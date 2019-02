Abarth viert 70-jarig bestaan

27 februari 2019 | Abarth viert op de Internationale autosalon van Genève zijn 70-jarig bestaan. De blikvangers op de stand zijn de nieuwe Abarth 595 esseesse en de Abarth 124 Rally Tribute, welke laatste in slechts 124 exemplaren zal worden gebouwd. De 595 esseesse is geïnspireerd op de legendarische tuningset uit de jaren zestig. Onder dezelfde naam werd in 2009 een soortgelijke kit uitgebracht voor de nieuwe Abarth 500. De tweede debutant op de stand brengt een eerbetoon aan de Abarth 124 rally, die vorig jaar een uiterst succesvol seizoen beleefde dat niet alleen de overwinning bracht in de FIA R-GT Cup en het Europees rallykampioenschap, maar ook meer dan 40 klassezeges opleverde in 12 verschillende nationale kampioenschappen.

De Abarth 595 esseesse is terug. Dit speciale model blaast een naam nieuw leven in die diep is geworteld in de merkhistorie. Een naam die teruggaat naar de oorsprong van het merk, toen Carlo Abarth in de jaren zestig fortuin maakte met de door hem ontwikkelde onderdelensets om de prestaties van massaproductie-auto's op te voeren.

In 1964 maakte de eerste Abarth 595 esseesse zijn debuut, een auto die was getuned met behulp van een Solex 34 PBIC-carburateur en een speciaal inlaatspruitstuk dat samen met het kleppendeksel uit één stuk lichtmetaal was gegoten. Met deze set nam het vermogen toe tot 32 pk. Van buiten was de auto herkenbaar aan de rubber riemen om de motorkap te vergrendelen. Deze vervingen de gebruikelijke slothandgreep en op plaats daarvan werd een geëmailleerd Abarth-embleem aangebracht. Ook het interieur van de 'kleine giftige Schorpioen' werd gesierd met Abarth-emblemen en op het dashboard verscheen in kleine letters de aanduiding 'esseesse', terwijl op het kofferdeksel en de motorkap trots in kapitale letters het 'SS'-monogram prijkte. De 595 esseesse was een instant succes bij de Italiaanse autosportamateurs.

Dit succes herhaalde zich in 2009 met de originele 'esseesse'-tuningkit voor de nieuwe Abarth 500 die een jaar daarvoor op de markt was gebracht. Deze performanceset verhoogde het motorvermogen tot 160 pk en veranderde de setup van de wielophanging met Eibach-veren om de rijhoogte te verlagen. Daarnaast omvatte de set een krachtiger remsysteem en andere op de racerij geïnspireerde onderdelen. En om de naleving van de strenge keuringseisen en veiligheidsnormen te garanderen, mocht de performancekit alleen nog worden geïnstalleerd door het officiële netwerk van Abarth-tuners, die de onderdelen nog steeds in de beroemde houten kist ontvingen, net als het legendarische origineel uit de jaren 60.

Nu, tien jaar later, maakt de legendarische 'esseesse' een comeback aan de top van het Abarth-gamma. Het model is uitgerust met een 180 pk-motor, de sterkste krachtbron die het merk op dit moment aanbiedt. De nieuwe Abarth 595 is bedoeld voor liefhebbers van pure prestaties en combineert de adrenaline en sportiviteit die zo eigen zijn aan de 'Scorpione' met opvallende details op het gebied van design, stijl en connectiviteit.

In de beste Abarth-traditie is deze auto grondig aangepakt met een speciale standaarduitrusting die een opwindende rijervaring garandeert. Dit gaat vergezeld van het onmiskenbare diepe geluid van het AkrapoviÄ-uitlaatsysteem. De nieuwe Abarth 595 esseesse beschikt verder over Brembo-voorremmen, met geperforeerde en inwendig geventileerde remschijven en extra grote, rood gelakte remklauwen. Het systeem is in staat om de remblokken exact uit te lijnen met het wrijvingsoppervlak van de schijven, wat voor een snellere warmteafvoer en optimale pedaalrespons zou zorgen. Eveneens standaard is het speciale luchtfilter 'by BMC', dat voor een betere inlaatluchtstroming zorgt dan conventionele filters. Dit maakt het verbrandingsproces efficiënter en verhoogt daardoor het vermogen van de motor en, uiteindelijk, de prestaties.

De sportieve uitrusting van de nieuwe Abarth 595 esseesse wordt gecompleteerd door Koni-schokdempers met FSD-technologie (Frequency Selective Damping). Deze verbeteren de wegligging, handling en stabiliteit. Tenslotte omvat de standaarduitrusting ook een UconnectTM-infotainmentsysteem met 7-inch HD touchscreen, navigatiefunctie, Abarth-telemetrie en Apple CarPlay- en Android AutoTM-smartphone-integratie.

De standaarduitrusting gaat vergezeld van unieke stylingelementen. Zo is de nieuwe Abarth 595 esseesse direct te herkennen aan zijn 17-inch lichtmetalen Supersport-velgen met nieuwe Racing White-coating, alsook aan de sportieve Abarth-striping, witte buitenspiegelkappen en voor- en achterbumper met airdam. Speciale 'esseesse'-opschriften 'certificeren' de echtheid van de nieuwe Abarth, net als de 70th-badges die de unieke sportieve historie van Abarth benadrukken. In het interieur komt de connectie met de racewereld van de auto tot uiting in de carbon sportpedalen en in de 'Sabelt 70'-kuipstoelen met carbon buitenschaal. Ook voor de andere 595-modellen zijn soortgelijke Sabelt-sportstoelen verkrijgbaar, voorzien van een geborduurde nummer 70 als eerbetoon aan Abarth's 70-jarig bestaan.