Winnaar DS x METIERS D'ART bekend

Geheel in lijn met de designfilosofie van DS Automobiles zijn de ontwerpers van de CMF-afdeling (Colours, Materials & Finish) van DS DESIGN STUDIO PARIS voortdurend op zoek naar de meest geschikte lijnen, texturen en tinten, evenals nieuwe materialen en exclusieve processen voor het interieur van toekomstige DS-modellen. De zoektocht naar nieuwe, creatieve invalshoeken heeft geleid tot een ontwerpwedstrijd in samenwerking met Studio Métiers Rares.

De ontwerpwedstrijd DS x MÉTIERS D'ART ging in april 2021 van start. De deelnemers moesten met een toegewezen budget monsters produceren van een materiaal voor in het interieur van een DS. Een jury, bestaande uit topdesigners en -kunstenaars, selecteerde drie finalisten die de opdracht kregen om deurpanelen voor de DS 9 te ontwerpen, opnieuw met een vast budget.

De jury was het meeste onder de indruk van het werk van Anne Lopez. Zij werd uitgeroepen tot winnares van DS x MÉTIERS D'ART en kreeg een budget om het interieur van een DS 9 onder handen te nemen. Voor dit unieke exemplaar, genaamd DS 9 MÉTIERS D'ART, creëerde Anne Lopez bijzondere interieurdelen van stucwerk. Dankzij het samenspel van lijnen, structuren en kleuren, met goudkleurige delen die het licht vangen en andere delen in de schaduw zetten, lijken deze interieurdelen continu in beweging. Het ontwerp van Anne Lopez past bij het karakter van de DS 9 en heeft een impact in het interieur van de DS 9 MÉTIERS D'ART, die komende tijd tentoon wordt gesteld in verschillende DS Stores.

Tussen 2022 en 2023 organiseert DS Automobiles de tweede editie van de DS x MÉTIERS D'ART, waarmee de zoektocht naar creatieve concepten dus wordt voortgezet. Om de affiniteit van DS Automobiles met de creatieve ambachtswereld en Franse luxe-expertise extra kracht bij te zetten, is het merk ook partner van de komende Révélations, International Biennial of Crafts and Creation, die van 9 tot 12 juni 2022 in het Grand Palais Éphémère in Parijs wordt gehouden.