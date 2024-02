Dacia vernieuwt Spring voor modeljaar 2024

De nieuwe merkidentiteit van Dacia komt tot uiting in de twee hoogglanszwarte strips, de ene aan de voorzijde en de andere aan de achterzijde van de Spring, terwijl de strip aan de achterzijde is voorzien van kenmerkende matte strepen. Beide strips sluiten aan op de Y-vormige lichtsignatuur van Dacia, die opvalt door de led-dagrijverlichting aan de voorzijde en de parkeerlichten aan de achterzijde.

Decoraties in een zeer eigentijdse stijl accentueren het moderne design van de nieuwe Dacia Spring. De stickers sieren de voor- en achterbumper van de Extreme-uitvoering. Daarnaast zijn 15-inch wielen voortaan standaard voor de versies met de 48 kW (65 pk) elektromotor. De wielen zijn voorzien van wieldoppen en versterken de robuuste uitstraling van de Dacia Spring.

In lijn met de filosofie van het merk heeft de nieuwe Dacia Spring een slim en duurzaam ontwerp. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de beschermingspanelen langs de onderzijde van de portieren. Die zijn licht van gewicht, betaalbaar en eenvoudig te monteren en vervangen. Verchroomde decoraties ontbreken, zoals bij alle nieuwe modellen van Dacia. Ook dakdragers ontbreken, aangezien die feitelijk overbodig zijn op een auto die voornamelijk voor korte ritten wordt gebruikt, wat een positief effect heeft op het voertuiggewicht, de aerodynamica en de actieradius van de auto.

Interieurontwerp

Dacia heeft het dashboard van de Spring volledig nieuw ontworpen. Daarbij zijn elementen van de nieuwe designtaal met een kenmerkende horizontale architectuur in het ontwerp opgenomen. Ook zijn nieuwe beeldschermen in het ontwerp geïntegreerd.

Alle uitvoeringen van de nieuwe Spring hebben een 7-inch digitaal instrumentarium dat naar wens is te personaliseren. Afhankelijk van de uitvoering is er ook een centraal beeldscherm van 10-inch voor het multimediasysteem. Dacia heeft de kleuren en materialen in het interieur verbeterd, terwijl het aanbod van opties is teruggebracht om de kosten te beheersen; een grondbeginsel van de Dacia filosofie.

Witte accenten in het interieur creëren een frisse sfeer. Ze bevinden zich rond het instrumentenpaneel, het versnellingspookje en de portiervakken. De Dacia Y in het hart van de centrale ventilatieopeningen is ook uitgevoerd in wit (of koperkleur in de Extreme-uitvoering). De kleur van het decoratieve accent in het midden van het instrumentenpaneel varieert per uitvoering: Gris Alto in de uitvoering Essential, Rouge Brique in de Expression en Lichen Kaki in de Extreme.

Ruimte

De ruimte onder de motorkap (frunk) biedt 35 liter extra bergruimte. In de middenconsole past een exclusieve bekerhouder, gemaakt met behulp van flexibele 3D-printtechnologie en efficiënt gebruik van grondstoffen.

De nieuwe Spring is geschikt voor YouClip-accessoires. Met dit systeem, bedacht door de ingenieurs van Dacia, kan de eigenaar diverse accessoires in de auto bevestigen. Standaard komt de Spring met drie YouClip-ankerpunten: één op het dashboard en twee op de middenconsole. Ze zijn te gebruiken om een opbergetui te bevestigen, een smartphonehouder (met of zonder inductielader) of een 3-in-1-hulpstuk dat een bekerhouder, tassenhaak en draagbare lamp combineert. Deze accessoires zijn verkrijgbaar via de Dacia dealer.

Het digitale instrumentarium van de nieuwe Dacia Spring, direct achter het in hoogte verstelbare stuurwiel, geeft essentiële informatie weer. De getoonde informatie is naar wens aan te passen, om bijvoorbeeld de resterende actieradius, het energieverbruik en aanvullende informatie van rijassistentiesystemen (ADAS) weer te geven. Als de batterij van de Spring wordt opgeladen, dan wordt het batterijniveau en de resterende laadtijd op het scherm weergegeven.

Dacia voorziet de nieuwe Spring van V2L-functionaliteit (vehicle-to-load), waarmee de batterij ook andere elektrische apparaten van stroom kan voorzien. Een specifieke adapter die wordt aangesloten op de oplaadconnector van de auto, die zich onder de grille bevindt, fungeert als een traditioneel 220V/16A-stopcontact.

Connectiviteit en multimedia

Media Control (standaard in de Essential en Expression) is een multimediasysteem dat is te bedienen vanaf het stuurwiel. Het geeft media-informatie en telefoongesprekken weer op het digitale instrumentarium. Het systeem omvat ook twee luidsprekers, Bluetooth-connectie en een usb-poort. Met de gratis te downloaden Dacia Media Control-app zijn radio-/mediafuncties bedienen via de smartphone en heeft de gebruiker toegang tot andere functies (zoals navigatie).

Het Media Nav Live-systeem (standaard in de uitvoering Extreme en optioneel voor de Expression) is te bedienen via het 10-inch touchscreen en bevat slimme navigatie met een looptijd tot wel acht jaar, met realtime verkeersinformatie en up-to-date kaarten van Europa. Tevens is het systeem geschikt voor draadloos gebruik van Apple CarPlay en Android Auto. Het Media Nav Live-systeem omvat ook twee usb-poorten.

Nieuwe ADAS breiden het aanbod van assistentiesystemen in de Dacia Spring uit om te voldoen aan de nieuwste Europese veiligheidsnormen: noodremsysteem (stad en omgeving met signalering van andere voertuigen, voetgangers, fietsers en motorfietsen), verkeersbordherkenning met snelheidswaarschuwing, parkeerhulp achter, noodstopsignaal, waarschuwing bij het wisselen van rijstrook, rijbaanassistentie, vermoeidheidswaarschuwing voor de bestuurder en eCall (noodoproep). Om het leven van de bestuurder gemakkelijker te maken, heeft Dacia de My Safety-knop toegevoegd voor snelle toegang tot favoriete instellingen van de ADAS.

Krachtigste elektromotor breder beschikbaar

Bij de nieuwe Spring is de 48 kW (65 pk) sterke elektromotor niet alleen leverbaar voor de uitvoering Extreme, maar ook voor de Expression. Met deze krachtbron accelereert het model binnen 14 seconden van 0 naar 100 km/h. Nog betaalbaarder en bedoeld voor gebruik in de bebouwde kom is de Spring in de uitvoering Essential met de 33 kW (45 pk) sterke elektromotor.

Milieuvriendelijk

Dacia gebruikt voor de nieuwe Spring minder grondstoffen en de auto is door zijn lage gewicht ook energie-efficiënt. Behalve dat de Spring net als alle andere modellen van Dacia vrij is van verchroomde delen en dierlijk leder, is het model ook ontwikkeld volgens strikte criteria om precies te voldoen aan de behoeften van klanten in het A-segment. In dit kader is ook de batterij specifiek gekalibreerd.

De Spring is de enige volledig elektrische auto die minder dan een ton weegt. Vooral dankzij het lage gewicht komen alle andere kenmerken van de nieuwe Dacia Spring optimaal tot hun recht. Met een gewicht van 984 kg voor de topuitvoering Extreme is dit de enige volledig elektrische auto in Europa met een gewicht onder de 1.000 kg. Vergeleken met de vorige generatie van de Spring in dezelfde uitvoering is het gewicht met 6 kg toegenomen (+0,6%), ondanks de uitgebreidere uitrusting en de talrijke nieuwe ADAS die zijn toegevoegd om de nieuwe Spring aan de wettelijke eisen te laten voldoen.

Het relatief lage gewicht en de efficiëntie van de elektromotor spelen bij de Dacia Spring een grote rol in het lage energieverbruik van minder dan 14,6 kWh/100 km gemiddeld (WLTP, onder voorbehoud van homologatie).

Uitvoeringen

Dacia levert de nieuwe Spring met keuze uit drie uitvoeringen. Na de basisversie Essential volgen de uitvoeringen Expression en Extreme. De belangrijkste standaarduitrusting: