Fiat introduceert 500 Hey Google

31 maart 2021 | Fiat en Google bundelen de krachten en komen met de "Hey Google" speciale versie van de 500 en 500X. Eigenaren van een Fiat 500 hey Google of een Fiat 500X Hey Google kunnen met hun stem communiceren met hun auto. Ze kunnen bijvoorbeeld informatie over de auto opvragen en ontvangen. Dat kan via de smartphone of de Google Nest Hub, een digitaal display dat standaard wordt meegeleverd bij aanschaf van een 500 of 500X Hey Google.

De Hey Google-spraakassistent biedt informatie over de voertuigstatus, de locatie van de auto te vinden en gemaakte ritten. Het is ook mogelijk om opdrachten verzenden voor het vergrendelen en ontgrendelen van de deuren en het knipperen van de lichten. Waar men ook is, men hoeft alleen maar "Hey Google, ask my Fiat …" te zeggen om er bijvoorbeeld achter te komen waar de auto geparkeerd staat of hoeveel brandstof nog resteert.

Bovenop de functies van Google Assistant is er de optie om meldingen op de smartphone te activeren als de auto een vooraf ingesteld gebied verlaat, of bijvoorbeeld als de auto met een hogere snelheid rijdt dan de ingestelde limiet. De stemassistent wordt aangestuurd door de stem en is verbonden met de smartphone, 'smart speakers' en de meegeleverde Nest Hub.

Voor de speciale serie Hey Google is gekozen voor een kleurstelling van wit en glanzend zwart; een eerbetoon aan de lege pagina van de zoekmachine. Voor het eerst in het autolandschap is de Hey Google-badge te zien, dat pronkt op de wielkasten. Beide B-stijlen zijn ook verfraaid met de veelkleurige "moleculen" van het Google-logo. In het passagierscompartiment wordt hetzelfde motief voortgezet op de nieuwe stoelen, met een "Hey Google"-logo, terwijl het dashboard is uitgevoerd in mat zilver met een wit 500-logo. Het Google-logo komt ook voor op het welkomstscherm van het 7-inch touchscreen-display: een animatie waarin de karakteristieke molecuul verschijnt, dat vervolgens overgaat naar de Google "G" en verandert uiteindelijk in het Fiat-logo.

Het welkomstpakket dat standaard meegeleverd wordt, omvat een tas voorzien van Hey Google-logo met daarin een Nest Hub-apparaat met 500 beschermhoes, een 500 key cover en een welkomstbrief die uitlegt hoe in vier stappen de integratie tussen de Hey Google-spraakassistent en de auto te activeren.

In de speciale Hey Google-versie wordt de 500 geleverd met 15 inch lichtmetalen velgen, donker interieur met nieuwe in hoogte verstelbare stoelen, soft-touch sportstuur met ingebouwde bedieningselementen en een nieuw matzilver dashboard met een wit 500-logo. De 500 Hey Google wordt standaard geleverd met onder meer cruise control, Uconnect 7 "DAB-radio met CarPlay en Android Auto, 6 luidsprekers en Mopar Connect. De 500 Hey Google is verkrijgbaar als hatchback- en cabrio-versie en heeft de 70 pk sterke mildhybrid motor. De 500 Hey Google is ook verkrijgbaar in Gelato White, Pastel Grey, Vesuvius Black, Pompeii Grey en Blue Italia.

De 500X is eveneens uitgevoerd in de tweekleurige witte en glanzend zwarte kleurstelling, maar Passione Red, Gelato White, Silver Grey, Moda Grey, Blue Italia en CInema Black tinten zijn ook beschikbaar. De carrosserie valt op door zijn 17 inch lichtmetalen velgen, mistlampen en verduisterde ramen. Het interieur is voorzien van nieuwe stoelen en een matzilver dashboard met een wit 500-logo, soft-touch stuurwiel met ingebouwde bedieningselementen, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en armsteun voorin. De Fiat 500X Hey Google wordt geleverd met Uconnect 7 inch HD touchscreen-radio met CarPlay en Android Auto, 6 luidsprekers, Mopar Connect, parkeersensoren achter en regen- en schemersensoren. Het motorengamma bestaat uit (Euro 6D-Final) Firefly-benzinemotoren: een 1,0 liter met 120 pk en een 1,3 liter met 150 pk.

De Fiat 500X Hey Google wordt eind april 2021 en de Fiat 500 Hey Google medio mei bij de Nederlandse dealer verwacht. Prijzen worden later bekend gemaakt.

