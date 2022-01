Ferrari Daytona SP3

Ferrari Daytona SP3 is Most beautiful supercar 2022

27 januari 2022 | De Ferrari Daytona SP3 is bekroond met de 'Grand Prize: Most Beautiful Supercar' door een panel van juryleden tijdens het 37e Festival Automobile International van Parijs. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt door een panel van invloedrijke persoonlijkheden uit de autowereld als eerbetoon aan de sportauto, waarbij het design en de esthetische schoonheid centraal staan. Dezelfde jury kende Ferrari's Chief Design Officer, Flavio Manzoni, de Grand Prize of Design toe. Als erkenning voor zijn originele, creatieve en invloedrijke werk in de autosector.

