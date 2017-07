Ferrari lanceert New Power15 programma

26 juli 2017 | Ferrari introduceert het New Power15 programma voor verlengde garantie, waarmee de garantie op modellen van het merk met het steigerende raspaard vanaf het moment van de eerste registratie tot 15 jaar verlengd kan worden.

Elke nieuwe Ferrari wordt standaard geleverd met drie jaar fabrieksgarantie én gratis onderhoud gedurende zeven jaar. De volledige fabrieksgarantie kan met nog eens twee jaar worden uitgebreid en vanaf het 6e tot en met het 12e jaar kunnen eigenaren de New Power15 garantie activeren, met dekking voor alle belangrijke onderdelen.

New Power15 breidt Ferrari's programma nu uit met de mogelijkheid voor garantiedekking op de belangrijkste mechanische onderdelen van de auto. Waaronder de motor, versnellingsbak, PTU, ophanging en besturing, vanaf het 12e tot en met het 15e jaar. De dekking voor de nieuwe verlenging beslaat twaalf maanden en kan jaarlijks voor drie jaar worden vernieuwd.

De verlengde garantie is beschikbaar voor zowel nieuwe als gebruikte Ferrari's. Na specifieke technische controles kan de New Power15 verlengde garantie ook worden verstrekt voor auto's waarop de verlengde garantiedekking van Ferrari nog niet van kracht was, of op auto's met een hiaat in de dekking. De New Power15 is tevens overdraagbaar op volgende kopers.