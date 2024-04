Dacia maakt prijs vernieuwde Spring bekend

De Dacia Spring valt direct op met zijn nieuwe ontwerp, dat verscheidene overeenkomsten heeft met de nieuwe generatie Duster. Feitelijk is alleen het dak van de carrosserie overgenomen van het uitgaande model. Alle andere aspecten van de auto, dus ook het interieur, ondergingen een metamorfose. De vernieuwde Dacia Spring is verkrijgbaar met keuze uit zes kleuren, waaronder de nieuwe tinten Beige Safari en Brick Red.

Uitrusting

De uitvoering Expression is standaard uitgerust met het multimediasysteem Media Control met bedieningsknoppen op het stuur. Het systeem geeft media-informatie en telefoongesprekken weer op het digitale instrumentenpaneel. Het systeem bevat ook twee luidsprekers, Bluetooth-connectiviteit en een USB-poort.

Het Media Nav Live-systeem is standaard op de Extreme-uitvoering. Voor de Expression is dit systeem optioneel verkrijgbaar. Media Nav Live omvat een 10-inch centraal touchscreen met 8 jaar ondersteuning van connected navigatie, actuele verkeersinformatie en actuele Europese kaarten. Media Nav Live ondersteunt ook draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Twee USB-C-poorten maken het systeem compleet.

De Spring beschikt ook over een reeks nieuwe rijhulpsystemen die voldoen aan de nieuwste Europese veiligheidseisen. Denk hierbij aan een botspreventiesysteem met herkenning van voertuigen, voetgangers, fietsers en motorfietsen, maar ook verkeersbordherkenning met snelheidswaarschuwing, parkeerhulp achter, lane departure warning, een rijstrookassistent, vermoeidheidsherkenning en het noodoproepsysteem eCall. Voor extra bedieningsgemak heeft Dacia een slimme My Safety-knop toegevoegd voor gemakkelijke toegang tot de configuratie van rijhulpsystemen.

Motor

Standaard beschikt de Spring over een elektromotor met een vermogen van 33 kW (45 pk). Een elektromotor van 48 kW (65 pk) biedt een extra dynamische acceleratie. Deze motorvariant accelereert van 0 naar 100 km/u in minder dan 14 seconden. Voor de elektromotor van 45 pk, die bedoeld is voor gebruik in de stad, geldt een 0 tot 100 km/u tijd van minder dan 20 seconden. De sterkere elektromotor is niet alleen leverbaar voor de uitvoering Extreme, maar ook voor de Expression.

De Spring is de enige volledig elektrische auto in Europa met een gewicht van minder dan 1.000 kilogram. Het leeggewicht van de Extreme-topversie bedraagt 984 kilogram. De auto is, ondanks toevoegingen op het gebied van rijhulpsystemen en extra uitrusting, 6 kilogram zwaarder dan het uitgaande model. Dankzij het bescheiden voertuiggewicht en de efficiënte aandrijflijn heeft de Spring een gemiddeld energieverbruik van 14,6 kWh/100 km (WLTP).

Opladen

Dacia rust de nieuwe Spring standaard uit met een 7 kW-boordlader voor laden met wisselstroom (AC), waarmee de batterij bij een openbaar laadpunt onder ideale omstandigheden in circa vier uur volledig is op te laden. De mogelijkheid om de batterij in 45 minuten van 20 tot 80% op te laden bij een snellaadstation met een DC-laadvermogen van 30 kW is optioneel op de 65 pk elektromotor.

Prijzen

Voor de Dacia Spring Electric 45 Expression geldt een vanafprijs van € 18.950. Inclusief SEPP-subsidie daalt die vanafprijs naar € 16.000.