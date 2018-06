Ferrari 3.9 V8 is Engine of the Year 2018

6 juni 2018 | De huidige versie van Ferrari's turbogeblazen V8, die in uiteenlopende varianten alle Ferrari V8-modellen aandrijft, is tijdens de 2018 Engine of the Year Awards voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot 's werelds beste motor.

Tijdens deze twintigste editie van de verkiezing won Ferrari zes onderscheidingen, het hoogste aantal ooit voor een autofabrikant in één jaar. Daarmee komt het totaal aantal International Engine of the Year Awards voor Ferrari op 27, een recordaantal voor een sportwagenfabrikant.

Naast de overall Engine of the Year overwinning eindigde de 720 pk sterke 3.9-liter V8 uit de nieuwe Ferrari 488 Pista ook op één in de klasse voor motoren tussen 3 en 4 liter, in de Performance Engine categorie en de speciale 'Best of the Best' verkiezing. Bij die laatste werd de 68 leden uit de internationale jury gevraagd om uit alle winnaars van de afgelopen twintig jaar hun topfavoriet te kiezen.

"In de 488 GTB was de 3.9-liter achtcilinder een nagenoeg perfect voorbeeld van een high-performance turbomotor die de lat zó hoog legde dat concurrerende krachtbronnen geen kans kregen," verklaart Dean Slavnich, co-voorzitter van de IEOTY Awards. "Maar met de nieuw ontwikkelde en verder aangescherpte variant voor de 488 Pista is de allerbeste motor ter wereld zojuist nog beter geworden. Zonder enige twijfel hebben we hier te maken met een engineering masterclass van Ferrari. Geen turbogat, een prachtige vermogensafgifte, rauwe emotie, een furieuze sound en zoveel vermogen; deze Ferrari V8 is een waar kunstwerk."