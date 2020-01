Fiat 500 en Panda krijgen mild-hybrid techniek

8 januari 2020 | De Fiat 500 en Fiat Panda markeren Fiats eerste voorzichtige stap op weg naar de elektrificatie van het modelaanbod. Ze maken als eerste Fiats gebruik van FCA's nieuw ontwikkelde Mild Hybrid-technologie; een combinatie van elektrische aandrijving en een benzinemotor. Beide hybridemodellen zijn uitgerust met driecilindermotoren van de nieuwe FireFly-familie, gecombineerd met het 12-volt elektrische BSG-systeem (Belt-integrated Starter Generator), samen goed voor een vermogen van 70 pk. Het voordeel voor de gebruiker is een verlaging van het brandstofverbruik en de CO2-emissie tot 30%.

Met de introductie van de mild-hybrid versies van de Fiat 500 en de Fiat Panda begint de elektrificatie van het modelaanbod. Dit proces zal worden voortgezet met de start van de productie van de nieuwe 100% elektrische 500 in Turijn. Dit model moet een sleutelrol spelen in de e-mobiliteitsstrategie van Fiat. In aanvulling daarop zal Fiat in de loop van 2020 een serie producten en diensten op de markt brengen waarmee klanten een complete duurzame mobiliteitservaring wordt geboden.

Ter gelegenheid van het debuut van de nieuwe Mild Hybrid-varianten zullen de Fiat 500 en de Panda voor het eerst samen in een speciale, unieke serie leverbaar zijn: de 'Launch Edition'. Deze introductieversies voldoen aan de Euro 6D Final-emissienorm en combineren de nieuwste 1-liter driecilinder-benzinemotoren van de FireFly-familie met een 12-volt BSG (Belt-integrated Starter Generator) elektromotor en een lithiumaccu, die samen goed zijn voor een vermogen van 70 pk (51 kW). Vergeleken met de vertrouwde 1,2-liter Fire-motor van 69 pk valt het brandstofverbruik en daarmee de CO2-emissie van de Mid Hybrid-versies gemiddeld 20% lager uit en zelfs 30% in het geval van de Panda Cross (cijfers van Fiat).

De speciale introductieserie is te herkennen aan de 'Hybrid'-aanduiding op de achterkant van de auto en aan het exclusieve 'H'-logo, gevormd door twee dauwdruppels, op de middenstijl. Dauw, het symbool van de dageraad en dus van het begin van een nieuw tijdperk, is gebruikt als inspiratie voor de nieuwe en exclusieve kleur 'Verde Rugiada' waarin beide auto's worden geleverd. Dit dauwgroen past de introductieversies als een maatpak en is in perfecte harmonie met de thema's van natuur en innovatie.

In het interieur is de stoelbekleding trouw aan de duurzaamheidsfilosofie van het hele project. De stoelen in de Launch Edition zijn de eerste die gedeeltelijk gemaakt zijn van 'SEAQUAL YARN'. Dat is geweven uit een speciaal, door SEAQUAL INITIATIVE ontwikkeld materiaal, afgeleid van gerecycled plastic: 10% daarvan is afkomstig uit zee en 90% komt van het land. SEAQUAL YARN wordt geproduceerd door de uit zee verzamelde kunststoffen om te zetten in vlokken van polyethyleentereftalaat. Deze vlokken worden vervolgens gebruikt in het garen waarvan de stoffen zijn gemaakt. In de weeffase wordt zeepolyester gemengd met andere ecologische, natuurlijke, gerecyclede of teruggewonnen vezels. Dit groene proces wordt voltooid door milieuvriendelijke afwerkingen (o.a. verven) op basis van water- en energiebesparing. Fiat werkt samen met SEAQUAL INITIATIVE om de 'ocean clean up' te steunen.