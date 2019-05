Ferrari introduceert SF90 Stradale

29 mei 2019 | Ferrari voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de historie van het merk met de introductie van zijn eerste serieproductie PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): de SF90 Stradale. De nieuwe Ferrari levert 1.000 pk, heeft een gewicht-vermogenverhouding van 1,57 kg/pk en noteert 390 kg aan neerwaartse druk bij 250 km/u. Daarmee is het voor het eerst in de historie van Ferrari dat een V8 het absolute topmodel van het merk is.

De naam van het nieuwe model onderstreept precies datgene dat Ferrari op het gebied van prestaties heeft gerealiseerd. De verwijzing naar het 90-jarig bestaan van Scuderia Ferrari benadrukt de link die er altijd is geweest tussen Ferrari's race- en straatauto's.

De SF90 Stradale beschikt over een 90o V8 turbomotor met 780 pk, het hoogste vermogen ooit voor een achtcilinder in de geschiedenis van Ferrari. De overige 220 pk is afkomstig van drie elektromotoren. Eén van die elektromotoren (de MGUK (Motor Generator Unit, Kinetic), een afgeleide van de toepassing die in de Formule 1 wordt gebruikt) bevindt zich tussen de verbrandingsmotor en de nieuwe 8-traps transmissie met dubbele koppeling op de achteras. De andere twee elektromotoren zijn op de vooras gemonteerd.

Qua trekkracht is de SF90 Stradale goed voor 800 Nm, met een tijdelijke overboost van 900 Nm. Overigens monteert Ferrari voor het eerst een 8-traps dual-clutch transmissie, die ondanks een extra overbrenging 10 kilogram lichter is geworden, onder meer door het verwijderen van achteruitversnelling. Die taak komt nu voor rekening van de twee voorste elektromotoren.

De SF90 Stradale is Ferrari's eerste sportwagen met 4WD, om het vermogen van de hybride aandrijflijn maximaal naar het asfalt te kunnen doorvertalen. Die combinatie maakt de SF90 Stradale tot de nieuwe benchmark in acceleratie vanuit stilstand: 0-100 km/u vergt 2,5 seconden, terwijl de sprint vanuit stilstand naar 200 km/u in 6,7 seconden is volbracht.

Ferrari's engineers hebben het spectrum aan rijdynamieksystemen opnieuw uitgebreid met de introductie van een volledig elektrische vooras, RAC-e, genaamd (regulering van de elektronische bochtenset-up). Naast een puur elektrische aandrijving verdelen de twee elektromotoren onafhankelijk van elkaar tevens de aandrijfkracht naar de individuele voorwielen, waarmee het concept van Torque Vectoring verder wordt uitgebreid. Omdat RAC-e volledig is geïntegreerd in de voertuigdynamieksystemen, bewaakt het systeem de koppelverdeling en zou de auto aanzienlijk eenvoudiger op de limiet zijn te rijden.

Via de twee voorste elektromotoren is de SF90 Stradale overigens ook in staat om geheel elektrisch te rijden, over een afstand van maximaal 25 kilometer, tot 135 km/u. De daarvoor benodigde energie is afkomstig van een high-performance lithium-ion batterij.

Via de eManettino op het stuur heeft de bestuurder van de SF90 Stradale keuze uit vier rijstanden:

eDrive: de verbrandingsmotor wordt uitgeschakeld en de aandrijving is geheel elektrisch via de elektromotoren op de vooras.

Hybrid: dit is de standaard rijstand wanneer de auto wordt gestart, waarbij de nadruk ligt op efficiency. Wanneer nodig wordt de V8 uitgeschakeld, maar desgewenst is ook het volledige, gecombineerde vermogen van de V8 en de drie elektromotoren voorhanden.

Performance: in deze stand blijft de V8 altijd actief, omdat de prioriteit meer ligt op het opladen van de batterij dan op efficiency. Daarmee is het volledige vermogen altijd en direct beschikbaar.

Qualify: in deze setting beschikt de auto over het maximale vermogen, waarbij de elektromotoren hun maximale potentieel (162 kW) benutten.

Tenslotte toont SF90 Stradale ook op het gebied van aerodynamica, chassistechnologie en exterieur- en interieurdesign de nieuwste stand van de techniek volgens Ferrari.