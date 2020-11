Ferrari onthult SF90 Spider

12 november 2020 | Ferrari heeft de SF90 Spider onthuld. Het is de eerste plug-in hybride spider-productieauto van het merk. De nieuwe convertible heeft dezelfde specificaties als de SF90 Stradale, maar voegt daar een extra dosis rijbeleving en veelzijdigheid aan toe. Grotendeels dankzij de nieuwste variant van Ferrari's bekende Retractable Hard Top-constructie die in 2011 voor het eerst zijn opwachting maakte op een berlinetta met midden-achter motor.

Het plug-in hybridesysteem van de SF90 Spider bestaat uit een 780 pk sterke V8 turbomotor die wordt aangevuld door drie elektromotoren: een op de achteras en twee op de vooras. Daarmee komt het maximumvermogen op 1.000 pk. Een besturingssysteem past de energiestromen zelfstandig en afhankelijk van de condities aan. De bestuurder hoeft alleen één van de rijstanden (eDrive, Hybrid, Performance of Qualify) van de compleet nieuwe Manettino te kiezen. Net als de SF90 Stradale heeft ook de SF90 Spider vierwielaandrijving, waarmee 0-100 km/u in 2,5 seconden, en 0-200 km/u in 7,0 seconden mogelijk is.

Het dynamische controlesysteem van de auto is vernieuwd. Dit eSSC-systeem checkt de dynamische prestaties van de auto in realtime, en past op basis van die gegevens de stabiliteit van de SF90 Spider aan. Daarbij wordt het koppel via de voorste elektromotoren naar de individuele voorwielen gestuurd (Torque Vectoring), waardoor de tractie bij het uitkomen uit bochten aanzien is verbeterd en de auto eenvoudiger en intuïtiever, en met meer vertrouwen op de limiet te rijden zou zijn.

Ook op het gebied van downforce en aerodynamische efficiency voor straatauto's zonder aerodynamische toevoegingen zet de SF90 Spider nieuwe stappen, met maximaal 390 kg aan neerwaartse druk bij 250 km/u. Tot de vele gepatenteerde oplossingen behoren de shut-off Gurney - een actief systeem aan de achterzijde van de auto - en de gesmede velgen met vleugelprofielen.

Uiterlijk is de SF90 Spider zo dicht mogelijk bij het design van de Stradale gebleven. Een blikvanger is de tonneau kap die naadloos in het design van de auto is geïntegreerd. Daarbij is de V8-krachtbron nog steeds duidelijk zichtbaar onder de 'motorkap', ondanks de toevoeging van het inklapbare dak dat daar nu wordt opgeborgen.

Op basis van het 'ogen op de weg, handen op het stuur' principe beschikt ook de SF90 Spider over het nieuwe HMI bedieningsconcept. Daarbij bedient de bestuurder nagenoeg alle functies van het 16 inch grote, gebogen HD-instrumentarium via een touchpad op het nieuwe stuur. In de tunnelconsole is de bediening van de automatische versnellingsbak geïntegreerd in een design dat een ode vormt aan het iconische schakelpatroon uit het verleden.

Net als alle spiders van Ferrari beschikt ook de SF90 Spider over een inklapbare hardtop die in gesloten vorm optimale geluidsisolatie en bescherming tegen de elementen claimt. Ook op hoge snelheden vervormt hij volgens Ferrari niet en zou het dak ruimte en comfort aan de inzittenden bieden. De RHT is zo eenvoudig en licht dat hij rijdend in 14 seconden te openen of sluiten is. Bovendien vergt hij geopend slechts 100 liter aan opbergruimte, tegenover 150-200 liter voor een traditioneel systeem. Het gebruik van aluminium in de constructie betekent bovendien dat de RHT zo'n 40 kg lichter is dan een conventioneel inklapbare hardtop. Een elektrisch verstelbare achterruit waarborgt een comfort voor de inzittenden, ook op hoge snelheden bij een geopende hardtop.

Net als de SF90 Stradale wordt de SF90 Spider leverbaar met een speciaal uitrustingspakket voor klanten die hun auto op het circuit tot het uiterste willen brengen. Dit Assetto Fiorano-pakket voorziet onder meer in Multimatic schokdempers die zijn afgeleid van de GT-racers van het merk, en die zijn geoptimaliseerd voor circuitgebruik. Andere voorbeelden zijn het verwerken van speciale materialen (zoals koolstofvezel en titanium) die voor een gewichtsbesparing van 21 kg hebben gezorgd, een koolstofvezel achterspoiler en straat-gehomologeerde Michelin Pilot Sport Cup 2-banden voor aangescherpte circuitprestaties dankzij een zachtere rubbersamenstelling en minder groeven. Tot slot biedt de Assetto Fiorano-trim keuze uit een optionele tweekleurige livery die het bijzondere karakter van de auto meer aanzet.

Ferrari's kwaliteitsstandaarden en focus op klantenservice komen tot uiting in het zevenjarige garantieprogramma voor de SF90 Spider. Daarbij is gedurende de eerste zeven levensjaren van de auto het reguliere onderhoud inbegrepen. Dankzij dit onderhoudsprogramma zijn klanten ervan verzekerd dat hun auto altijd prestaties en veiligheid levert. Deze service is tevens beschikbaar voor eigenaren van pre-owned Ferrari's.

