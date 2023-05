DS 9 aangepast voor modeljaar 2023

Connected navigatie helpt de bestuurder de beste route te kiezen. Het systeem monitort de omstandigheden in het verkeer en berekent de beste route. Het scherm geeft gevaarlijke situaties weer, net als snelheidscontroles (afhankelijk van de geldende wetgeving), de weersvooruitzichten en de locatie van tankstations, openbare laadstations en parkeergelegenheid (inclusief de actuele tarieven). DS IRIS SYSTEM geeft in grote steden ook per straat aan waar de kans het grootst is om een parkeerplaats te vinden. Het systeem wordt automatisch steeds geüpdatet.

DS IRIS SYSTEM is verbonden met de MyDS-app, zodat de gebruiker reisbestemmingen vanaf de smartphone naar het systeem in de DS 9 kan verzenden. Ook is via de smartphone preconditioning en ventilatie van het interieur en het opladen van de accu te programmeren, én de laadstatus van de accu en informatie over eerdere ritten te raadplegen. Verder ontvangt de gebruiker op de smartphone preventieve onderhoudswaarschuwingen en kan hij of zij op afstand de portieren ver- en ontgrendelen, de verlichting in- en uitschakelen en de claxon activeren.

Nieuwe uitvoering OPÉRA

DS breidt het gamma van de DS 9 uit met de topversie OPÉRA, de derde uitvoering naast de uitvoeringen PERFORMANCE LINE + en RIVOLI +. De DS 9 OPÉRA is standaard uitgerust met technologieën als DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, dat de schokdemping reguleert op basis van camerabeelden. Verder heeft deze versie het Extended Safety Pack met DS DRIVE ASSIST, voor semi-autonoom rijden op level 2, DS DRIVER ATTENTION MONITORING en DS NIGHT VISION. Ook op comfort gerichte voorzieningen zoals het FOCAL Electra soundsystem en het DS Lounge Pack voor de achterpassagiers, met de met leder beklede middenarmsteun, de Lounge-hoofdsteunen op de buitenste zitplaatsen, een extra knop om de rechter voorstoel naar voren te schuiven voor meer beenruimte, uitgebreide en gedeeld regelbare automatische airconditioning én verwarmbare en geventileerde zitplaatsen links en rechts achterin met massagefunctie, zijn in deze uitvoering standaard. Verder zijn het zonnedak, de elektrisch te bedienen achterklep, de verwarmbare voorruit en het alarmsysteem onderdeel van de OPÉRA-uitvoering.

De DS 9 OPÉRA biedt keuze uit drie kenmerkende kleuren voor de nappalederen bekleding in horlogebandmotief: RUBY RED, PEARL GREY en ART BASALT BLACK. De elegantie van de DS 9 OPERA wordt versterkt door de nappalederen bekleding van de zitplaatsen en de middenconsole tot aan het dashboard, ongeacht de gekozen kleur. Als het interieur is uitgevoerd in RUBY RED of ART BASALT BLACK, dan zorgt de exclusieve Art Leather afwerking voor een eigen uitstraling. Ook nieuw in de DS 9 voor modeljaar 2023 is de Alcantara hemelbekleding in de kleur Pebble Grey.

ESPRIT DE VOYAGE

De ESPRIT DE VOYAGE collectie is leverbaar voor de DS 9 vanaf modeljaar 2023. Lichte, heldere kleuren kenmerken het interieur, met stoelbekleding volledig in Pearl Grey nappaleder in horlogebandmotief. De bekleding van de middenconsole, het dashboard en de portierpanelen is eveneens uitgevoerd in Pearl Grey nappaleder. De hemelbekleding is volledig van Pebble Grey Alcantara. De armsteunen zijn weer in de kleur Pearl Grey uitgevoerd, net als de rand van de matten voorin en achterin, afgestikt met speciaal Zéphir-stiksel.

De toepassing van zogenoemde Clous de Paris, geïnspireerd op de inzetten met guilloche-reliëf van Parijse horlogemakers, verwijst naar de vestigingsplaats van DS DESIGN STUDIO PARIS. Vanaf die plaats uitlopende lijnen geven de kaart van Europa gestileerd weer. Het design is speciaal voor de ESPRIT DE VOYAGE ontwikkeld en is op diverse manieren toegepast voor deze collectie. Het komt terug op de dorpels en de badges op de voorportieren, en ook als lasergravure in buitenspiegelkappen. Andere kenmerkende details zijn het met Basalt Black generfd leder beklede stuurwiel, de bovenzijde van het dashboard in Basalt Black nappaleder en de hoedenplank in zwart Alcantara.

De DS 9 E-TENSE 250 onderscheidt zich met nieuwe 19-inch CHAMBORD-wielen, afgewerkt met Anthra Grey details. De E-TENSE 4x4 360 is voorzien van de bekende 20-inch MUNICH-wielen. Beide modellen zijn voorzien van Michelin Pilot Sport 4S-banden.

De DS 9 van modeljaar 2023 met ESPRIT DE VOYAGE is leverbaar in vier carrosseriekleuren: Crystal Pearl, Midnight Blue, Platinum Grey en Perla Nera Black.

plug-in hybride aandrijving

Vanaf modeljaar 2023 is de DS 9 er alleen als plug-in hybride, met systeemvermogens van 184 en 265 kW (250 en 360 pk). De laatstgenoemde is voorzien van vierwielaandrijving.

De DS 9 E-TENSE 4x4 360 wordt aangedreven door een viercilinder benzinemotor met een vermogen van 147 kW (200 pk) en twéé elektromotoren, de ene van 81 kW (110 pk) op de vooras en geïntegreerd in de versnellingsbak, en de andere van 83 kW (113 pk) op de achteras. Deze versie is uitgerust met vierwielaandrijving. De 15,6 kWh accu is voorzien van een eigen managementsysteem om energie te besparen.

De topsnelheid van de DS 9 E-TENSE 4x4 360 is elektronisch begrensd tot 250 km/uur. Puur elektrisch ligt de topsnelheid op 140 km/uur. De acceleratie van 0 naar 100 km/uur kost 5,6 seconden.

In de emissievrije elektrische rijmodus komt de DS 9 E-TENSE 4x4 360 tot 65 kilometer ver in de WLTP-stadscyclus en 62 kilometer in de gecombineerde WLTP-testcyclus. Het theoretische brandstofverbruik bedraagt 1,5 l/100 km; de CO2-emissie is vastgesteld op 35 g/km beide volgende de gecombineerde WLTP-testcyclus.

De DS 9 E-TENSE 250 wordt aangedreven door een 147 kW (200 pk) PureTech viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor met 80 kW (110 pk). De 15,6 kWh accu biedt een actieradius van tot 85 kilometer in WLTP-stadscyclus en 75 kilometer in de gecombineerde WLTP-cyclus. De 7,4 kW boordlader maakt van 0 tot 100 procent opladen van de accu mogelijk in 2 uur en 23 minuten. Het theoretische brandstofverbruik bedraagt 1,0 l/100 km en de CO2-emissie 22 g/km volgens de gecombineerde WLTP-testcyclus.