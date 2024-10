Fiat maakt prijs Grande Panda bekend

De prijzen van de Fiat Grande Panda Electric beginnen bij € 25.990 (€ 23.040 incl € 2.950 subsidie voor particulieren) voor de uitvoering "RED". Tot de standaarduitrusting behoren onder meer airco, een multimediasysteem met 10,25 inch touchscreen, telefoonconnectie via draadloos Apple Carplay, Android Auto, twee USB-C-aansluitingen, een 10 inch digitaal instrumentenpaneel, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, LED-verlichting rondom, cruise control, Autonomous Emergency Braking System, Lane Keeping Assist en Uconnect Services inclusief noodhulp- en pechhulp assistentie.

De "La Prima"-uitvoering is leverbaar vanaf € 28.990 (€ 26.040 incl € 2.950 subsidie voor particulieren). Deze versie breidt de uitrusting uit met onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, geïntegreerde navigatie, een achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen, parkeersensoren vóór, automatische airconditioning, een draadloze smartphonelader, een regensensor en twee USB-C-aansluitingen achterin.

Beide uitvoeringen van de Fiat Grande Panda Electric zijn standaard uitgerust met een 44 kWh-accu, goed voor een actieradius tot 320 kilometer (theoretisch volgens WLTP). De elektromotor van 83 kW (113 pk) staat garant voor een acceleratie van 0-50 km/u in 4,2 seconden (0-100 km/u in 11 seconden) en een topsnelheid van 132 km/u. De Grande Panda Electric is naar wens en zónder prijsverschil leverbaar met een geïntegreerde AC-laadkabel met een laadvermogen tot 7,4 kW of een 3-fasen 11 kW AC-boordlader. Tevens zijn beide uitvoeringen standaard geschikt voor snelladen (DC) met een laadvermogen tot 100 kW, waarmee de accu onder ideale omstandigheden in 33 minuten van 20 tot 80% is op te laden.