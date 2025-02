DS maakt prijs No8 bekend

Alle aandrijflijnen beschikken over de mogelijkheid tot een tijdelijke boost in vermogen. Dit geeft de FWD-versie tijdelijk 30 pk extra (260 pk), de FWD LONG RANGE-versie 35 pk (280 pk) en de AWD LONG RANGE-versie 25 pk (375 pk). De FWD-versie accelereert van 0 tot 100 km/u in 7,7 seconden. De FWD Long Range accelereert in 7,8 seconden van 0 tot 100 km/u, terwijl de DS No8 AWD Long Range slechts 5,4 seconden nodig heeft. Ongeacht de aandrijflijn is de topsnelheid van de DS No8 begrensd tot 190 km/u.

De DS No8 is leverbaar met twee batterijcapaciteiten, waarvan de NMC (Nikkel-Mangaan-Kobalt) cellen worden geproduceerd in Billy-Berclau Douvrin. De eerste variant biedt een bruikbare capaciteit van 73,7 kWh en leverbaar op de DS No8 FWD (230 pk). De tweede variant, met een bruikbare capaciteit van 97,2 kWh, is leverbaar in de versies FWD LONG RANGE (245 pk) en AWD LONG RANGE (350 pk). De DS No8 FWD LONG RANGE heeft een gecombineerde actieradius van 750 km (WLTP) met een verbruik van 15,9 kWh/100 km. De stedelijke actieradius bedraagt 909 km (WLTP). Deze indrukwekkende cijfers zijn te danken aan de Cw-waarde van 0,24.

De gecombineerde actieradius van de DS No8 FWD en de DS No8 AWD Long Range bedragen respectievelijk 550 km en 688 km (WLTP). Bij langere ritten kan de DS No8 met zijn laadvermogen van 160 kW onder ideale omstandigheden in 27 minuten van 20 tot 80% batterij opladen.

Voor dagelijkse ritten is de DS No8 aan boord uitgerust met een 11 kW AC-lader (wisselstroom). De DS No8 kan in een tijd van 8 uur en 50 minuten van 20 naar 80% geladen worden, afhankelijk van de batterijcapaciteit en uitgaande van de Wallbox met 7,4 kW (1 fase laden). Deze tijdsduur kan ingekort worden tot 6 uur met een 11 kW Wallbox (3 fase laden). De DS No8 is uitgerust met batterijbeheer, waardoor het laden automatisch kan worden gestopt bij 80% om de prestaties en duurzaamheid van de cellen te verlengen.

Uitvoeringen

DS No8 wordt aangeboden met twee uitrustingsniveaus: PALLAS en ÉTOILE. De PALLAS-uitvoering is beschikbaar als FWD en FWD LONG RANGE. Deze versie heeft het DS IRIS SYSTEM met 3D connected navigatie, draadloos Android Auto en Apple CarPlay en een draadloze smartphonelader. Er zijn vier USB-aansluitingen, twee voor en twee achter. Keyless entry en start zijn standaard, net als parkeersensoren aan de voor, zij- en achterkant die samenwerken met de achteruitrijcamera. Het regeneratief remmen is instelbaar via schakelflippers aan het stuur, en er is een one-pedal mode. Verder heeft deze uitvoering gelaagd en akoestisch glas, privacy glass achter en automatische airconditioning met twee zones. Multi-ambianceverlichting, vloermatten voor en achter en roestvrijstalen dorpellijsten maken het geheel af.

De ÉTOILE-specificatie biedt extra luxe en technologie en valt op door de DS LUMINASCREEN-grille. Deze uitvoering is beschikbaar op de FWD, FWD LONG RANGE en AWD LONG RANGE, en omvat onder meer een alarm met hoogstaande vergrendeling, elektrische kinderbeveiliging en DS DRIVE ASSIST 2.0 met predictive cruise control. Ook aanwezig: DS PIXEL LED VISION, een digitale bestuurdersspiegel, 360 Vision en een elektrische achterklep met handsfree toegang, evenals het DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY .

Naast deze uitrustingsniveaus biedt DS Automobiles twee pakketten aan voor elke uitrustingsniveau. De hightechuitrusting die op elke uitvoering wordt aangeboden kan worden aangevuld met het Tech Pack en het Absolute Tech Pack, beschikbaar op zowel de PALLAS en ÉTOILE. Voor nog meer zitcomfort, verwarmingscomfort en bruikbaarheid worden optioneel het Comfort Pack (op PALLAS) en het Absolute Comfort Pack (op ÉTOILE) aangeboden.

Kleuren en materialen

De DS No8 is verkrijgbaar in vijf kleuren, waarvan er drie nieuw zijn: TOPAZ BLUE, PALLADIUM GREY en ALABASTER WHITE, aangevuld met CRYSTAL PEARL en PERLA NERA BLACK. Daarnaast zijn optioneel een zwart dak (inclusief dakbogen) en een uitgebreide two-tone kleurstelling inclusief motorkap leverbaar. De uitgebreide two-tone kleurstelling benadrukt het karakter van de DS No8.

De zogenoemde 'Paintjet'-spuittechniek die DS Automobiles gebruikt om het zwarte oppervlak van de motorkap is een wereldprimeur in massaproductie. Voor dit proces is geen bakfase vereist en beperkt bovendien de uitstoot van broeikasgassen.

DS No8 biedt een keuze aan harmonieuze interieurs die passen bij de specificaties van PALLAS en ÉTOILE. Het nieuwe Eternal Blue-interieur is de kenmerkende kleur van het interieur van DS No8. De bekledingssoorten DS Pearl Grey, Eternal Blue canvas, DS Basalt Black canvas en Eternal Blue Alcantara zijn diervrij en voornamelijk gemaakt van gerecyclede materialen. De bekleding Alezan Brown Nappaleder en Basalt Black Nappaleder zijn gemaakt van glad en soepel premium leer dat plantaardig gelooid is met olijfblad.

Prijzen in Nederland: