Evenement | Wanneer er groot nieuws te melden is, roept Ford alle dealers bijelkaar. Tijdens het tweejaarlijkse "Go Further"-evenement worden de toekomstplannen bekend gemaakt en worden de nieuwste modellen onthuld. Voor de editie van 2019 ging Ford een stapje verder. Omdat het merk (bijna) niet meer op autoshows aanwezig is, werd ook de pers uitgenodigd om te tonen hoe de toekomst van Ford eruit ziet.

"Go Further" geeft een compleet beeld van de toekomst van Ford. Het omvat zowel personenauto's als bedrijfswagens, producten die binnenkort te koop zijn als technieken waarvan nog niet bekend is hoe ze straks zullen worden ingezet. De trend is echter steeds hetzelfde: alles wordt elektrisch. In de nabije toekomst zal Ford in totaal 16 modellen introduceren die geheel of deels elektrisch worden aangedreven.

Bestaande modellen

En dat begint met de huidige modellen! De Mondeo sedan was al leverbaar met hybride-aandrijving. Binnenkort is ook de Mondeo Wagon (stationcar) beschikbaar als hybride.

Iets groter nieuws: de Fiesta en Focus worden ook leverbaar als hybride. Het betreft hier een zogenaamde "mild hybrid". Dat betekent dat tijdens remmen en uitrollen bewegingsenergie wordt omgezet in elektriciteit. Die elektriciteit worden gebruikt voor het start/stop-systeem en om de benzinemotor te assisteren wanneer veel vermogen wordt gevraagd. Op die manier levert de 1.0 liter driecilinder voortaan het vermogen van een 1.5 liter motor, namelijk 155 pk / 240 Nm.

Ook de bedrijfswagens van Ford worden elektrisch aangedreven. De acht-persoons Tourneo Custom krijgt een plug-in hybride aandrijving (50 km geheel elektrisch bereik). In 2021 introduceert Ford een geheel nieuwe Transit en deze zal, met behoud van laadvermogen, ook in een geheel elektrisch aangedreven variant verschijnen. Speciaal voor de bedrijfswagens komt Ford met een app ("FordPass") waarmee bestuurders en wagenparkbeheerders beter inzicht krijgen in hun vloot (locatie, technische staat, etc.). Voor zeer grote wagenparken is zelfs een "api" (application programming interface) beschikbaar, zodat eigen systemen kunnen worden gekoppeld aan dat van Ford.

Kuga

Ongetwijfeld het grootste nieuws van "Go Further 2019" is de introductie van een geheel nieuwe Kuga. In vergelijking met de vorige Kuga, is de nieuwe generatie lager en breder. De Kuga voor modeljaar 2020 heeft hetzelfde vloeiende lijnenspel als de nieuwe Focus.

Net als andere nieuwe Fords zal ook de Kuga leverbaar zijn als sportieve ST-Line en luxueuze Vignale. In die uitvoeringen is de Kuga meer crossover dan SUV. In de Trend en Titanium-uitvoering is de Kuga als vanouds stoer en avontuurlijk. Een extra stoere Active-uitvoering is niet aangekondigd. Een verschuifbare achterbank geeft de keuze tussen extra ruimte op de achterbank of in de bagageruimte. De Kuga krijgt het SYNC3-infotainment-systeem en alle semi-zelfrijdende functies die nu al in de Focus beschikbaar zijn.

De Kuga biedt de keuze uit drie aandrijflijnen: mild hybrid (150 pk), hybride en plug-in hybride (225 pk, 50 km elektrisch bereik). Daarbij is er keuze tussen voor- en vierwielaandrijving. Ondanks het tammere uiterlijk (in vergelijking met de vorige Kuga), belooft Ford zelfs betere prestaties in het terrein. Dankzij speciale rijprogramma's kan de Kuga de aandrijving aanpassen aan de gekozen ondergrond en wordt terreinrijden ook nog eens makkelijker. Omdat de Kuga 2020 lichter en steviger is dan de vorige generatie, zou het weggedrag sterk zijn verbeterd.

Explorer

De Explorer is de grote SUV van Ford. De Explorer is zelfs zo groot (2 meter hoog, 2 meter breed, ruim 5 meter lang), dat dit model tot nu toe niet in Europa werd verkocht. Echter, de vraag naar zevenzitters blijft bestaan maar de vraag naar MPV's neemt af. De Explorer zal daarom de S-Max en Galaxy vervangen. De diverse semi-zelfrijdende functies moeten het rijden met deze gigant eenvoudiger maken.

De reden om deze zesde generatie van de Explorer naar Europa te halen, is de plug-in hybrid aandrijflijn. Daardoor zouden zowel de kosten voor aanschaf als gebruik veel lager liggen dan met de voorgaande generatie. De nieuwe Explorer wordt aangedreven door een 3.0 V6 liter EcoBoost benzinemotor plus een elektromotor die samen goed zijn voor 450 pk / 840 Nm. De Explorer kan 40 km geheel elektrisch afleggen.

“Wat Ford doet is zijn eigen identiteit behouden: meegaan met de trends, en die gebruiken om nog meer rijplezier te bieden dan voorheen„

Bonus: Puma

De (deels) elektrisch aangedreven Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, Explorer, Transit en Tourneo werden uitgebreid gepresenteerd. De genodigden konden proefzitten en spreken met de ontwerpers van de betreffende modellen. Van één auto kon het publiek slechts een glimp opvangen. In een zaal vol rook, lichteffecten, lasers en bombastische muziek werd heel kort de geheel nieuwe Puma getoond. Een donkere auto reed, zonder stoppen, langs het publiek en daarmee werd het mysterie alleen maar groter!

Toch zijn een paar dingen duidelijk: de nieuwe Puma is geen coupé, maar een SUV die tussen de Kuga en de EcoSport zal worden gepositioneerd. En gezien het silhouet en de vorm van de koplampen is duidelijk dat de Puma zich van dezelfde huisstijl bedient als de nieuwe Kuga. Dat de Kuga is voorzien van (deels) elektrische aandrijving mag gezien het thema van het evenement ook duidelijk zijn.

Verre toekomst

Naast nieuwe modellen toonde Ford ook nieuwe techniek tijdens "Go Further". Zo wordt hard gewerkt aan een infrastructuur voor het opladen van elektrische auto's. Samen met andere autofabrikanten is "Ionity" een nieuwe leverancier van supersnelle laadpunten, waarvan het eerste nog dit jaar in Nederland zal verschijnen.

Als het gaat om bedrijfswagens, leggen de technici zich toe op "last mile delivery". Daarbij wordt gekeken hoe bedrijfswagens vracht van elkaar kunnen overnemen, zodat een grote vrachtwagen de lange afstand aflegt, een bestelauto de regionale ritten doet en een bakfiets tenslotte de levering van deur-tot-deur verzorgt.

De oplossing voor de verre toekomst wordt gebracht door zelfrijdende auto's. Ford is samenwerkingen aangegaan met software-ontwikkelaars die zich specialiseren op het gebied van kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan steeds nauwkeurigere sensoren en slimmere manieren om de verkregen data te interpreteren. Daaruit komen soms ook compleet nieuwe toepassingen. Zo blijkt dat de software die wordt gebruikt om zelfrijdende auto's te laten rijden ook kan voorspellen op welke plaatsen de meeste ongevallen zullen plaatsvinden. Ford helpt overheden met die data om potentieel gevaarlijke verkeerssituaties veiliger te maken nog voordat er ongelukken gebeuren.

Conclusie

Na een bezoek aan "Go Futher 2019" is de conclusie eenvoudig: alles wordt elektrisch. Van Fiesta tot Mustang en van luxe personenauto tot praktische bedrijfswagen: alle Fords worden deels of geheel elektrisch aangedreven. De eerste elektrische Fords zullen eind 2019 of begin 2020 op de weg verschijnen, te beginnen met de Fiesta mild-hybrid en de geheel nieuwe Kuga. Gaandeweg volgen de Explorer en de bedrijfswagens.

Geen van de zaken die Ford heeft laten zien is uniek in de auto-industrie. Ford loopt ook niet voor op de rest van de industrie. Wat Ford doet is zijn eigen identiteit behouden: meegaan met de trends, en die gebruiken om nog meer rijplezier te bieden dan voorheen.