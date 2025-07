Ferrari introduceert Amalfi

Binnenin heeft het interieur een dual-cockpit lay-out, met een nieuw stuurwiel met fysieke knoppen en de terugkeer van de klassieke startknop. Het geïntegreerde centrale display en de ergonomische bedieningselementen zorgen voor een gemakkelijke interactie met de auto, zelfs tijdens dynamisch rijden. Uitgebreid gebruik van koolstofvezel en contrasterende stiksels voegt een vleugje exclusiviteit toe, terwijl de 2+ configuratie het mogelijk maakt de achterbank te gebruiken om de praktische bruikbaarheid van de auto te vergroten, de laadcapaciteit te vergroten en reizen met kinderen mogelijk te maken.

Het hart van de Amalfi wordt gevormd door een geëvolueerde twin-turbo V8, afgeleid van de F154-familie, die dankzij nieuwe turbokalibraties 640 pk kan leveren. De achttraps transmissie met dubbele koppeling zorgt voor snel schakelen. De prestaties zijn: 0-100 km/u in 3,3 seconden, 0-200 km/u in 9,0 seconden, met een vermogen-gewichtsverhouding van 2,29 kg/pk.

De rijdynamiek wordt bepaald door een brake-by-wire systeem, de 'ABS Evo' controller die ontworpen is voor alle ondergronden en omstandigheden, en een opnieuw gekalibreerd stuurhuis voor een nauwkeurigere en progressievere respons. Actieve aerodynamica, met de nieuwe geïntegreerde mobiele achtervleugel, belooft stabiliteit onder alle omstandigheden en in alle Manettino-posities en helpt de dynamische prestaties te maximaliseren.

Het infotainmentsysteem is voorzien van Apple CarPlay en Android Auto, gekoppeld aan draadloos opladen van een smartphone. Het nieuwe stuurwiel, het digitale instrumentenpaneel en het 10,25 inch horizontale centrale display bieden een mens-machine-interface die ontworpen is om zowel de bestuurder als de passagier te boeien. Onder de functies die op verzoek beschikbaar zijn, is de toevoeging van het lift-systeem aan de voorkant dat tot 35 km/u bruikbaar is, waardoor de auto obstakels in de stad kan overwinnen door hem met maximaal 40 mm te verhogen.