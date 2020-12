DS 9

DS maakt prijs 9 bekend

17 december 2020 | De DS 9 E-TENSE is vanaf nu te bestellen en in het voorjaar van 2021 te ervaren bij de Nederlandse DS-dealers, voor een prijs vanaf 57.890 euro. Hij is leverbaar in de uitvoeringen Peformance Line+ en Rivoli+. Deze gloednieuwe limousine met plug-in hybride technologie zit vol met unieke designdetails. Een bijzonder kenmerk is het in de achterruit van de DS 9 verwerkte positielicht dat verwijst naar de klassieke DS 19 die op 6 oktober 1955 in Parijs debuteerde, dit jaar precies 65 jaar geleden.

