Dacia verkoop 40.000e Spring

19 november 2021 | Sinds oktober trekken de eerste klanten naar de Dacia dealer om de Dacia Spring in ontvangst te nemen die ze tussen maart en juni 2021 via pre-order hebben besteld. Het pre-order programma in diverse Europese landen (Frankrijk, Italie, Duitsland, Nederland, Roemenie, Spanje, enz.), oogstte succes, met meer dan 16.000 reserveringen binnen drie maanden tijd.

En daar blijft het niet bij. Overal in Europa, zowel in steden en buitenwijken als op het platteland, blijft Spring verleiden, met meer dan 5.000 nieuwe bestellingen per maand sinds juli. In Nederland heeft Dacia, in de periode tussen maart en november, inmiddels meer dan 500 orders ontvangen.

Door een 100% elektrische stadsauto met de uitstraling van een SUV binnen het bereik van een zo groot mogelijk publiek te brengen, gaat Dacia mee met zijn tijd. Met gebruiks- en laadgemak en een rijbereik tot 305 km in WLTP-stadscyclus en 230 km in gecombineerde WLTP-cyclus. Bovendien wordt hij verkocht tegen een onverslaanbare prijs: in Nederland is de Dacia Spring verkrijgbaar vanaf 18.250,- euro incl. btw.

