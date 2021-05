Fiat prijst 500 Hey Google

30 april 2021 | Dankzij de Hey Google spraakassistent op de Fiat 500 en 500X Hey Google, staat de bestuurder via een app in contact met de auto. Voor het eerst in de automobielgeschiedenis is er een Google-logo op een auto te zien. De Fiat 500 Hey Google is leverbaar vanaf 19.150 euro en de Fiat 500X Hey Google vanaf 27.490 euro.

Er is geen zoekmachine nodig om te weten dan men te maken heeft met een Fiat 500 of Fiat 500X Hey Google. Beide modellen zijn namelijk op meerdere plaatsen voorzien van een verwijzing naar het techbedrijf. Zo pronkt er op de zijkant van de modellen een Hey Google logo en zijn de B-stijlen opgesierd met de veelkleurige "moleculen" van het Google-logo. Ook binnen is er geen gebrek aan Google-verwijzingen. Het molecuulmotief is ook te zien op de nieuwe stoelen waar aan de zijkant ook een "Hey Google"-label pronkt. En het Google-logo komt ook voor op het welkomstscherm van het 7-inch touchscreen-display: een animatie waarin de karakteristieke molecuul verschijnt, dat vervolgensovergaat naar de Google "G" en verandert uiteindelijk in het Fiat-logo.

De assistent wordt aangestuurd door de stem en is verbonden met de smartphone, 'smart speakers' en de standaard meegeleverde Nest Hub. Dankzij de Fiat Connect-telematicabox die in de 500 en 500X Hey Google gemonteerd zit, kan via de Hey Google-spraakassistent onder meer alle voertuigstatusinformatie gecontroleerd worden, de locatie van de auto worden gevonden of kunnen ritten bekeken worden, wat handig is voor wagenparkbeheerders.

In de speciale Hey Google-versie wordt de 500 geleverd in een wit en glanzend zwarte koets, 15 inch lichtmetalen velgen, donker interieur met nieuwe in hoogte verstelbare stoelen, sportstuur met ingebouwde bedieningselementen en een nieuw matzilver dashboard voorzien van een wit 500-logo. De 500 Hey Google wordt standaard geleverd met onder meer cruise control, Uconnect 7 "DAB-radio met CarPlay en Android Auto, 6 luidsprekers en Mopar Connect. De 500 Hey Google is verkrijgbaar als hatchback- en cabrio-versie en heeft de 70 pk sterke mild-hybrid motor. De 500 Hey Google is ook verkrijgbaar in Gelato White, Pastel Grey, Vesuvius Black, Pompeii Grey en Blue Italia.

Ook de Fiat 500X is leverbaar in de tweekleurige witte en glanzend zwarte kleurstelling. Daarnaast zijn ook Passione Red, Gelato White, Silver Grey, Moda Grey, Blue Italia en Cinema Black beschikbaar. Welke kleur er ook gekozen wordt, de auto is voorzien van 17 inch lichtmetalen velgen, mistlampen en verduisterde ramen. Het interieur is voorzien van nieuwe stoelen en een matzilver dashboard met een wit 500-logo, soft-touch stuurwiel met ingebouwde bedieningselementen, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en armsteun voorin. De Fiat 500X Hey Google wordt geleverd met Uconnect 7 "HD touchscreen-radio met CarPlay en AndroidAuto, 6 luidsprekers, Mopar Connect, parkeersensoren achter en regen- en schemersensoren. Het motorengamma bestaat uit (Euro 6D-Final) Firefly-benzinemotoren: een 1,0 liter met 120 pk en een 1,3 liter met 150 pk.

De Fiat 500 Hey Google staat vanaf €19.150 en de Fiat 500X Hey Google vanaf € 27.490 bij de Nederlandse Fiat-dealer. Naast alle aankleding, worden de Hey Google-modellen standaard ook geleverd met een welkomstpakket dat bestaat uit een tas met Hey Google-logo, een Nest Hub-apparaat met 500 beschermhoes en een 500 key cover.

Op zoek naar een Fiat 500?

bynco heeft er 121 vanaf € 6.450,-

Fiat introduceert 500 Hey Google

31 maart 2021

Fiat bouw 2,5 miljoenste 500 in Tychy

22 maart 2021

Abarth 595 nu als Scorpioneoro

28 augustus 2020

Abarth introduceert 695 70 Anniversario

7 oktober 2019