Ferrari 12Cilindri wint Red Dot Best of the Best award 2025

In de afgelopen elf jaar heeft Ferrari 32 Red Dot Awards gewonnen. Geen enkele andere autofabrikant heeft vergelijkbare resultaten behaald sinds de onderscheiding in 1955 in het leven werd geroepen. Sinds 2015 heeft de jury Ferrari maar liefst 13 Red Dot: Best of the Best titels toegekend.

De Ferrari 12Cilindri en Ferrari 12Cilindri Spider zijn geïnspireerd op de Ferrari Grand Tourers uit de jaren '50 en '60 en belichamen beide de iconische Ferrari tweezitters met de voorin geplaatste V12. Ze vertegenwoordigen de nieuwste evolutie van deze lijn, waarbij een erfenis wordt doorgegeven. De vormen drukken sportiviteit, klasse en cleanheid uit: eenvoudige en harmonieuze lijnen integreren innovaties zoals geïntegreerde actieve aerodynamica, de terug scharnierende motorkap die het motorcompartiment extra aanzet en klassieke designelementen, zoals het dubbele paar uitlaatpijpen dat typerend is voor de Ferrari 12Cilindri. In het geval van de Ferrari 12Cilindri Spider zorgt de inklapbare hardtop (RHT) ervoor dat de auto in 14 seconden kan overschakelen naar een openluchtconfiguratie, ook bij snelheden tot 45 km/u.

F80

De F80 is de zesde supercar uit Maranello. Het koolstofvezel chassis herbergt een hybride krachtbron die 1.200 pk levert, waarvan er 900 afkomstig zijn van de 499P-afgeleide V6-motor, die in 2023 en 2024 twee opeenvolgende overwinningen in de 24 uur van Le Mans behaalde. De drieliter V6, intern bekend als F163CF, verhoogt het specifieke vermogen naar 300 pk/l. De overige 300 pk worden geleverd door het 800 volt hybridesysteem met een elektrisch aangedreven vooras (e-4WD) en een elektromotor achter (MGU-K). De technologietransfer uit de Formule 1 introduceert e-turbo's (MGU-H), die vermogen opwekken uit de overtollige kinetische energie van de rotatie van de turbines en een turbogat elimineren. De auto is ontworpen voor maximale prestaties en produceert 1.050 kg downforce bij 250 km/u. Achter is een actieve vleugel gemonteerd die zich continu aanpast, zowel in de hoogte als in de hoek. De actieve ophanging, waarvan de bovenste armen zijn gemaakt met behulp van 3D printtechnologie voor metaal, verbetert de wegligging drastisch, vooral op het circuit. De Boost Optimisation registreert het circuit en zorgt voor een extra vermogensboost op plekken waar dat nodig is om de rondetijden te beperken. De '1+' cockpit is asymmetrisch: het eenzitter-effect is gericht op comfort voor de bestuurder, ook al is de F80 gehomologeerd voor twee personen. De F80 is gelimiteerd tot 799 stuks en wordt geproduceerd tot 2027, het jaar waarin de onderneming zijn 80e verjaardag viert.