Ferrari kondigt Elettrica aan

De strategie die Ferrari naar het eerste elektrische model in zijn geschiedenis leidde, was vanaf het begin duidelijk: dat een model als dit alleen zou worden geïntroduceerd als de beschikbare technologie de prestaties en authentieke rijervaring kon garanderen die passen bij de waarden van het merk. Het project is nu klaar om in productie te gaan en beschikt over meer dan zestig gepatenteerde eigen technologische oplossingen. Voor het eerst is zowel het chassis als de carrosserie gemaakt van 75% gerecycled aluminium, wat bijdraagt aan een totale besparing van 6,7 ton CO2 voor elke auto die wordt gebouwd.

De architectuur kenmerkt zich door korte overhangen, een rijpositie dicht bij de vooras en een batterij die volledig in de bodemplaat is geïntegreerd. De modules zijn geïnstalleerd tussen de voor- en achteras, waarbij 85% is geconcentreerd in de laagst mogelijke positie om het zwaartepunt te verlagen en de rijdynamiek te verbeteren. De Ferrari Elettrica heeft een dynamisch voordeel dankzij een zwaartepunt dat 80 mm lager ligt dan dat van een gelijkwaardig model met verbrandingsmotor.

Aan de achterkant heeft Ferrari het eerste aparte subframe in zijn geschiedenis geïntroduceerd. Het is ontworpen om het geluid en de trillingen in het interieur te verminderen. De derde generatie van het 48V actieve onderstel, oorspronkelijk geïntroduceerd op de Purosangue en doorontwikkeld voor de F80 belooft volop rijcomfort, carrosseriecontrole en voertuigdynamiek door de krachten in bochten optimaal te verdelen over de vier wielen.

De eerste volledig elektrische Ferrari is uitgerust met twee elektrische assen die volledig in eigen huis zijn ontwikkeld en gebouwd, elk met een paar synchrone permanentmagneetmotoren en Halbach array rotors die zijn afgeleid van F1-technologie en geïndustrialiseerd voor serieproductietoepassing. De vooras heeft een vermogensdichtheid van 3,23 kW/kg en een efficiëntie van 93% bij piekbelasting, terwijl de achteras een vermogensdichtheid van 4,8 kW/kg en dezelfde piekefficiëntie bereikt. De voorste omvormer, die tot 300 kW kan leveren, is volledig geïntegreerd in de as en weegt slechts 9 kg.

De accu, die is ontworpen en geassembleerd in Maranello, heeft een energiedichtheid van bijna 195 Wh/kg en beschikt over een koelsysteem dat is ontworpen om de warmteverdeling en prestaties te optimaliseren.

De drie beschikbare rijmodi - Range, Tour en Performance - bepalen hoe de energie, het beschikbare vermogen en de tractie worden beheerd. Met de peddels achter het stuurwiel heeft de bestuurder toegang tot vijf progressief hogere niveaus van koppel en vermogensafgifte voor een gevoel van geleidelijke acceleratie en betrokkenheid. De dynamische parameters die door de Vehicle Control Unit worden verkregen, worden 200 keer per seconde bijgewerkt om de ophanging, tractie en stuurfuncties voorspellend te beheren en ongeëvenaarde wendbaarheid, stabiliteit en precisie te garanderen.

De onthulling van de nieuwe elektrische Ferrari krijgt in 2026 een vervolg met met een voorproefje van de interieurconcepten. Een paar maanden later, in de lente van 2026, zal de reis worden afgesloten met de wereldpremière wanneer de auto zal worden onthuld.