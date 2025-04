Ferrari 12Cilindri wint iF Design Gold Award

Ook won Ferrari een iF Design Award voor de F80. Deze onderscheidingen onderstrepen het streven van het Ferrari Design Centre om designoplossingen te vinden die de modellenverbeteren, zonder ooit afbreuk te doen aan de synergie tussen functionaliteit en esthetiek.

De prijsuitreiking voor de 2025-editie van de iF Design Award vond plaats in Berlijn. De verkiezing werd in 1953 opgericht door iF International Forum Design GmbH en de jury beoordeelt jaarlijks meer dan 10.500 producten en projecten uit ongeveer zeventig landen.

De internationale jury prees het design van de 12Cilindri en 12Cilindri Spider en verklaarde: "Ferrari is het summum in luxe. Ferrari's hebben altijd de maximale expressie van de automobiel vertegenwoordigd en de 12Cilindri vormt daarop geen uitzondering. Dit design verwijst naar Ferrari-modellen uit de jaren '50 en '60, maar is onmiskenbaar modern: van de geavanceerde aerodynamica tot het ingenieuze gebruik van grafische elementen die de 3D-oppervlakken omhullen. Ferrari is er opnieuw op magische wijze in geslaagd om een vorm te creëren die zowel spannend als geruststellend is."