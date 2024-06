Fiat introduceert Grande Panda

De nieuwe Fiat Grande Panda heeft een bijzondere uitstraling dankzij de subtiele combinatie van gestructureerde lijnen en gedurfde oppervlakken die de robuuste wielkasten accentueren. Tevens is zijn afkomst direct duidelijk door het kenmerkende Italiaanse design. FIAT biedt het model aan in felle carrosseriekleuren, waaronder geel.

Aan de voorkant straalt de Grande Panda een opvallende persoonlijkheid uit. Scherpe, rechte lijnen omkaderen een rooster met een vierkant patroon. De beschermplaat onder het centrale deel van de bumper is een stoer accent in het front van de Grande Panda, terwijl de koplampen de omgeving reflecteren. Als aanvulling op de unieke lichtsignatuur van de Grande Panda fungeert de dagrijverlichting ook als richtingaanwijzers en verlicht die enkele kubussen in een schaakbordpatroon.

Het silhouet van de Grande Panda doet denken aan de Fiat Panda uit de jaren tachtig. De wigvorm wordt optisch versterkt door de vorm van de dakdragers. Als verwijzing naar de klassieke Panda 4x4 zijn de letters 'Panda' in reliëf op de portieren aangebracht. Die reflecteren de omgeving van de auto en vormen een speels accent op de onderzijde van de flanken. Ook de robuust gevormde C-stijl doet denken aan de schuine achterzijde van het origineel. Om een lenseffect te creëren, legt een zwarte vierkante badge een verband met de vorm van de ruiten, waardoor de letters FIAT veranderen in vier balken die rond de auto lopen.

De achterzijde van de Grande Panda oogt stoer dankzij de prominente wielkasten, de vorm van de achterruit, de verlichting en het beschermingspaneel onder in de bumper. Dit zorgt voor een krachtige houding terwijl het ontwerp een extra gevoel van bescherming opwekt. Een geïntegreerde, glanzend zwarte rand met de naam Panda in driedimensionale letters is een knipoog naar het originele model. Om het rechtlijnige design van de jaren tachtig op eigen wijze te combineren met een futuristische stijl, is de Grande Panda voorzien van gepolijste lichtmetalen 17-inchwielen in een opvallend X-design.