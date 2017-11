Kroymans benoemd tot Ferrari Classiche Officina

9 november 2017 | Ferrari heeft 48 officiële Ferrari-dealerbedrijven in twintig landen, waaronder Kroymans Ferrari in Hilversum, benoemd tot 'Ferrari Classiche Authorised Workshop'. Met dit Ferrari Classiche Officina (Italiaans voor werkplaats) predicaat gaat Kroymans het Ferrari Classiche certificeringsproces uitvoeren en staat het bedrijf garant voor correct onderhoud van en reparaties aan Ferrari's ouder dan twintig jaar.

Kroymans Ferrari kan in dit proces rekenen op directe ondersteuning van de Ferrari Classiche-afdeling in de fabriek in Maranello. In lijn met de Officina-criteria heeft Kroymans Hilversum een vaste ruimte in de werkplaats gereserveerd voor uitsluitend Classiche-werkzaamheden. Bovendien beschikt de officiële Ferrari-dealer aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum over een dedicated en specifiek opgeleide Ferrari Classiche Service Technician die zich exclusief bezighoudt met het servicen, repareren en certificeren van Ferrari-youngtimers en -klassiekers.

De onderneming waarborgt de waarde van de auto's via het Ferrari Classiche certificeringsproces. Als onderdeel daarvan blijft ook de technische heritage van het merk Ferrari en daarmee de investering van klanten in hun klassieker en de certificering ervan, gegarandeerd.

"Kroymans is al sinds 1972 officieel vertegenwoordiger van Ferrari in Nederland. Daarmee hebben wij 45 jaar aan Ferrari-ervaring in huis, met nieuwe én klassieke modellen. De benoeming tot Ferrari Classiche Officina onderstreept het vertrouwen dat Ferrari heeft in ons serviceniveau en de knowhow op het gebied van Ferrari-klassiekers en -youngtimers", verklaart Sander van den Bey, General Manager van Kroymans Ferrari. Vanzelfsprekend worden werkzaamheden aan auto's waarbij reparatie of vervanging van elementaire delen en componenten - die mogelijk noodzakelijk zijn voor het toekennen van het Ferrari Classiche Certificaat - vereist zijn, uitgevoerd door de Ferrari-fabriek in Maranello.