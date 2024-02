Dacia verlaagt privatelease prijs Spring

De Dacia Spring is nu te rijden voor een private leasetarief vanaf 249 euro per maand. Dit tarief geldt voor de uitvoering Essential met een 27 kWh-batterij, een 33 kW sterke elektromotor en een theoretische actieradius tot 230 kilometer (WLTP). De Dacia Spring komt in aanmerking voor overheidssubsidie (SEPP) voor particulieren. In het geval van private lease wordt de subsidie omgezet in een bijdrage van € 61,- per maand, wat betekent dat een nieuwe Dacia Spring is te rijden voor slechts € 188,- per maand. Het private leaseaanbod is gebaseerd op een looptijd van 48 maanden, ofwel aanzienlijk korter dan de looptijd van 72 maanden die normaliter door private leaseaanbieders wordt gecommuniceerd.

De Dacia Spring in de uitvoering Essential is standaard uitgerust met onder meer airconditioning, DAB+ radio met bluetooth en usb-aansluiting, Active Emergency Braking System en Hill Start Assist . Voor € 10,- per maand extra is de Dacia Spring ook te private leasen als rijker uitgeruste Expression-uitvoering.

50/50-deal zakelijk: 0% rente

Behalve de particuliere klant denkt Dacia ook mee met de zakelijke klant. Daarom heeft Dacia, naast het eprivate leaseaanbod, ook een financieringsvoorstel. Met de zogeheten 50/50-deal is de Dacia Spring direct uit voorraad te rijden door 50% van het aankoopbedrag nu te betalen, en de rest tegen een rentetarief van 0% te financieren.