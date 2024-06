Het nieuws begint met nieuwe namen. Tot nu toe werden elektrische auto's bij Mercedes-Benz met "EQ" aangeduid. Bovendien waren EQ-modellen veel moderner gelijnd dan de conventionele modellen. Dat verschil komt te vervallen. Volgens Mercedes-Benz vielen de futuristisch gelijnde modellen niet in de smaak bij de gemiddelde klant en daarom zien elektrische en conventioneel aangedreven modellen er voortaan hetzelfde uit.

Mercedes-Benz G-Klasse 580

De eerste elektrische auto zonder "EQ" in de naam is de vernieuwde G-Klasse. De generatie van 2018 krijgt voor modeljaar 2024 nieuwe motoren en een nieuw infotainment-systeem. Onder die nieuwe motoren is ook een elektromotor. Omdat de G-Klasse nooit als elektrische auto is ontworpen, waren er grote aanpassingen nodig. Zo zijn in de vloer twee batterijen boven elkaar te vinden omdat het ladder-chassis geen ruimte biedt voor een brede batterij. Om voldoende ruimte te maken voor de batterij steekt deze aan de onderkant iets uit. Om schade aan te batterij te voorkomen is vervolgens een 3 cm dikke beschermplaat aangebracht waardoor de bodemvrijheid verder afneemt. Mercedes-Benz heeft van dit nadeel echter een voordeel gemaakt: de (carbon) beschermplaat is zo sterk, dat de G-Klasse nu straffeloos over de buik mag schuiven! Bovendien: omdat een elektromotor geen zuurstof nodig heeft om te functioneren, kan de elektrische G-Klasse in theorie onderwater rijden. Echter, de druk op het koetswerk zou dan te hoog zijn en dus is de veilige doorwaaddiepte vastgesteld op 85 cm (tegenover 70 cm voor de G-Klasse met verbrandingsmotor).

Als elektrische auto is de G-Klasse zuiniger en stiller. Maar de elektrische aandrijving biedt nog een voordeel: ieder wiel krijgt een eigen motor, zodat differentiëlen niet meer nodig zijn en de kracht heel precies per wiel kan worden aangestuurd. Op die manier zijn speciale programma's voor het rijden in zand, modder of sneeuw effectiever. Het biedt bovendien enkele unieke mogelijkheden. Zo kan een wiel tijdelijk gestopt worden zodat ze G-Klasse in een drift wordt gedwongen en veel scherpere bochten kan maken.

Het kan echter nog gekker! Door wielen in tegengestelde richting aan te drijven, kan de G-Klasse om de eigen as draaien (vergelijkbaar met de manier waarop een tank of graafmachine stuurt). Omdat de G580 nu al leverbaar is, kon dit worden getest. Als aan alle voorwaarden is voldaan (rots-modus gekozen, lage gearing actief, vlakke ondergrond) en de functie wordt geactiveerd, voelt het verrassend natuurlijk. Een mogelijke toepassing is omdraaien op een smal pad in het terrein als dit versperd is.

Mercedes-Benz Concept CLA Klasse

Als beeld van de iets verdere toekomst toont Mercedes-Benz de CLA Concept. Het belangrijkste nieuws daarvan zit onderhuids: de CLA staat op een geheel nieuw platform dat elektrische en conventionele aandrijving combineert (de aparte EQ-modellen zijn immers komen te vervallen). Dit platform zal in de nabije toekomst worden gebuikt voor vier compacte modellen (een shooting brake en meerdere SUV's).

De conceptcar valt nu op door een gesloten grille met daarin honderden geanimeerde sterretjes. Rondom de auto loopt een lichtstrip die eveneens kan animeren. Het dak is geheel van glas. Het interieur is zo mogelijk nog opvallender, met witte stoelen, vloermatten van bamboe, verlichte accenten en grote beeldschermen. Dat de CLA Conceptcar een voorbode is voor de nieuwe CLA staat vast. Welke stijl-elementen hun weg wel of niet naar het productiemodel zullen vinden wil Mercedes-Benz echter nog niet zeggen.

Mercedes-Benz Vision EQXX

De Vision EQXX is een elektrische auto waarmee Mercedes-Benz experimenteert met nieuwe technieken. Zo heeft de EQXX een extreem gunstige stroomlijn (0.17 Cd) dankzij de druppelvorm (de achterkant is smaller dan de voorkant en zelfs de spoorbreedte achter is minder breed dan voor), de actieve grille, de gesloten velgen en de verzonken deurhendels.

Daarnaast is de EQXX Mercedes-Benz' rijdende laboratorium voor gewichtsbesparing. Waar mogelijk is gewerkt met lichte materialen (aluminium, carbon, etc) en is decoratie weggelaten. De banden zijn op maat gemaakt voor de EQXX en hebben naast een lage rolweerstand zelfs een gunstige stroomlijn dankzij de lage wangen. De boordcomputer toont tot in het kleinste detail hoe energie wordt opgewerkt (zonnepaneel op het dak, regeneratie) en waaraan het wordt besteed (accessoires, rijden, overwinnen tegenwind, etc.). Op die manier krijgt de bestuurder maximaal inzicht in de werking van de auto om de rijstijl aan te kunnen passen. Tijdens testritten van Mercedes-Benz is daarom een extreem laag verbruik van 7.4 kWh per 100 km gerealiseerd, in combinatie met een actieradius van ruim 1.000 km.

De gestroomlijnde velgen, de nieuwe elektromotor en warmtepomp vinden nu al hun weg naar de CLA. Welke andere nieuwe technieken in welke vorm naar de andere productiemodellen komen kan / wil Mercedes-Benz niet zeggen.

Mercedes-Benz Operating System (MB OS)

Om de elektrische aandrijflijn, het klimaatcontrolesysteem, de veiligheidsvoorzieningen en het infotainment-systeem aan te sturen heeft Mercedes-Benz een geheel eigen besturingssysteem ontwikkeld: MB OS ofwel het Mercedes-Benz Operating System. Dit draait op eigen hardware, samengesteld uit standaard componenten. Gezien de enorme rekenkracht zijn de processor en de GPU vloeistofgekoeld (in de CLA Concept).

Het besturingssysteem is gebaseerd op Linux, waarbij diverse diensten worden gescheiden om de veiligheid te garanderen (een spelletje ter vermaak tijdens het opladen kan de veiligheidsvoorzieningen dus niet onklaar maken). Dankzij een open-source versie van Android (dus zonder Google-diensten) kunnen apps van externe partijen worden geinstalleerd om bijvoorbeeld onderweg muziek te luisteren. Wanneer de auto stilstaat is het mogelijk om films te kijken, hotels te boeken, eten te laten brengen of spelletjes te spelen.

MB OS maakt gebruik van "Unity". Dit is een hulpprogramma ("library") om eenvoudig computerspelletjes in virtuele werelden te ontwikkelen. Dankzij Unity toont het navigatiesysteem niet langer kaarten, maar een virtuele versie van de omgeving rondom de auto. Dit moet het navigeren makkelijker maken omdat de bestuurder de vertaalslag van een abstracte kaart naar gebouwen of wegen niet meer hoeft te maken.

Toch is deze weergave vooral bedoeld als voorbereiding naar de volledig zelfrijdende auto. Op het beeldscherm worden namelijk niet alleen wegen en gebouwen getoond, maar zelfs andere auto's, fietsers en voetgangers zoals die door de vele sensoren worden waargenomen. Zo ziet de bestuurder wat de auto ziet en dat moet vertrouwen geven voor de komende generatie van volledig zelfrijdende auto's.

Conclusie

Mercedes-Benz kondigt nieuwe namen, modellen, motoren en technieken aan. In zekere zin vormen de namen het belangrijkste nieuws. Het onderscheid tussen volledig elektrische en niet elektrische modellen komt namelijk te vervallen. Nieuwe modellen zullen beschikbaar zijn met elektrische en conventionele aandrijving. Ze zullen er hetzelfde uitzien en naar dezelfde naam luisteren. De G-Klasse is per direct leverbaar als elektrische en niet elektrische auto.

Binnenkort volgt de nieuwe CLA, waarvan de CLA Concept de voorbode is. De CLA is het eerste model op een geheel nieuw platform, dat later voor een shooting brake en twee SUV's zal worden gebruikt.

De EQXX is een experimenteel model waarmee Mercedes-Benz proeven doet op het gebied van stroomlijn, gewichtsbesparing en efficiënte elektrische aandrijflijnen. De technieken die in de EQXX zijn getest, zullen uiteindelijk hun weg vinden naar de productiemodellen.

MB OS is het nieuwe besturingssysteem van Mercedes-Benz, waarmee de motoren, het infotainment en alle veiligheidsvoorzieningen worden aangestuurd. Het biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van AI (persoonlijke, slimme assistent) en 3d-weergave. Die laatste functie wordt gebruikt om navigeren makkelijker te maken en om meer vertrouwen te geven in zelfrijdende functies.