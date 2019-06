Evenement | YouTube heeft de wereld veranderd. Kijkers hoeven niet meer te wachten tot er een programma voorbij komt waarin ze geïnteresseerd zijn. In plaats daarvan zijn er programma's over de meest uiteenlopende onderwerpen en kunnen ze die op ieder willekeurig moment bekijken. Het YouTube-kanaal "Fully Charged" is inmiddels uitgegroeid tot hét platform voor elektrische auto's. Fully Charged is inmiddels zo groot, dat het een evenement hield op het Circuit van Silverstone in Engeland. Autozine was er bij.

Voor wie Fully Charged nog niet kent: dit YouTube kanaal is 9 jaar geleden gestart door de Britse acteur en presentator Robert Llewellyn. Llewellyn presenteerde voorheen het programma "Scrap heap challenge" op Discovery Channel, waarbij handige monteurs bijzondere voertuigen moesten bouwen uit sloopauto's. Door zo dicht op de techniek te staan, werd Llewellyn met de neus op de feiten gedrukt: verbrandingsmotoren vervuilen en niet zo'n beetje ook.

Llewellyn had altijd al gevoel voor techniek en toen hij in Amerika in aanraking kwam met elektrische auto's wilde hij dat met de rest van de wereld delen. Het YouTube-kanaal "Fully Charged" was geboren. Zo'n 5 jaar later werd autojournalist en presentator Johnny Smith van het autoprogramma "Fifth Gear" aangetrokken en daarna maakte Fully Charged een enorme groei door. Op het moment van schrijven heeft het kanaal zo'n 500.000 abonnees en zijn de filmpjes samen 60 miljoen keer bekeken.

Fully Charged Live 2019

Met zulke aantallen wordt het mogelijk een eigen evenement te organiseren. Daartoe is voor de editie van 2019 het circuit van Silverstone in Engeland afgehuurd. Op zowel het circuit als op de paddock en in de gebouwen is alles te vinden wat te maken heeft met elektrische auto's en schone energie. De pret begint al op de parkeerplaats. Vrijwilligers (!) pendelen met een vloot van 200 elektrische auto's tussen de enorme parkeerplaatsen en de hoofdingang van het circuit.

En daarmee is de toon gezet. Bij Fully Charged draait het namelijk niet om geld verdienen, maar om idealisme. Het YouTube-kanaal dankt zijn succes aan presentatoren die de wereld willen verbeteren en dat geldt ook voor de kijkers. Of beter gezegd: de fans.

In het hoofdgebouw van Silverstone zijn vijf hallen ingericht, vol met bedrijven die hun oplossingen presenteren met betrekking tot energie opwekken, opladen en autodelen. Dit wordt afgewisseld met stands van universiteiten die hun laatste uitvindingen tonen, zodat het niet allemaal om commercie draait. Vrijwel alle gepresenteerde producten hebben alleen betrekking op de Britse markt en zijn voor een buitenlandse bezoeker daarom minder interessant (hiervoor werd al op de website van Fully Charged gewaarschuwd).

Grote namen en nieuwe spelers

Op het binnenterrein zijn elektrische auto's van grote namen en nieuwe spelers te vinden. De meeste fabrikanten van elektrische auto's zijn aanwezig (alleen de "VAG"-merken schitterden door afwezigheid) en bieden ook testritten aan; daar is het circuit namelijk voor afgehuurd! Jaguar heeft zelfs een eigen slalom-parcours uitgezet, zodat de bezoekers zelf kunnen ervaren hoe snel en wendbaar de I-PACE is. Lampen op poortjes lichten in willekeurige volgorde op en geven aan waar de coureur naartoe moet. Op deze manier wijzigt het parcours continu. Heel slim!

Twee auto's beleefden hun Britse primeur tijdens Fully Charged Live 2019: de Tesla Model 3 was voor het eerst in Engeland te zien (de organisatie vergat voor het gemak de vele Nederlandse exemplaren op de parkeerplaats) en de Peugeot e-208.

Engeland staat bekend om de vele kleine automerken. Een nieuwe speler is "Riversimple". Het bedrijf toont een beeldschone sportcoupé met vleugeldeuren, die bij navraag niet bedoeld blijkt te zijn als supersnelle vrijetijdsauto, maar juist als super-efficiënte stadsauto. Riversimple wil in alle opzichten vernieuwen en kiest omwille van gewichtsbesparing voor waterstof in plaats van batterijen. De auto is waar mogelijk gemaakt van gerecycled materiaal. Volgens Riversimple worden traditionele auto's bewust zo geconstrueerd dat regelmatig onderhoud noodzakelijk is en een fabrikant blijft verdienen aan de klant. Riversimple verkoopt geen auto's, maar stelt ze als "service" beschikbaar, waardoor een constructie om onderhoud te forceren niet langer winstgevend is. Ook het tanken van waterstof is in de prijs inbegrepen. Riversimple neemt de zorg over om voor een volle tank waterstof te zorgen.

Huisvlijt

Favoriet bij de redactie zijn de zelfbouwprojecten. De firma "ZeroEV" haalt motoren en omvormers uit Tesla schadeauto's en koppelt daar eigen elektronica aan, zodat doe-het-zelvers en ombouwbedrijven er vervolgens gemakkelijk mee aan de slag kunnen. Zo zijn in Silvertsone een DeLorean, BMW 8-Serie (eerste generatie), Ferrari en vele klassieke Volkswagen Kevers met Tesla-motor te vinden. De eigenaren melden vol trots dat hun klassieker nu niet alleen schoon en betrouwbaar is, maar ook nog eens sneller dan de meeste moderne auto's met verbrandingsmotor.

Schone energie betreft niet alleen auto's. Daarom zijn ook tweewielers in vele soorten en maten te bewonderen en te proberen. Voor elektrische motorfietsen is een eigen testbaan uitgezet, elektrische fietsen en stepjes kunnen in een overdekte arena naar hartelust worden geprobeerd.

Ontmoet de sterren

De proefritten maken het makkelijk om auto's te vergelijken en helpen bij het maken van een keuze. De aanwezige specialisten zorgen ervoor dat een elektrische auto altijd en overal kan worden opgeladen, desgewenst met stroom van eigen zonnepanelen. Toch zit de grootste aantrekkingskracht in de lezingen. Niet voor niets heet dit evenement "Fully Charged Live". Want terwijl film- en televisiesterren niet zomaar in het echt zijn te ontmoeten, ligt die drempel bij YouTubers lager.

“Fully Charged is uitgegroeid tot hét platform voor schone energie en elektrische auto's„

Presentatoren Robert Llewellyn en Johny Smith gaven, samen met gasten, vrijwel doorlopend presentaties in een steevast (bom)volle zaal. Bij Fully Charged draait het om schone energie en daarvan maken elektrische auto's slechts een onderdeel uit. De onderwerpen van de presentaties liepen daarom sterk uiteen. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie van een voedingsdeskundige, die uitlegt dat minder vlees eten niet alleen beter is voor de gezondheid maar misschien nog wel meer bijdraagt aan een schoner milieu dan een elektrische auto. Een ander inzicht komt van een specialist op het gebied van zelfrijdende auto's, die uitlegt dat het aantal files en ongelukken drastisch kan worden verminderd. Als het gaat om elektrische auto's draait het niet alleen om de techniek, maar bijvoorbeeld ook om de mogelijkheden om piekspanningen in het elektriciteitsnetwerk op te vangen waardoor energiecentrales vaker uitgeschakeld kunnen worden.

De laatste presentatie op de laatste dag was de meest veelzeggende: Llewellyn en Smith babbelden voor de vuist weg over hun favoriete auto's ("Honda e" en "Volkswagen I.D. Buzz") en beantwoordden vragen van het publiek. Tenslotte namen de presentatoren en het publiek samen een nieuwe versies van de "pay off" van de webshow op: "if you have been, thank you for watching".

Conclusie

Fully Charged is uitgegroeid tot hét platform voor schone energie en elektrische auto's. De tweede editie van de show "Fully Charged Live" is enorm gegroeid ten opzichte van de eerste, zowel in omvang als kwaliteit. Desondanks is de nieuwswaarde gering en niet te vergelijken met die van een traditionele autoshow.

Het draait bij het Fully Charged YouTube-kanaal allemaal om idealisme en dat geldt ook voor de live show. Daarom presenteren clubs, bedrijven en universiteiten doorelkaar hun producten en diensten. Wie een elektrische auto wil aanschaffen, kan kort achterelkaar proefritten maken met vrijwel alle elektrische auto's op de markt. Dankzij deze combinatie worden idealisme en commercie slim aan elkaar gekoppeld.

Het draait bij Fully Charged Live voornamelijk om de saamhorigheid. Alle bezoekers willen de wereld verbeteren en daarom is contact eenvoudig gelegd en is Fully Charged Live vooral een plaats om gelijkgestemden te ontmoeten. De grote sterren, presentatoren Robert Llewellyn en Johny Smith, zijn daarbij daadwerkelijk benaderbaar voor alle fans.