Autotest | DS is een nieuw Frans automerk dat inspiratie haalt uit de modewereld. Tot nu toe produceerde DS voornamelijk compacte auto's. Daarmee heeft het al laten zien dat het samensmelten van twee werelden werkt. Echter, kleine auto's brengen beperkingen met zich mee. Nu gaat DS een stap verder met een waar topmodel: de DS 9. Waartoe is DS in staat als de beperkingen worden weggenomen? En kan dit jonge merk zich nestelen in het topsegment?

Het belangrijkste nieuws is: de DS9 is geen SUV! En daarmee is de toon gezet: het gaat om luxe en niets anders dan luxe. Net zoals een model op de catwalk eerder op hoge hakken dan op laarzen zal verschijnen, is het ook logisch dat het topmodel van DS geen luxe terreinwagen is. Om er een technische draai aan te geven: een lage auto is stiller vanwege de lagere luchtweerstand en stabieler dankzij het lagere zwaartepunt.

De vorm is modern en gestroomlijnd, maar wat een DS echt bijzonder maakt is de afwerking. Zo is het logo op de neus doorgetrokken tot over de motorkap, in een verchroomde lijn die is afgewerkt met een diamantpatroon (zoals bij luxe horloges). Net als bij de eerste (Citroën) DS uit 1955 zijn de achterste knipperlichten verwerkt in de lijn die langs het dak loopt en bij de achterruit uitkomt.

Collecties

Voor de uitrusting en de aankleding spreekt DS niet van "uitvoeringen", maar van "collecties" (net zoals in de mode). De "Rivoli" (naar een wijk in Parijs) staat voor luxe, met sprekende kleuren, veel leder, bijzondere stiksels en accenten zoals die ook in kleding zouden worden gebruikt. Hoe dit uitpakt is echter sterk afhankelijk van de gekozen tint. Een Rivoli met zwart lederen interieur doet denken aan een dubieuze Franse nachtclub, terwijl de testauto met een wijnrood interieur inderdaad een door DS beoogde associatie met de modewereld geeft.

Voor wie de Rivoli-uitvoering te veel van het goede is, is er de "Performance"-uitvoering. Die spreekt met strak alcantara meer de Europese koper aan, terwijl de meest extravagante versies vooral op China zijn gericht.

Ruimte

De DS 9 is 493 cm lang en valt daarmee tussen twee segmenten. De DS 9 is groter dan een doorsnee zakenauto (Mercedes-Benz C-Klasse, Audi A4), maar minder groot dan echte directie-limousines (Mercedes-Benz E-Klasse, Audi A6). Dankzij de wielbasis van net geen 3 meter is de binnenruimte uitstekend. Achterin is volop beenruimte beschikbaar. Bovendien kan de bijrijdersstoel met een knop aan de zijkant eenvoudig naar voren worden geschoven om van volop beenruimte een overvloed aan beenruimte te maken.

Afhankelijk van de uitvoering zijn achterin een individueel geregelde airconditioning en stoelen met massagefunctie te vinden. Kortom, DS ziet de 9 ook als mogelijke auto met chauffeur.

Uitrusting

De uitrusting is grofweg gelijk aan die van het andere grote model van DS: de DS 7. Zo is een modern audio-, communicatie- en navigatiesysteem beschikbaar waarvan de menu's al even creatief en bijzonder zijn vormgegeven als de rest van de auto. Optioneel kan worden gekozen voor een audiosysteem van de Franse specialist Focal. Het geluid hiervan is glashelder, prachtig verdeeld over de ruimte, maar ingetogen.

Ongebruikelijk, maar daarmee niet minder zinvol, is de nachtzichtcamera. Het beeld hiervan verschijnt in het beeldscherm achter het stuurwiel, dat in de regel de snelheid weergeeft. Zodra een fietser, voetganger of dier wordt gedetecteerd, verschijnt het beeld van de nachtzichtcamera prominent. Dikke rode omlijning licht het gevaar nog eens uit. Uiteraard kan de DS 9 assisteren bij het remmen, sturen en gasgeven. Dat is merkbaar, maar tegelijkertijd zo bescheiden dat het nooit als storend wordt ervaren.

„Als het gaat om aankleding, uitstraling en imago heeft de DS 9 heel veel nieuws te bieden“

Aandrijving

De DS 9 heeft een plug-inhybride aandrijflijn die naar keuze 225, 250 of 360 pk biedt. Eerst is gereden met de 225 pk sterke variant. Dankzij de elektromotor zet deze zich moeiteloos, soepel en natuurlijk fluisterstil in beweging. Vervolgens kan zo'n 30 km (48 km volgens de brochure) geheel elektrisch worden gereden, waarna de benzinemotor het overneemt. Bij veel plug-inhybrides voelt dat als een verlies, maar de DS 9 blijft vrijwel even stil en gracieus

Dat wil zeggen, zolang kalm en vloeiend wordt gereden. Wanneer de benzinemotor zich moet inspannen is namelijk wel een motorgeluid hoorbaar en omdat het hier een relatief kleine motor betreft (2.0 liter viercilinder) geeft die niet het diepe geluid dat hoort bij een auto als deze. De prestaties zijn er niet minder om; zelfs het "instapmodel" met 225 pk / 360 Nm is kwiek en levendig.

Ter vergelijking is ook met de 360 pk sterke versie gereden. Bij lage snelheden is weinig verschil merkbaar, maar wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt heeft deze sportievere versie duidelijk meer slagkracht. Wanneer het gaspedaal dan resoluut op de vloer wordt gehouden, is deze statige Fransoos zelfs ronduit snel. Bovendien: de 225 en 250 pk sterke varianten hebben voorwielaandrijving en zijn eenvoudig tot wielspin te verleiden. De "E-Tense 360" heeft vierwielaandrijving en kan zijn vermogen daarom onder uiteenlopende omstandigheden beter kwijt.

Net zoals bij iedere andere plug-inhybride geldt dat het uiteindelijke verbruik afhankelijk is van de frequentie waarmee wordt opgeladen. Wie trouw iedere 30 à 40 km oplaadt, verbruikt geen benzine. Hoe minder wordt geladen, hoe hoger het verbruik.

Weggedrag

De originele DS uit de jaren '50 dankte zijn succes mede aan een uniek veersysteem. Vanwege de complexiteit en de daarbij behorende kosten zijn soortgelijke systemen tegenwoordig alleen op de allergrootste en allerduurste auto's te vinden. Daarnaast wordt het gebruikt op zeer zware (elektrische) auto's, die hiermee actief hun (over)gewicht kunnen verhullen.

Toch stelt DS dat het het comfort van weleer kan evenaren met eenvoudigere techniek. DS gebruikt weliswaar traditionele stalen veren, maar deze zijn regelbaar. Een computer scant het wegdek vóór de auto (alleen in "Comfort" modus). Nog voordat een oneffenheid moet worden opgevangen kan de vering daarom worden aangepast om rimpels in het wegdek optimaal te verwerken. Heel bijzonder: net als de originele DS heeft ook deze moderne variant een grotere spoorbreedte voor dan achter omdat dat een ideale combinatie tussen stabiliteit en wendbaarheid op zou leveren.

In de praktijk vertaalt dit alles zich in een unieke balans tussen comfort en communicatie. Sommige luxe auto's scheppen zo'n grote afstand tussen bestuurder en techniek, dat de bestuurder nauwelijks is betrokken bij het autorijden. Omgekeerd maakt te veel communicatie het rijden vermoeiend. Alleen in snelle bochten valt de "9" even uit zijn rol en leunt dan nadrukkelijk op één been. In alle andere gevallen is de DS juist groots, capabel en stabiel. De DS 9 gedraagt zich daarbij als een goede butler: hij maakt het leven makkelijker, maar de baas houdt altijd de controle.

Conclusie

Waartoe is DS in staat wanneer er geen beperkingen zijn? Tot niet veel meer dan het merk inmiddels heeft laten zien met de bestaande modellen! De DS 9 biedt technisch niets nieuws. Het grote verschil is dat de aanpak van DS veel beter tot zijn recht komt in een groter model. Daarbij staan zaken zoals geluidsisolatie en materiaalgebruik op een nog hoger niveau.

De belangrijkste meerwaarde van de DS 9 zit in het gevoel. Een auto in het hoge segment wordt niet gekozen als eenvoudig vervoermiddel van A naar B, maar als droomauto of als visitekaartje. Als het gaat om aankleding, uitstraling en imago heeft de DS 9 heel veel nieuws te bieden. Technisch doet de DS 9 niet onder voor de concurrentie, maar de stijl is compleet anders en spreekt daarmee een nieuwe doelgroep aan. Kortom: wie DS past, trekke hem aan!

plus Uiterst comfortabel

Rijke, moderne uitrusting

Onderscheidende vormgeving min (nog) niet beschikbaar als 100% elektrische auto

Kan energie in batterij niet automatisch optimaal verdelen over de route

Tesla Model 3

"En dat is drie"

Lexus IS

"Goed voorelkaar"

Volkswagen Passat

"Tegen de stroom in"

Peugeot 508

"Grenzeloos plezier"