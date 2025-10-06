Dacia vernieuwt Spring 2025

In 2024 werd het rijgedrag van de compacte en veelzijdige Dacia Spring al verbeterd dankzij een nauwkeuriger afgestelde, elektrische stuurbekrachtiging, nieuwe 15-inch wielen en een stuurwiel met verbeterde grip. Het vernieuwde platform markeert de volgende stap en biedt een merkbare verbetering als het gaat om rijcomfort, stabiliteit en controle.

In het platform is een nieuwe batterij geïntegreerd, terwijl het middendeel is versterkt. Dit verhoogt de stijfheid van de carrosserie en zorgt voor een betere gewichtsverdeling tussen voor- en achteras, wat de algehele balans van de auto ten goede komt.

Voor beter en veiliger remmen is het remsysteem voorzien van een verbeterde bekrachtiging. Vanaf de uitvoering Expression zijn 15-inch wielen standaard, die de handling van de Spring optimaliseren.

Voor het eerst is de Spring uitgerust met een stabilisatorstang, die standaard is op alle versies. Dit vergroot de stabiliteit in bochten, waarbij de nieuwe afstelling van de schokdempers en vering extra bijdraagt aan het rijcomfort.

Aan de voorzijde, zijkanten en achterzijde zijn luchtgeleiders aangebracht om de luchtstroom onder de auto te verbeteren en turbulentie te beperken. Een nieuwe achterspoiler vermindert de luchtwerveling rond de bovenkant van de achterklep.

Dankzij deze aanpassingen is de SCx-waarde van de Dacia Spring verbeterd, van 0,745 naar 0,660 met 14-inch wielen en van 0,743 naar 0,665 met 15-inch wielen. Deze verbetering komt ook ten goede aan de actieradius van de elektrische stadsauto.

Nieuwe motoren

De Dacia Spring voor modeljaar 2025 is leverbaar met keuze uit twee nieuwe elektromotoren, met een vermogen van 70 pk (52 kW) en 100 pk (75 kW). Deze krachtbronnen vervangen de elektromotoren met 45 pk (33 kW) en 65 pk (48 kW). Het hogere vermogen en koppel (tot 20% meer tussen 80 en 120 km/u) maken de Spring krachtiger, sneller en meer geschikt voor gebruik op provinciale wegen en snelwegen.

Vooral bij het accelereren van 80 naar 120 km/u presteert de Spring beter. De nieuwe Spring 100 versnelt over dit bereik in 6,9 seconden, gevolgd door de Spring 70 met 10,3 seconden. Ter vergelijking: de vorige Spring 65 deed hier 14,0 seconden over en de Spring 45 zelfs 26,2 seconden. Deze nieuwe motoren zijn gekoppeld aan een 24,3 kWh lithium-ijzerfosfaatbatterij (LFP), een primeur binnen Renault Group. Deze technologie staat garant voor een hogere veiligheid, een langere levensduur en lagere kosten.

In lijn met de filosofie van Dacia is de Spring onveranderd de lichtste elektrische vierzitter op de markt, met een gewicht van ongeveer 1.000 kg. De Spring heeft een WLTP-actieradius tot 225 km (voor de uitvoeringen met 15-inch wielen).

De laadmogelijkheden zijn eveneens verbeterd. Dankzij de optionele 40 kW DC-snellaadmogelijkheid (voor Expression en Extreme) is de batterij in 29 minuten van 20% tot 80% op te laden. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige Spring met 30 kW DC-laadvermogen. Dankzij de nieuwe batterij gaat ook het opladen van 20% tot 100% met AC (wisselstroom) sneller dan voorheen, namelijk in 3 uur 20 minuten (voorheen 4 uur) met de standaard aanwezige 7 kW AC-boordlader. Dacia levert de uitvoeringen Essential en Expression met de 70 pk sterke elektromotor, terwijl de 100 pk-motor exclusief beschikbaar is voor de Extreme.