaf € 25.095.

De 500L-Mirror wordt als bicolore geleverd: naast 'Blu Denim' zijn alle andere exterieurkleuren te bestellen. Exclusief voor de 500L-Mirror is het grijze dak dat ook in het reguliere wit of zwart te bestellen is. Voor de aandrijving zorgt de 105 pk sterke TwinAir Turbo benzinemotor. De standaarduitrusting omvat, behalve het Uconnect infotainmentsysteem, ook 16-inch lichtmetalen velgen, mistlampen en grijze spiegelkappen die overeenkomen met de grijze kleur van het dak. Het totale klantvoordeel bedraagt € 1.130. De 500L-Mirror staat in januari bij de dealer vanaf € 23.090.