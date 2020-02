DS introduceert 9

24 februari 2020 | Na de DS 7 CROSSBACK en de DS 3 CROSSBACK vormt een grote sedan de top van het nieuwe modellengamma van het Franse premiummerk. Met de DS 9 legt DS Automobiles de nadruk op expertise, design, verfijning en technologie met een internationaal karakter. De DS 9, die in Frankrijk is ontwikkeld en in China wordt geproduceerd, is een auto die over de gehele wereld zal worden verkocht en waarvan de verkoop in de eerste helft van 2020 zal beginnen in China.

Met een lengte van 4,93 meter, een breedte van 1,85 meter en grote wielen met een diameter van 690 mm oogt de DS 9 opvallender dan andere sedans in zijn klasse. Er is een nieuwe versie van het EMP2 (Efficient Modular Platform 2) platform gebruikt met een langere wielbasis welke niet eerder voor een sedan is gebruikt, met als gevolg enorm voordeel voor de ruimte van de achterpassagiers. Het ontwerp kenmerkt zich door een gestroomlijnd silhouet met een vlak liggende achterruit volgens de fastback-stijl.

De DS 9 heeft een traditionele sedan-carrosserie en zet de designtaal van DS Automobiles voort met een expressieve voorzijde met de DS WINGS en het parametrische ontwerp van de grille met het driedimensionale diamant-effect dat voor een karakteristiek effect zorgt. Op de motorkap bevindt zich een 'Clous de Paris' sabel, de eerste keer dat deze DS-signatuur ook voor het exterieur is gebruikt. Als knipoog naar de originele DS uit 1955 heeft de DS 9 ook kegelvormen aan de buitenste randen van het dak. Met het design van de legendarische sedan als inspiratiebron zijn de kegels omgevormd tot achterlichten, die de aanwezigheid van de DS 9 kracht bijzetten. Het vloeiende, ononderbroken design komt tot uiting in een lijn die vanuit de grille over de motorkap, de voorruit, het dak en de achterklep loopt. De zijkanten ogen strak met een markante lijn die van de koplampen naar de achterlichten loopt.

Ook aan de achterzijde is de wens om elk kenmerk in één enkele expressie te integreren, duidelijk te zien. De achterspatborden, het logo en het kofferdeksel zijn op dezelfde vloeiende wijze met elkaar verbonden. De sculpturale lichtunits hebben daarbij een schubben-achtige uitstraling, waardoor een contrast ontstaat dat een dramatisch driedimensionaal effect geeft. Ze worden onderstreept door sabelvormen aan de zijkanten, een eerbetoon aan de ontwerpelementen van de grote Franse carrosseriebouwers van de jaren dertig. Het elegante, dunne derde remlicht draagt eraan bij dat de achterkant breder oogt en benadrukt het visuele effect van de achterruit.

In eerste instantie zal de DS 9 worden aangeboden met een nieuwe E-TENSE plug-in hybride aandrijflijn, bestaande uit een turbo-benzinemotor die is gekoppeld aan een elektromotor, met een gecombineerd vermogen van 225 pk en een elektrische actieradius die tussen de 40 en 50 km (WLTP) ligt dankzij een 11,9 kWh accu.

De elektromotor kan via een automatische versnellingsbak met acht versnellingen een maximaal vermogen van 80 kW (110 pk) en 320 Nm beschikbaar stellen. De elektromotor wordt gebruikt bij het wegrijden vanuit stilstand, om de acceleratie bij elke snelheid te verbeteren en om in de emissievrije modus te rijden met een maximale snelheid van 135 km/h. De elektrische modus wordt altijd automatisch geselecteerd bij het opstarten om de efficiency te maximaliseren. Daarnaast is er een Hybrid-modus, die de verschillende energiebronnen automatisch aanstuurt en zorgt voor 100% elektrisch, 100% op de benzinemotor of een combinatie van beide krachtbronnen als de situatie dat vereist.

De DS 9 maakt gebruik van een recuperatiesysteem dat de accu in vertragings- of remfasen bijlaadt, in combinatie met een remfunctie die wordt geselecteerd door de keuzehendel naar achteren te trekken en wordt weergegeven met een 'B'. Bovendien belooft een E-Save-functie dat er altijd voldoende energie in de accu is opgeslagen om de gekozen delen van de rit in de Zero Emissions-modus (één van de verschillende beschikbare niveaus) af te leggen, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder weet dat hij naar LEV-gebieden of stadscentra rijdt. Met de 7,4 kW on-board lader kan de accu in 1 uur 30 minuten vanuit huis of vanaf openbare oplaadpunten worden opgeladen met de standaard meegeleverde kabel.

Op korte termijn zal het assortiment worden uitgebreid met nog twee E-TENSE-krachtbronnen; de eerste versie heeft 250 pk, 2-wielaandrijving en een grotere actieradius en een tweede variant met 360 pk met een intelligente 4-wielaandrijving. In China zal het 250 pk sterke E-TENSE-model vanaf de lancering worden aangeboden. Er zal ook een 225 pk wegend PureTech-benzinemodel beschikbaar zijn. Alle modellen zijn voorzien van een 8-traps automaat.

Met zijn lange wielbasis van 2,90 meter biedt de DS 9 veel ruimte op de achterbank. De stoelen worden desgewenst verwarmd en gekoeld en ze bieden ook een massagefunctie.

Het comfort komt ook naar voren in de personalisatiemogelijkheden van 'DS Inspirations'. Elk interieurthema, vernoemd naar beroemde wijken in Parijs, heeft een eigen karakter met stoelen die zijn bekleed met leder of Alcantara. De aandacht voor elk detail biedt tal van aankledingsmogelijkheden met de lederen bekleding van DS Inspiration BASTILLE of DS Inspiration RIVOLI, het zwarte Alcantara van de DS Inspiration PERFORMANCE Line en het Art Rubis nappaleder van de DS Inspiration OPÉRA met zijn iconische horlogebanddesign. Dit hoogste uitrustingsniveau biedt ook een verstelbare, meerkleurige sfeerverlichting met acht kleurschakeringen die ontworpen zijn om een gezellige sfeer te creëren en een stuurwiel dat volledig bekleed is met Art Rubis leer.

De kristalvormige aanraakgevoelige bedieningselementen, de 'Pearl Stitching', benadrukken op eigen wijze het horlogebanddesign van de stoelbekleding, de bekleding van het dashboard en de portierpanelen zijn daar verdere voorbeelden van. De bedieningselementen op de middenconsole zijn afgewerkt met 'Clous de Paris' guillochage, de iconische handtekening van de verfijnde Franse uurwerken, waar het 180 graden draaiende B.R.M uurwerk bovenop het dashboard verder op voortborduurt.

Gelaagd akoestisch glas wordt gecombineerd met een stevig frame om de sterkte te verbeteren, het geluid te dempen en de trillingen te minimaliseren. Ook beschikt de auto over een FOCAL Electra-geluidssysteem, dat speciaal is ontwikkeld voor de DS 9, met nieuwe roestvrijstalen tweeterroosters op de veertien luidsprekers die rond het dashboard zijn geplaatst.

Bij de DS ACTIVE SCAN wielophanging scant een camera de weg, registreren niveausensoren, acceleratiesmeters en aandrijflijn-sensoren elke beweging en bereidt het systeem de demping van elk wiel voor op oneffenheden in de weg om zo de veiligheid en de rust aan boord te verbeteren en het rijcomfort te verhogen.

Met DS DRIVE ASSIST kan de bestuurder met de DS 9 genieten van semi-autonoom rijden op niveau 2. De snelheid wordt afgestemd op de rij-omstandigheden. Het systeem maakt gebruik van meerdere sensoren om de DS 9 precies in het midden van de rijstrook te positioneren waar de bestuurder de auto naartoe heeft gestuurd. Het systeem kan worden gebruikt tot een snelheid van 180 km/h (afhankelijk van de wetgeving in het betreffende land) en regelt de snelheid en de rijrichting, onder toezicht van de bestuurder, om de veiligheid en de gemoedsrust te garanderen. Het regelen van de snelheid gebeurt door middel van een adaptieve cruisecontrol die is gekoppeld aan een systeem dat het vermogen regelt. Het regelt onder andere het rijden in de file: de auto start automatisch opnieuw als hij minder dan drie seconden stilstaat. Als de auto langer stilstaat, hoeft u alleen maar op een knop te drukken of het gaspedaal in te trappen om de DS 9 te herstarten.

De ingebouwde DS DRIVE ASSIST-camera herkent onderbroken en ononderbroken lijnen. Tijdens het rijden analyseert deze voortdurend de situatie en wordt gekeken welke acties er het beste uitgevoerd kunnen worden. Het stelt de auto in staat om op zijn rijstrook te blijven, zelfs in het stuk van de rijstrook dat de bestuurder wenst. Als de bestuurder weer de controle over de besturing wil hebben, wordt het systeem overruled als hij het stuurwiel stevig vastpakt. De werking wordt ook onderbroken als de richtingaanwijzers worden ingeschakeld, bijvoorbeeld voorafgaand aan het veranderen van rijstrook. Het systeem kan worden geactiveerd vanaf 30 km/h. Het is dan operationeel van 0 tot 180 km/h.

DS PARK PILOT vindt geschikte parkeerplaatsen bij een passeersnelheid tot 30 km/u. De bestuurder geeft dan op het touchscreen aan dat hij wil parkeren, parallel aan de rijbaan of overdwars. De bestuurder hoeft maar één ding te doen: de knop Park ingedrukt houden en wachten tot de technologie aan het werk gaat. Het versnellen, remmen en sturen wordt automatisch uitgevoerd bij het in- en uitparkeren. Als u de knop loslaat, stopt de manoeuvre.

Tijdens lange ritten is slecht zicht of gebrek aan oplettendheid vaak synoniem met gevaar. Om het rijden veiliger te maken, brengt DS SAFETY zes belangrijke functies samen: DS NIGHT VISION, DS DRIVER ATTENTION MONITORING, DS ACTIVE LED VISION, dodehoekbewaking, een automatisch noodstopsysteem en verkeersbordherkenning.

DS NIGHT VISION is van waarde bij het rijden in het donker. De infraroodcamera in grille aan de voorzijde detecteert voetgangers, fietsers en dieren op de rijbaan op een afstand van maximaal 100 meter. De bestuurder krijgt een infraroodbeeld op het grote digitale display in het instrumentarium, waarbij indien nodig een geel en vervolgens een rood waarschuwingssymbool wordt getoond. Dankzij deze waarschuwingen kunnen bestuurders tijdig reageren.

Met behulp van een infraroodcamera die boven het stuurwiel is gemonteerd en die wordt ondersteund door een camera aan de bovenzijde van de voorruit, monitort DS DRIVER ATTENTION MONITORING voortdurend de ogen van de bestuurder op tekenen van vermoeidheid (knipperen) alsmede gezicht (de kijkhoek) en de hoofdbewegingen om eventuele afleiding waar te nemen, de positie van de auto ten opzichte van de rijbaanmarkeringen en in het bijzonder een slingerende rijstijl of stuurbewegingen van de bestuurder. Het systeem kan elk verlies van aandacht aan de hand van een afwijking op één vlak detecteren, continue afwijkingen van de positie op de weg alsmede knipperen met de ogen knipperen, en zal automatisch een waarschuwingssignaal laten horen terwijl er een waarschuwingssymbool op het centrale display verschijnt, zowel overdag als 's nachts.

DS ACTIVE LED VISION zorgt niet alleen voor een bijzonder uiterlijk, maar past ook de breedte van de lichtbundel en het bereik aan op de rij-omstandigheden en de snelheid van de auto. Vijf verlichtingsmodi worden automatisch geactiveerd. Parking, Town Beam (breedte van de lichtbundel neemt toe na vijf seconden rijden), Country Beam (extra ver naar voren gericht bij snelheden boven de 50 km/h), Motorway Beam (grotere actieradius bij snelheden boven de 110 km/h), Adverse Weather (de intensiteit van de modules neemt toe en de intensiteit van de hoofdprojectoren neemt af). De 'draaiende koplamp'-functie en High Beam (automatisch inschakelen van wegverlichting en zijlichten) maakt ook deel uit van dit systeem.

Met DS SMART ACCESS stelt de DS 9 de bestuurder in staat om de sleutel thuis te laten, het vergrendelen en ontgrendelen wordt uitgevoerd met behulp van een smartphone. Bij het ontgrendelen komen de verzonken deurgrepen op elegante wijze uit de carrosserie tevoorschijn. Het is mogelijk om de portieren te ontgrendelen en te starten. Zelfs op afstand kan deze bediening worden gedeeld met vijf andere telefoons. Met de MyDS app kunnen ook de deuren van de gedeelde auto worden ontgrendeld. Deze functie maakt het mogelijk om de toegang tot en het starten van DS 9 door een andere telefoon te autoriseren volgens een door de eigenaar vastgesteld tijdschema. Met behulp van Bluetooth is het systeem ook zonder GSM-netwerkdekking operationeel.