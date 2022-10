DS introduceert 9 Opera Premiere

Het interieur van de DS 9 Opera Premiere wordt gekenmerkt door de nappalederen afwerking in Pearl Grey voor alle dashboard- en deurpanelen, in combinatie met subtiel Pearl-stikwerk. De stoelen zijn voorzien van nappalederen bekleding met horlogebanddesign in een lichtere Pearl Grey. Rond het zonnedak en aan de binnenkant van alle deurstijlen zorgt de bekleding in Pebble Grey Alcantara voor een rustige sfeer, waarin kleuren op elkaar zijn afgestemd.

Tevens is de DS 9 Opera Premiere als eerste DS 9 leverbaar in de carrosseriekleur Whisper, als aanvulling op de kleuren Perla Nera Black, Platinum Grey en Crystal Pearl. Deze donkere kleur toont subtiele hints in violet voor een onderscheidende uitstraling. Deze carrosseriekleur absorbeert en speelt met licht, waarmee het gestroomlijnde silhouet van de DS 9 prominenter tot uiting komt. Verder maken de speciale badges op de voorportieren het exclusieve uiterlijk van de DS 9 Opera Premiere compleet.

Bovenop de uitrusting van de RIVOLI + inclusief DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, DS DRIVE ASSIST en DS ACTIVE LED VISION is de DS 9 Opera Premiere ook standaard uitgerust met DS NIGHT VISION, het Extended Safety Pack, DS PARK PILOT, een elektrisch bedienbaar zonnedak met elektrisch windscherm, een FOCAL Electra audiosysteem, het DS LOUNGE Seats Pack en een alarmsysteem met deadlocking en elektrische kinderveilige portieren.

DS Automobiles biedt voor de DS 9 Opera Premiere keuze uit twee plug-in hybride aandrijflijnen, E-TENSE 250 en E-TENSE 4x4 360. Met zijn PureTech 200 benzinemotor, ondersteund door een 81 kW (110 pk) sterke elektromotor op de vooras en een 83 kW (113 pk) elektromotor op de achteras, staat de DS 9 E-TENSE 4x4 360 Opera Premiere garant voor prestaties (0-100 km/u in 5,6 sec), terwijl de gemiddelde CO2-uitstoot beperkt blijft tot 35 g/km (WLTP).

De DS 9 E-TENSE 250 Opera Premiere wordt aangedreven door de PureTech 200 benzinemotor en een enkele elektromotor van 81 kW (110 pk). Samen met zijn 15,6 kWh-batterij biedt deze plug-in hybrideversie een emissievrije actieradius tot 73 kilometer in de gecombineerde WLTP-cyclus en tot 83 kilometer in de WLTP-stadscyclus. De CO2-uitstoot is vastgesteld op 23 g/km bij een gecombineerd brandstofverbruik van 1,0 l/100 km.

De prijzen: