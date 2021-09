DS 9 krijgt nieuwe motoren

3 september 2021 | DS Automobiles voert een modelupdate door voor de DS 9 E-TENSE. De versie E-TENSE 225 komt te vervallen, maar daarvoor komen krachtiger uitvoeringen in de plaats. Het aanbod begint voortaan met de E-TENSE 250. Het nieuwe topmodel is de vierwielaangedreven E-TENSE 4x4 360, het krachtigste DS-model uit het huidige aanbod.

De nieuwe DS 9 E-TENSE 250 combineert de PureTech 200 benzinemotor met een automatische transmissie en een 81 kW (110 pk) sterke elektromotor op de vooras. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 184 kW (250 pk). Dankzij de grotere (15,6 kWh) batterij beschikt de E-TENSE 250 bovendien over een volledig elektrische actieradius van rond de 60 kilometer (WLTP, afhankelijk van homologatie).

Het nieuwe topmodel is de DS 9 E-TENSE 4x4 360. Ook deze is voorzien van de PureTech 200 benzinemotor en een 81 kW (110 pk) sterke elektromotor op de vooras, maar is daarbij ook uitgerust met een 83 kW (113 pk) sterke elektromotor op de achteras. Dat zorgt voor vierwielaandrijving en brengt het systeemvermogen op 265 kW (360 pk). Deze aandrijflijn is ontwikkeld door DS Performance en is de krachtigste aandrijflijn van het gehele DS-gamma. Om dit grotere vermogen in toom te houden, is de E-TENSE 4x4 360 uitgerust met grotere remschijven, een grotere spoorbreedte en zijn diverse wijzigingen doorgevoerd aan het onderstel. Lichtmetalen 20-inch MUNICH-wielen met Michelin Pilot Sport 4S-banden zijn standaard. De 11,9 kWh batterij maakt een volledig elektrische actieradius van zo'n 40 kilometer mogelijk (WLTP, afhankelijk van homologatie).

Ook in de uitrustingsomvang vinden enkele wijzigingen plaats. Zo zijn Interieur Opera en het optiepakket Rivoli Lounge voortaan standaard voorzien van centrale temperatuurregeling vanaf de tweede zitrij, alsmede een glanzend zwarte afwerking. Verder wordt de carrosseriekleur Gris Artense vervangen door Gris Platinium.

€ 59.890,- rijklaar voor de E-TENSE 250 Performance Line+. De krachtige E-TENSE 4x4 360 is als Performance Line+ leverbaar vanaf € 69.890,- rijklaar. De DS 9 E-TENSE 225 verdwijnt weliswaar uit het aanbod, maar blijft nog wel enige tijd uit voorraad leverbaar. Het voordeel ten opzichte van een nieuwe DS 9 E-TENSE 250 kan oplopen tot € 3.350,-.

