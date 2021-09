Fiat 500 tijdelijk als Connect

17 september 2021 | De Fiat 500 is tijdelijk verkrijgbaar als Connect. Die staat per direct voor 17.850 euro bij de Nederlandse Fiat-dealers.

Dde Fiat 500 Connect is voorzien van conventionele 70 pk sterke hybridemotor, waarbij de belangrijkste standaard functionaliteit Apple Carplay en Android Auto is.

De Fiat 500 Connect wordt verder standaard onder meer geleverd met 15 inch lichtmetalen velgen, sportbumpers met aan de voorkant verwerkte mistlampen, cruise control en snelheidsbegrenzer. Van binnen is de 500 Connect voorzien van antraciet kleurige, in hoogte verstelbare stoelen, een sportstuur met ingebouwde bedieningstoetsen en een Silver Matt uitgevoerd dashboard met daarin het Uconnect multimedia systeem met 7 inch touchscreen verwerkt. Om van bijvoorbeeld de DAB+-radio te kunnen genieten, zitten er 6 luidsprekers in het interieur verwerkt.

De Fiat 500 Connect is verkrijgbaar als hatchback- en als cabriolet en staat per direct vanaf € 17.850 bij de Nederlandse Fiat-dealer. Private leasen kan vanaf €235 per maand.

