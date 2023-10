De coolste auto ter wereld

Regen. Na maanden plannen, 14 uur vliegen en 3 uur rijden arriveert de Autozine-redacteur in de plenzende regen op het enorme terrein waar de "Renault Kangoo Jamboree 2023" zal plaatsvinden. Vanaf de vroege uurtjes komen de deelnemers in een bonte stoet aanrijden en het slechte weer lijkt de pret niet te drukken. Op de gezichten staat zelfs een brede lach!

De regen is geen probleem, maar een mooie gelegenheid om de veelzijdigheid van de Kangoo te benutten! Uit de auto's komen tenten, overkappingen, eten, drinken en alles wat nodig is om er een gezellige dag van te maken. En als de redacteur onder een knus afdakje aanschuift, komen de verhalen los. Menigeen rijdt doordeweeks een Toyota, Mazda of andere Japanse auto. De Renault Kangoo is de troetelauto voor zon- en feestdagen.

Europees, nuchter en schattig

Alles wat Europees is, is in Japan per definitie exclusief. Bovendien: Japan kent eigenlijk slechts twee soorten gezinsauto's. Dat zijn de voordelige en eenvoudige kei-cars of kostbare en uiterst luxueuze zevenzitters. Iets er tussenin bestaat niet en de nuchtere Kangoo vult dat gat.

Toch is de vormgeving het belangrijkste. Schattig wordt in Japan veel hoger gewaardeerd dan stoer en daarom valt de Kangoo goed in de smaak. De eerste twee generaties zijn om die reden zelfs het meest geliefd. Speciaal voor de Japanse markt is de Kangoo er bovendien in hippe kleuren.

„Wat de Kangoo geliefd maakt zijn de Europese herkomst, het nuchtere karakter en de aandoenlijke vormgeving“

Voor wie verder wil gaan dan dat is er een levendige accessoire-handel. Geheel in lijn met het karakter van de Kangoo zijn dat echter geen opvoersets, glimmende velgen, grote uitlaatpijpen of andere "vulgaire" zaken. Een Kangoo krijgt Franse vlaggetjes, retro accenten en heel veel voorzieningen om de binnenruimte nog beter te benutten.

Geniet van het leven!

Tenminste, dat is de trend. Met ruim 2.000 auto's verdeeld over vele parkeerplaatsen en (drassige) velden zijn er uiteraard altijd deelnemers die er heel anders over denken! Zo hebben een vader en zoon hun Kangoo een Amerikaans karakter gegeven met gesloten velgen, een verlagingsset, een gesloten grille en een knalgeel "Malibu Surf"-interieur.

Twee vriendinnen hebben hun gele Kangoo aangekleed in retro-stijl en voorzien van op maat gemaakte rekken voor hun honden. Op de zijkant van de auto staat groot te lezen "Vis Tes Passions", ofwel geniet van het (Franse) leven!

Levendige handel

Bij een evenement hoort uiteraard aan aanbod van eten, drinken en wat dies meer zij. En tijdens de Jamboree geldt een duidelijke regel: alleen handel vanuit een Kangoo! Op het middenterrein worden vanuit de kofferbak allerhande huisraad, zelfgemaakte sieraden en natuurlijk auto-accessoires verkocht.

De professionals gaan nog een hele stap verder, want er staat een macaron-handel (Franse koekjes) die een bestickerde Kangoo als rijdend reclamebord gebruikt. Een bakker heeft de Kangoo zelfs omgebouwd tot mobiele keuken en verkoopt vanuit de auto sandwiches. De eigenaresse licht toe dat de Kangoo misschien niet de ruimste keuken biedt, maar dat de Renault opvalt naast andere "food trucks" en zo de omzet vergroot!

"Over alls" is een een kunstenaar die in opdracht gebouwen beschildert. Al jaren gebruikt hij een Kangoo als bedrijfswagen en voor deze gelegenheid vervaardigt hij een doek in opdracht van Renault Japan. Desgevraagd geeft de graffiti-artiest aan stiekem te hopen dat zijn werk uiteindelijk in het hoofdkantoor van Renault Frankrijk eindigt...

Primeur!

De Kangoo Jamboree 2023 is ook het toneel van een heuse primeur. In Japan toont Renault namelijk de Kangoo met verlengde wielbasis in de personenauto-versie (de bedrijfswagen met lange wielbasis is er al langer). De directeur van Renault bedrijfswagens is zelfs speciaal uit Frankrijk ingevlogen om de extra ruime variant te onthullen.

En hij weet het succesverhaal van de Kangoo in Japan uit een heel ander perspectief toe te lichten. De Kangoo werd namelijk al voor de officiële introductie in Japan parallel geïmporteerd. Renault zag dus vraag en heeft daar op ingespeeld door de Kangoo aan te passen aan de wensen van de markt. Zo heeft de Kangoo in Japan geen omhoog scharnierende achterklep, maar opzij scharnierende achterdeuren zoals de bedrijfswagen. Vanwege de geringe ruimte rondom de auto in Japanse garages is dat een sterk verkoopargument.

Dat Nissan vrijwel dezelfde auto aanbiedt onder eigen naam willen de Japanners liever niet weten, maar het feit dat daarom volop onderdelen beschikbaar zijn wordt juist wel gewaardeerd.

Om de exclusiviteit te vergroten worden regelmatig exclusieve edities aangeboden. Zelfs toen in kleine oplage paarse en roze Kangoos werden aangeboden, waren de speciale edities binnen een half uur uitverkocht! Het zal daarom niet als een verrassing komen dat de Kangoo het best verkochte model van Renault is in Japan.

Conclusie

Waarom is de Renault Kangoo de coolste auto van Japan? Een gelukkige combinatie van gevoel, verstand en goede marketing. In Japan zijn gezinsauto's óf goedkoop en klein óf duur en groot. Voordelig en toch ruim werd tot de Kangoo niet aangeboden. Bovendien heeft Renault de Kangoo slim aangepast aan de Japanse markt.

Wat de Kangoo geliefd maakt zijn de Europese herkomst, het nuchtere karakter en de aandoenlijke vormgeving. Een sportwagen of cabriolet volgt de standaardregels voor begeerlijkheid, maar de Kangoo is met zijn unieke combinatie van eenvoud en Franse flair veel exclusiever. In de ogen van een volk dat strikt volgens dezelfde regels leeft is de Renault Kangoo daarom de coolste auto ter wereld.