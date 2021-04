6 april 2021 | Dacia maakt elektrische mobiliteit bereikbaard met de voordeligste 100% elektrische auto: de Dacia Spring. Liefhebbers kunnen de Dacia Spring, met een prijs vanaf 17.890 euro, nu reserveren op Dacia.nl. Zij kunnen dan als eersten proefrijden in de voordeligste 100% elektrische auto en een bestelling plaatsen.

De eerste auto's worden in de herfst geleverd. Bestellen bij de dealer is mogelijk vanaf medio juni. Met een 27,4 kWh batterij heeft de Dacia Spring een actieradius tot 230 kilometer WLTP of 305 kilometer WLTP City. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) is een nieuw Europees testprotocol dat beter aansluit bij de daadwerkelijke verbruikswaarden van het voertuig. De actieradius is afhankelijk van diverse factoren, zoals de plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de belading van de auto.

De Spring luidt een nieuw tijdperk in voor Dacia. De wendbare, robuuste en ruime Dacia Spring combineert de merkwaarden van Dacia met 100% elektrische aandrijving.

Dacia geeft de wettelijke garantie van 8 jaar / 120.000 km op de batterij.

