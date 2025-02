De testrit gaat van start op het dak van de legendarische Fiat-fabriek in Turijn (Italië) en dat is geen toeval. De basisvorm en de rechte lijnen zijn overgenomen van de eerste Panda. Vervolgens is het fabrieksgebouw ("Lingotto") gebruikt als inspiratie voor de details. Zo is het patroon van de blokjes in de koplampen gebaseerd op de vele ramen van het gebouw.

Het dashboard bestaat uit een groot ovaal met daarbinnen de stuurkolom en twee beeldschermen. Dit ovaal verwijst naar de testbaan op het dak van het Lingotto-gebouw en daarom is zelfs een schaalmodel van de Grande Panda in dit ovaal te vinden! En daarmee is de toon gezet: Fiat wil positieve herinneringen doen herleven om de Grande Panda behalve verstandig ook begeerlijk te maken. Bovendien maakt Fiat hiermee slim gebruik van iets wat de Chinese concurrentie niet heeft: historie. Tel daar vele originele design-elementen, frivole bekleding en frisse lakkleuren bij op en de testrijder heeft al een glimlach op het gezicht voordat de proefrit is begonnen.

Ruimte

Fiat heeft gekozen om een "Grande Panda" te ontwikkelen in plaats van een gewone Panda omdat wereldwijd meer vraag is naar compacte auto's (b-segment) dan naar zeer compacte auto's (a-segment). Bovendien heeft het moederbedrijf van Fiat (Stellantis) een kant-en-klaar platform voor een dergelijke auto en dat zorgt ervoor dat Fiat de Grande Panda voordelig kan aanbieden, net als de gewone Panda van weleer.

Echter, de oer-Panda was uniek met een hoekige vorm en inmiddels weten alle auto's veel ruimte uit beperkte buitenmaten te halen. De ruimte voorin de Grande Panda is daarom goed (de rugleuningen van de stoelen zijn echter wat smal), die achterin matig.

„De basisvorm maakt de Grande Panda sympathiek en aaibaar, de vele details maken duidelijk dat zelfs de vormgevers plezier hadden met deze auto“

Uitrusting

Omdat Fiat gebruik kan maken van bestaande techniek van het moederbedrijf, kan het ondanks een scherpe prijs een moderne uitrusting aanbieden. Zo is de hier gereden basisversie voorzien van een infotainment-systeem (met de eigen smartphone als brein) en airconditioning. De luxere variant biedt meer verfijning met een ingebouwd navigatiesysteem, een klimaatcontrolesysteem en hoogwaardigere stoffen. Met name dat laatste maakt een groot verschil, want hiermee ziet het interieur er niet alleen beter uit, het voelt het ook prettiger aan.

Net als bij andere nieuwe auto's wordt ook de bestuurder van de Grande Panda betutteld door verplichte en overijverige veiligheidsvoorzieningen die veelal onterecht waarschuwen. Ze lezen verkeersborden voor parallelwegen of zien het onderschrift niet (bijvoorbeeld: "alleen bij regen"). Helaas laten de systemen zich minder makkelijk uitschakelen, dus reken op heel veel piepjes, belletjes en andere goedbedoelde maar onwelkome waarschuwingen.

Elektrische auto

De Grande Panda is leverbaar als hybride en als volledig elektrische auto. Op het moment van schrijven is alleen die laatste leverbaar, dus die is logischerwijs getest. Omdat Fiat ervan uitgaat dat de Grande Panda voor veel kopers de eerste elektrische auto is, is voor een grote actieradius gekozen. Op papier heeft de Grande Panda met zijn batterij van 44 kWh een bereik van 320 km. Tijdens de testrit onder ongunstige weersomstandigheden was dat 282 km.

Om het opladen makkelijker te maken heeft de Grande Panda behalve de standaard laadaansluiting achterop (voor 11 kW publiek- en 100 kW snelladen) optioneel een ingebouwde laadkabel in de neus. Om de kabel soepel op te kunnen rollen is deze iets dunner dan een standaard laadkabel. Daarom is de maximale laadsnelheid met deze gekrulde draad ook iets lager (7.4 kW).

Wederom met het oog op overstappers uit een benzine-auto geeft Fiat de elektrische Panda een tam karakter. De prestaties zijn ruim voldoende, maar verwacht niet de flitsende acceleratie en brute deceleratie (tijdens terugwinnen van energie) van sommige andere elektrische auto's. Net als alle elektrische auto's doet de Grande Panda zijn werk in stilte. Alleen geluiden van de rijwind en banden zijn hoorbaar, waarbij de duurdere uitvoering dankzij extra geluidsisolatie merkbaar stiller is. Omdat een elektrische auto geen versnellingen nodig heeft, laat de Grande Panda zich bedienen als een automaat.

Weggedrag

Het weggedrag van de Grande Panda verschilt sterk van het origineel. Omwille van de prijs was de afstand tussen de bestuurder en de techniek destijds minimaal, waardoor de bestuurder sterk werd betrokken bij het rijden. Dat maakte de eerste Panda spartaans, of positiever uitgelegd: tot een ware belevenis. Echter, het origineel is inmiddels 45 jaar oud en de tijd heeft niet stilgestaan. Bovendien gaat het hier om een Grande Panda en die dient ook groots te rijden.

Deze grote en moderne Panda is dankzij zijn elektrische aandrijving stabiel (zwaartepunt laag en centraal) en goedmoedig. Dat is geen belevenis, maar wel zo comfortabel en veilig.

Conclusie

Biedt een grote Panda nog meer pret dan een kleine? Dat ligt eraan waar de bestuurder de voorkeur aan geeft. De eerste Panda was uniek met de binnenruimte. Inmiddels weten alle autofabrikanten volop ruimte uit beperkte buitenmaten te halen. De Grande Panda onderscheidt zich daarom middels ergonomie. Denk daarbij aan een driedubbel dashboardkastje (een laag, een hoog en een rail om houders op te bevestigen) en een ingebouwde laadkabel.

Bij de oer-Panda kwam het rijplezier van de eenvoudige techniek. De Grande Panda biedt slechts gemiddelde prestaties en een gemiddeld bereik voor een elektrische auto. Echter, ten opzichte van een soortgelijke auto met benzinemotor biedt de Grande Panda meer comfort en meer souplesse tegen een lagere prijs per kilometer.

De lach op het gezicht van de bestuurder én de inzittenden komt van de retro vormgeving. De basisvorm maakt de Grande Panda sympathiek en aaibaar, de vele details maken duidelijk dat zelfs de vormgevers plezier hadden met deze auto!