Ferrari introduceert 849 Testarossa

De 849 Testarossa neemt zijn plaats in aan de top van Ferrari's gamma dankzij zijn prestaties en zijn futuristische maar diep historisch gewortelde design. Deze auto is ontworpen voor de meest veeleisende klanten. Het is ook de reden voor de terugkeer van een legendarische naam in de historie van Maranello, Testa Rossa, die voor het eerst werd gebruikt voor de 500 TR in 1956 om de kleur van de nokkenasdeksels van enkele van Ferrari's meest extreme, high-performance en iconische racemotoren te beschrijven, voordat hij werd gebruikt als naam voor één van de beroemdste productiemodellen van het merk, de 1984 Testarossa.

Het hart van de 849 Testarossa is zijn achtcilinder twin-turbo verbrandingsmotor. Het blok is volledig opnieuw ontworpen om nieuwe prestatiepieken te bereiken (een 830 pk aan maximumvermogen) en wordt gecombineerd met een hybridesysteem. Eén van de meest in het oog springende innovaties is de nieuwe turbo, de grootste ooit voor een Ferrari productieauto. De hybridegroep, bestaande uit een elektromotor achter en twee eenheden op de vooras, kan 220 pk leveren. De on-demand vierwielaandrijving en torque vectoring maximaliseren de prestaties onder alle omstandigheden.

Om de dynamische kwaliteiten en de feedback van de bestuurder op de limiet te verbeteren, is de 849 Testarossa (naast het brake-by-wire systeem van de nieuwste generatie) uitgerust met Ferrari's ABS Evo controller, die samen met het nieuwe remsysteem de remprecisie en -consistentie onder alle omstandigheden verbetert. De veer- en demperafstelling is volledig herzien voor een beter gedrag op de grens van de grip. Dankzij gewichtsvermindering van de componenten heeft de 849 Testarossa de beste vermogen-gewichtsverhouding ooit voor een productiemodel.

Ook vanuit een stilistisch oogpunt betekent de 849 Testarossa een revolutie in het concept van een Ferrari V8 berlinetta met midden-achter motor: de inspiratie die is gehaald uit 1970 Sports Prototypes zorgt samen met de scherpe en geometrische lijnen voor een uniek design. De synergie tussen vorm en functie heeft aerodynamische prestaties mogelijk gemaakt: de totale downforce van 415 kg bij 250 km/u betekent een toename van 25 kg ten opzichte van de SF90 Stradale en zorgt voor 15% meer koelvermogen voor de aandrijflijn en de remmen.

De cockpit is nog meer op de bestuurder gericht en nog ergonomischer dan voorheen: het centrale tunnel met de geïntegreerde versnellingspook, geïnspireerd op de F80, verbetert de positionering van componenten en maakt ze beter toegankelijk. Het nieuwe stuurwiel, uitgerust met tastbare knoppen (waaronder de iconische startknop voor de motor), verhoogt de sensatie terwijl de hoge functionaliteit van de nieuwste generatie Ferrari-stuurwielen behouden blijft. Tot slot maakt een nieuw HMI-systeem de interactie met de auto eenvoudiger.